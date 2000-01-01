Лидеры РПЛ по сыгранным минутам в 2024 году
Портал CIES Football Observatory изучил, как много футболисты по всему миру отыграли в 2024 году за клубы и сборные. Так выглядит пятёрка лидеров в РПЛ.
5-е место — Эдуард Сперцян
На счету полузащитника «Краснодара» и сборной Армении 46 матчей и 3691 сыгранная минута.
4-е место — Фабиан Бальбуэна
Защитник «Динамо» и сборной Парагвая отыграл 43 встречи, проведя на поле 3707 минут.
3-е место — Диего Коста
Бразильский защитник «Краснодара» провёл 50 матчей, отыграв 3787 минут.
2-е место — Манфред Угальде
На счету форварда «Спартака» и сборной Коста-Рики 53 встречи и 3799 сыгранных минут.
1-е место — Аббосбек Файзуллаев
Полузащитник ЦСКА и сборной Узбекистана отыграл 58 матчей, проведя на поле 3942 минуты.
Лидеры РПЛ по сыгранным минутам в 2024 году
Читайте также
5 лучших футболистов по игровому времени в 2024-м
Модрич стал самым титулованным игроком «Реала»
6 самых дорогих игроков Серии А прямо сейчас
Кто станет чемпионом АПЛ? Обновлённый прогноз
Обновлённый прогноз на победителя Бундеслиги
В Англии клуб взял серию пенальти из 38 ударов
Полные итоги голосования на игрока года ФИФА
5 самых дорогих составов клубов АПЛ
Adidas выпустил необычные бутсы для Ямаля
Суперкомпьютер обновил прогноз на чемпиона Ла Лиги
Танец игроков «МЮ» после победы над «Сити». Видео
5 самых дорогих игроков АПЛ прямо сейчас
5 лучших российских игроков по «гол+пас» в Европе
Тикнизян прыгнул в море, полное акул. Видео
«Исчезающая» форма, чтобы привлечь внимание ФИФА
Рюдигер посмеялся над поражением «Барсы». Видео