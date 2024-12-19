Маркус Рашфорд — всё. История деградации звезды «МЮ»

1 декабря 2024 года. Первый домашний матч Рубена Аморима в АПЛ. «МЮ» громит «Эвертон» со счётом 4:0, а Маркус Рашфорд выходит в основе и делает дубль. На тот момент казалось, что у нападающего есть все шансы заиграть при новом тренере. Уже спустя пару недель мы поняли, что это конец. Форвард скоро покинет Манчестер. Вероятно, уже в зимнее трансферное окно.
Всё произошло резко. В прошедшие выходные состоялось дерби — «МЮ» внезапно обыграл «Сити» (хотя так ли уж внезапно?). За час до матча стало понятно, что в заявке не оказалось ни Рашфорда, ни Гарначо. Хотя у них не было ни травм, ни дисквалификаций. Главный тренер дал расплывчатый ответ на вопрос об отсутствии двух вингеров.
«Конечно, ситуация сложная, потому что нам нужно выигрывать матчи, и сейчас у нас непростой период. Я обращаю внимание на всё: как ты ешь, как одеваешься, выходя на игру. На всё. Я оцениваю ситуацию и принимаю решение. Мы пообщались с ними после последней тренировки. Они в порядке. Они тренировались сегодня утром, я там был. Они тренировались очень хорошо».
Непонятно, какие выводы тут можно сделать. Игроки неправильно питались или не так оделись? Тут можно было увидеть завуалированный намёк на проблемы с дисциплиной. Однако комментарий Аморима после матча запутал ещё больше.
«Когда люди в клубе теряют работу, нам приходится устанавливать крайне высокие стандарты. Рашфорд и Гарначо могут выйти на следующей неделе, если будут хорошо тренироваться, как и остальные. Требования одинаковы для всех футболистов. Это не дисциплинарный вопрос».
И тут можно было предположить, что сага завершена, всё в порядке, но, судя по всему, это не так. По крайней мере для Рашфорда. Нападающий «МЮ» публично заявил, что готов к новому вызову. И это уже выглядело весьма однозначно. Особенно на фоне инсайда The Guardian о том, что «МЮ» хочет продать Рашфорда.
Маркус Рашфорд и Рубен Аморим
Фото: Justin Setterfield/Getty Images
Только вот найти новую команду будет непросто. Sky Sports сообщает, что ни один топ-клуб не заинтересован в нападающем. При этом его контракт с «МЮ» рассчитан до 2028 года. Зимнее трансферное окно традиционно проходит спокойнее. Ешё одной проблемой для трансфера может стать зарплата футболиста. По информации того же The Guardian, она составляет £ 365 тыс. в неделю. А вот Capology указывает меньшую сумму — £ 300 тыс., но даже так он делит пятое место по зарплате во всей АПЛ:
- £ 400 тыс. — Кевин Де Брёйне («Сити»);
- £ 375 тыс. — Эрлинг Холанд («Сити»);
- £ 350 тыс. — Каземиро («МЮ»);
- £ 350 тыс. — Салах («Ливерпуль»);
- £ 300 тыс. — Маркус Рашфорд («МЮ»);
- £ 300 тыс. — Джек Грилиш («Сити»);
- £ 300 тыс. — Бруну Фернандеш («МЮ»);
- £ 300 тыс. — Бернарду Силва («Сити»).
Маркус Рашфорд
Фото: Carl Recine/Getty Images
Откуда такая зарплата, если он далеко не ключевой игрок в команде? Нужно учитывать, что в Англии (как и в России, и во многих других странах) особенно ценятся местные футболисты. Тем более игроки сборной. Рашфорд попал в «МЮ», когда ему было семь лет. Да и в основной команде он главный долгожитель, если не брать вечно травмированного Люка Шоу. Нападающий подписал контракт сначала до 2020 года, затем до 2023-го, а потом и до 2028-го. Каждый раз его зарплата повышалась — это стандартная практика при продлении.
В начале 2023 года (сразу после ЧМ-2022) Рашфорд блистал. В середине февраля 2023-го мы на «Чемпе» выпустили статью с заголовком: «Лучший нападающий мира в наступившем году». И это было оправданно: голевые действия встали на поток — 13+4 за 15 матчей. На этом отрезке Рашфорд забивал больше Холанда, Осимхена и Мбаппе. И летом 2023-го он получил контракт на пять лет. Тогда Рашфорд был на кураже, принимал мяч рабоной, и новое соглашение не выглядело чем-то сомнительным.
Маркус Рашфорд
Фото: Catherine Ivill/Getty Images
Имел значение и имидж футболиста. Рашфорд занимался благотворительностью. Сначала лично раздавал бездомным предметы первой необходимости. Затем во время пандемии помог собрать £ 20 млн на бесплатные обеды школьникам. Изначально эта инициатива должна была охватить графство Большой Манчестер, а в результате распространилось на всю страну. На этом Рашфорд не остановился и написал открытое письмо с призывом к Парламенту разобраться с детской бедностью. На следующий день правительство продлило программу помощи малоимущим семьям с детьми во время школьных каникул. The Guardian назвал это «политическим мастер-классом».
Рашфорд стал членом Ордена Британской империи (MBE), а ещё получил премию города Манчестер и докторскую степень местного университета в знак признания его работы по искоренению детской бедности. Футболист начал заниматься другими направлениями — в том числе онлайн-уроками по приготовлению недорогих продуктов, чтобы никто не ложился спать голодным. Вокруг Рашфорда удалось объединить фонды, о нём говорили первые лица государства. На волне популярности Маркус подписал контракт с развлекательным агентством американского рэпера Jay-Z. В общем, в медийной сфере футболист вышел на другой уровень. Что-то сопоставимое с популярностью Бекхэма. Кстати, Рашфорд тоже снялся для обложки Vogue. Тут можно только догадываться, насколько популярность отвлекала нападающего от футбола.
Обложка журнала Vogue
Фото: Vouge
Когда спортсмен превращается в звезду такого масштаба, его косяки становятся громче. Одно дело, если переборщит с тусовками просто известный английский футболист (например, Уокер). Другое — если это сделает член Ордена Британской империи. Человек, которого принято ставить в пример. В начале этого года Рашфорд отметился вечеринкой в Белфасте, после которой пропустил тренировку. Затем последовали увлекательный рассказ официантки и штраф на € 764 тыс. Восхищение Рашфордом поубавилось, а крутые результаты на поле так и остались где-то в начале 2023 года.
Маркус Рашфорд
Фото: Naomi Baker/Getty Images
Интересно, какое именно Рашфорд выбрал себе празднование голов. Нападающий подносит указательный палец к виску, что символизирует концентрацию и фокус на цели. Кажется, это как раз то, чего ему и не хватило.