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Лидеры РПЛ по сыгранным минутам в 2024 году
Лидеры РПЛ по сыгранным минутам в 2024 году
Портал CIES Football Observatory изучил, как много футболисты по всему миру отыграли в 2024 году за клубы и сборные. Так выглядит пятёрка лидеров в РПЛ.
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5-е место — Эдуард Сперцян
5-е место — Эдуард Сперцян
На счету полузащитника «Краснодара» и сборной Армении 46 матчей и 3691 сыгранная минута.
4-е место — Фабиан Бальбуэна
4-е место — Фабиан Бальбуэна
Защитник «Динамо» и сборной Парагвая отыграл 43 встречи, проведя на поле 3707 минут.
3-е место — Диего Коста
3-е место — Диего Коста
Бразильский защитник «Краснодара» провёл 50 матчей, отыграв 3787 минут.
2-е место — Манфред Угальде
2-е место — Манфред Угальде
На счету форварда «Спартака» и сборной Коста-Рики 53 встречи и 3799 сыгранных минут.
1-е место — Аббосбек Файзуллаев
1-е место — Аббосбек Файзуллаев
Полузащитник ЦСКА и сборной Узбекистана отыграл 58 матчей, проведя на поле 3942 минуты.
Лидеры РПЛ по сыгранным минутам в 2024 году
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