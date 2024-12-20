«У «Спартака» есть выстроенная игра, а у «Зенита» — нет». Итоги осени в РПЛ с Шароновым

Легендарный игрок и бывший тренер казанского «Рубина» Роман Шаронов в интервью «Чемпионату» подвёл итоги первой части РПЛ. Обсудили результаты «Локомотива» и успех Батракова, серию «Спартака», готовность «Краснодара» к чемпионству и, само собой, «Рубин».

— Удивлены результатами «Локомотива» после ухода лидеров?

— Команда показала достаточно высокие результаты, учитывая условия. Если говорить про игру, то в последнее время стал более пристально следить за «Локомотивом». Команда делает акцент на оборону: хорошо держат расстояние, компактный блок 4-4-2 — и дальше вылет в контратаку. Много голов забивают со стандартных положений, но позиционные атаки у них не выстроены. Большой плюс, что у них молодые игроки.

— Что произошло с командой в последних трёх турах РПЛ?

— Были матчи, которые они вытаскивали в конце, а последние три игры привели к таким результатам. То, что выигрывали до этого, не значит, что и следующие матчи выиграют. Футбол тем и хорош. Думаю, после сборов ничего не изменится — будет такой же акцент на оборону. Хочу ошибаться, но думаю, что не ошибусь.

— Батраков удивил?

— Я о нём знал ещё до того, как он выстрелил. Мой ассистент по «СКА-Хабаровск» Алексей Румянцев рассказывал про потенциал Батракова. Была информация о нём, а теперь всё увидел воочию. С такими игроками в составе команда должна больше играть в атаку, больше с мячом, больше позиционных атак. Это дало бы им возможность развиваться, но это моё мнение.

— Что происходит с «Зенитом»?

— Надо быть внутри, чтобы ответить на этот вопрос. Однако на протяжении долгого времени питерцы не демонстрируют слаженной командной игры — больше действуют за счёт индивидуально сильных игроков, которые делают разницу. Если сравнить со «Спартаком» — у них нет чётко выстроенной игры. У «Спартака» выстраивается позиционная атака, чего никогда не было у «Зенита». Можно сравнить и с «Локомотивом», у которого появляются воспитанники, а у питерцев — почему-то нет. Хотя не думаю, что у них последняя академия. Понятно, что «Зенит» ставит свои задачи, но я вижу по-другому развитие футбола в стране в целом. Политика «Локомотива» мне ближе, если говорить про развитие футбола, исходя из реалий, в которых мы живём.

— Есть мнение, что игроки «Зенита» пресытились и надо брать молодых ребят.

— Наверное, у них нет готовых игроков, но надо спрашивать у клуба. Есть же определённые этапы подготовки. Всем понятно, чего они хотят на протяжении долгого времени, поэтому и не появляются свои воспитанники.

— Что думаете насчёт «Спартака»?

— Сложно говорить, так как не вижу тренировочный процесс Станковича. Но я сразу отметил, что команда неплохо атакует. Было видно, что тренер ставит позиционную атаку. Это и дало определённый результат в конце. В моём представлении у «Спартака» сейчас самая организованная атака в РПЛ. Она основана на хорошем расположении игроков — вне зависимости от того, по какой схеме играют. Дальше уже идёт мастерство игроков. В обороне они не настолько хороши. Но, думаю, Станкович тоже это видит. У них будут зимние сборы, большой перерыв. Посмотрим, как команда отреагирует.

Деян Станкович Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— «Спартак» нуждается в усилении?

— Думаю, это нужно любой команде. Тренер знает, какие позиции стоит усилить. Всегда нужны сильные игроки, «Спартак» подходит к этому здравомысляще. Если они не промахнутся с игроками, сделают точечные усиления, то станут ещё сильнее. Единственная проблема — большой зимний перерыв, после которого чемпионат стартанёт по-новому.

— 14 «сухих» матчей в чемпионате и Кубке — в большей степени заслуга вратарей или защитников?

— Я играл в команде, которая обороняется, поэтому нам не могли забить. Нельзя делить футбол на атаку и защиту. Это единое целое, хотя многие делят. У меня же другой взгляд — когда команда хорошо атакует, она меньше допускает у своих ворот. Если мы говорим о «Спартаке», то у них атака выглядит на несколько голов выше обороны. Если же команда усилит игру в обороне, то и атака станет сильнее. Но всё покажет весна. Станкович говорил, что ещё не сталкивался с таким длинным подготовительным периодом, а тут много нюансов.

— Какая пара центральных защитников вам видится оптимальной у «Спартака»?

— Не могу судить. Вышел Дуарте, которого критиковали. Это говорит о том, что Станкович тренирует всех — он не разделяет игроков на основных и запасных. Понятно, что есть обойма, но, если случится травма или дисквалификация, потребуется замена. Выход Дуарте говорит о том, что он тоже готовится к играм. Сочетание выбирает тренер, однако подчеркну, что команда хорошо готовится к матчам. Резервные футболисты усиливают игру.

— Выходит, и Абену списывать рано?

— Этот вопрос надо задавать тренеру. Все игроки квалифицированные. Просто под тот или иной стиль игры нужен определённый футболист с определёнными качествами. Думаю, в «Спартаке» нет исполнителей низкого уровня — есть те, кто не подходит под стиль игры. Плюс многие отмечают ментальность игроков, чему больше внимания уделяет Станкович. Ты можешь обладать хорошими качествами, но если ты без характера, тебе не место в его команде. Поддерживаю тренера в это плане! Игроки должны быть ментально сильными.

— Как вам «Краснодар«?

— Когда я работал в 2019 году, мы играли против «Краснодара» с Мусаевым. Это была чуть другая команда. Сейчас они делают ставку на Кордобу. Чуть-чуть не так сильна выстроена у них позиционная атака. Но хорошо, что они выдают результат. Посмотрим, как будут действовать дальше и как проведут сборы. Опять же, это моё мнение, может, Мурад считает, что у них нет проблем. Для меня центральные защитники «Краснодара» мало играют проникающими передачами вперёд, поэтому Сперцян и другие игроки часто оказываются без мяча.

— Готова ли команда бороться до конца за чемпионство?

— Думаю, если бы чемпионат не ушёл на паузу, фаворитом был бы «Спартак». Однако впереди большая пауза, так что сложно предполагать. Знаю, как сильно «Краснодар» и Галицкий хотят выиграть чемпионат. Вектор клуба поменялся — убрали «Краснодар-2».

— Что с результатами «Динамо» в этом сезоне?

— У команды больше получается играть с такими командами, как «Краснодар» или «Локомотив». Хуже — с «Факелом». Например, с Воронежем они подстроились под их игру. Им надо было больше контролировать мяч, а они чаще играли вертикально — получилось много борьбы и потерь мяча, что и надо было «Факелу». Хотя могло «Динамо» забрать три очка. Бело-голубым не хватает стабильной игры — могут выдать хороший матч, а потом подстроиться под соперника и терять очки. Команда с акцентом на атаку, а в обороне есть проблемы. Акцент Лички на атаку не даёт им возможности набирать больше очков. Ещё бы отметил, что для меня Фомин лучше выглядит, чем Лаксальт. С Даниилом качественнее строится позиционная атака, а Лаксальт не опорный полузащитник, который может пасовать вперёд. В этом «Динамо» теряет.

— Что с результативностью Тюкавина?

— Костя мне нравится до сих пор. Понятно, что Личка несколько раз высказывал претензии, но это внутренняя кухня. По качествам для меня Тюкавин — один из лучших игроков, здорово открывается за спину, работает между линий и в штрафной, и у него есть завершающий удар. Так как «Динамо» нестабильно играет в атаке, Тюкавин, наверное, испытывает определённые проблемы. Проблема не только в нём, а в нестабильной коллективной игре впереди.

Константин Тюкавин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Как оцените «Рубин» в этой части чемпионата?

— Могу сказать, что это вторая команда не из Москвы, выигравшая всё. Это был топ-клуб, который брал титулы. К сожалению, сейчас он довольствуется тем местом, что имеет, судя по реакции. «Рубин» из топ-клуба превратился в середняка.

— Чья работа из коллег-тренеров импонирует?

— По телевизору — Станковича, но и Карпина бы назвал. Было бы интересно посмотреть на тренировочный процесс этих тренеров, исходя из их игры.

— Почему «Ростов» не очень хорошо начал сезон?

— Моё мнение: команда была в поиске нового шага — что делать дальше. Будто бы остановились — игра неплохая, однако не было результата. В какой-то мере Карпину повезло, что ему доверяет руководство. Они как единое целое. Это не просто слова для прессы, что доверяют тренеру, — они работают в одной упряжке. Проявляют терпение, видят, как выстраивается тренировочный процесс, как работает Карпин. Поэтому результат и не заставил себя ждать. Клуб не шарахается, не меняет тренеров. «Ростов» отличается своим проектом.

Валерий Карпин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— А что происходит с «Крыльями Советов»?

— Скажу одно — мне бы хотелось, чтобы в России было больше частных клубов с хорошей академией и инфраструктурой. Это дало бы толчок к развитию футбола во всей стране, а не только к развитию «Крыльев» или РПЛ.