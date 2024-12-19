Маркус Рашфорд — всё. История деградации звезды «МЮ»

1 декабря 2024 года. Первый домашний матч Рубена Аморима в АПЛ. «МЮ» громит «Эвертон» со счётом 4:0, а Маркус Рашфорд выходит в основе и делает дубль. На тот момент казалось, что у нападающего есть все шансы заиграть при новом тренере. Уже спустя пару недель мы поняли, что это конец. Форвард скоро покинет Манчестер. Вероятно, уже в зимнее трансферное окно.

Всё произошло резко. В прошедшие выходные состоялось дерби — «МЮ» внезапно обыграл «Сити» (хотя так ли уж внезапно?). За час до матча стало понятно, что в заявке не оказалось ни Рашфорда, ни Гарначо. Хотя у них не было ни травм, ни дисквалификаций. Главный тренер дал расплывчатый ответ на вопрос об отсутствии двух вингеров.

Рубен Аморим главный тренер «Манчестер Юнайтед» «Конечно, ситуация сложная, потому что нам нужно выигрывать матчи, и сейчас у нас непростой период. Я обращаю внимание на всё: как ты ешь, как одеваешься, выходя на игру. На всё. Я оцениваю ситуацию и принимаю решение. Мы пообщались с ними после последней тренировки. Они в порядке. Они тренировались сегодня утром, я там был. Они тренировались очень хорошо».

Непонятно, какие выводы тут можно сделать. Игроки неправильно питались или не так оделись? Тут можно было увидеть завуалированный намёк на проблемы с дисциплиной. Однако комментарий Аморима после матча запутал ещё больше.

Рубен Аморим главный тренер «Манчестер Юнайтед» «Когда люди в клубе теряют работу, нам приходится устанавливать крайне высокие стандарты. Рашфорд и Гарначо могут выйти на следующей неделе, если будут хорошо тренироваться, как и остальные. Требования одинаковы для всех футболистов. Это не дисциплинарный вопрос».

И тут можно было предположить, что сага завершена, всё в порядке, но, судя по всему, это не так. По крайней мере для Рашфорда. Нападающий «МЮ» публично заявил, что готов к новому вызову. И это уже выглядело весьма однозначно. Особенно на фоне инсайда The Guardian о том, что «МЮ» хочет продать Рашфорда.

Маркус Рашфорд и Рубен Аморим Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Только вот найти новую команду будет непросто. Sky Sports сообщает, что ни один топ-клуб не заинтересован в нападающем. При этом его контракт с «МЮ» рассчитан до 2028 года. Зимнее трансферное окно традиционно проходит спокойнее. Ешё одной проблемой для трансфера может стать зарплата футболиста. По информации того же The Guardian, она составляет £ 365 тыс. в неделю. А вот Capology указывает меньшую сумму — £ 300 тыс., но даже так он делит пятое место по зарплате во всей АПЛ:

£ 400 тыс. — Кевин Де Брёйне («Сити»);

£ 375 тыс. — Эрлинг Холанд («Сити»);

£ 350 тыс. — Каземиро («МЮ»);

£ 350 тыс. — Салах («Ливерпуль»);

£ 300 тыс. — Маркус Рашфорд («МЮ»);

£ 300 тыс. — Джек Грилиш («Сити»);

£ 300 тыс. — Бруну Фернандеш («МЮ»);

£ 300 тыс. — Бернарду Силва («Сити»).

Маркус Рашфорд Фото: Carl Recine/Getty Images

Откуда такая зарплата, если он далеко не ключевой игрок в команде? Нужно учитывать, что в Англии (как и в России, и во многих других странах) особенно ценятся местные футболисты. Тем более игроки сборной. Рашфорд попал в «МЮ», когда ему было семь лет. Да и в основной команде он главный долгожитель, если не брать вечно травмированного Люка Шоу. Нападающий подписал контракт сначала до 2020 года, затем до 2023-го, а потом и до 2028-го. Каждый раз его зарплата повышалась — это стандартная практика при продлении.

В начале 2023 года (сразу после ЧМ-2022) Рашфорд блистал. В середине февраля 2023-го мы на «Чемпе» выпустили статью с заголовком: «Лучший нападающий мира в наступившем году». И это было оправданно: голевые действия встали на поток — 13+4 за 15 матчей. На этом отрезке Рашфорд забивал больше Холанда, Осимхена и Мбаппе. И летом 2023-го он получил контракт на пять лет. Тогда Рашфорд был на кураже, принимал мяч рабоной, и новое соглашение не выглядело чем-то сомнительным.

Маркус Рашфорд Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Имел значение и имидж футболиста. Рашфорд занимался благотворительностью. Сначала лично раздавал бездомным предметы первой необходимости. Затем во время пандемии помог собрать £ 20 млн на бесплатные обеды школьникам. Изначально эта инициатива должна была охватить графство Большой Манчестер, а в результате распространилось на всю страну. На этом Рашфорд не остановился и написал открытое письмо с призывом к Парламенту разобраться с детской бедностью. На следующий день правительство продлило программу помощи малоимущим семьям с детьми во время школьных каникул. The Guardian назвал это «политическим мастер-классом».

Рашфорд стал членом Ордена Британской империи (MBE), а ещё получил премию города Манчестер и докторскую степень местного университета в знак признания его работы по искоренению детской бедности. Футболист начал заниматься другими направлениями — в том числе онлайн-уроками по приготовлению недорогих продуктов, чтобы никто не ложился спать голодным. Вокруг Рашфорда удалось объединить фонды, о нём говорили первые лица государства. На волне популярности Маркус подписал контракт с развлекательным агентством американского рэпера Jay-Z. В общем, в медийной сфере футболист вышел на другой уровень. Что-то сопоставимое с популярностью Бекхэма. Кстати, Рашфорд тоже снялся для обложки Vogue. Тут можно только догадываться, насколько популярность отвлекала нападающего от футбола.

Обложка журнала Vogue Фото: Vouge

Когда спортсмен превращается в звезду такого масштаба, его косяки становятся громче. Одно дело, если переборщит с тусовками просто известный английский футболист (например, Уокер). Другое — если это сделает член Ордена Британской империи. Человек, которого принято ставить в пример. В начале этого года Рашфорд отметился вечеринкой в Белфасте, после которой пропустил тренировку. Затем последовали увлекательный рассказ официантки и штраф на € 764 тыс. Восхищение Рашфордом поубавилось, а крутые результаты на поле так и остались где-то в начале 2023 года.

Маркус Рашфорд Фото: Naomi Baker/Getty Images

Интересно, какое именно Рашфорд выбрал себе празднование голов. Нападающий подносит указательный палец к виску, что символизирует концентрацию и фокус на цели. Кажется, это как раз то, чего ему и не хватило.