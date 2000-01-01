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5 лучших футболистов по игровому времени в 2024-м
5 лучших футболистов по игровому времени в 2024-м
Портал CIES Football Observatory составил список футболистов, которые отыграли больше всех минут за свои клубы и сборные. Как выглядит пятёрка лучших игроков мира по этому показателю?
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5-е место — Николас Отаменди
5-е место — Николас Отаменди
Защитник «Бенфики» и Аргентины отыграл в 2024 году 65 матчей, проведя на поле 5449 минут.
4-е место — Вирджил ван Дейк
4-е место — Вирджил ван Дейк
Защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов провёл 64 встречи, отыграв 5523 минуты.
3-е место — Федерико Вальверде
3-е место — Федерико Вальверде
Полузащитник «Реала» и сборной Уругвая сыграл 66 матчей, проведя на поле 5573 минуты.
2-е место — Джон Арьяс
2-е место — Джон Арьяс
Вингер «Флуминенсе» и сборной Колумбии провёл 67 встреч, отыграв 5599 минут.
1-е место — Жюль Кунде
1-е место — Жюль Кунде
Защитник «Барселоны» и сборной Франции сыграл 69 матчей, проведя на поле 5872 минуты.
5 лучших футболистов по игровому времени в 2024 году
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