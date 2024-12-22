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Тоттенхэм — Ливерпуль, 22 декабря 2024, АПЛ: история противостояния, тест на знание футбола, соперничество: Салах, Кейн, трансферы

Главный матч дня в АПЛ! Хорошо знакомы с противостоянием «Ливерпуля» и «Тоттенхэма»?

Иван Бровар
Автор:
Фото: Stu Forster/Getty Images
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: тест на знание
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Квиз для знатоков английского футбола.

Уважаемые знатоки, сможете ответить хотя бы на половину вопросов? История противостояния, трансферная стоимость, лучшие бомбардиры, знаковые тренеры и любопытные детали — всё о «Тоттенхэме» и «Ливерпуле», матчи которых всегда отличаются высоким уровнем накала. Желаем удачи и верим, что справитесь без подсказок в поисковике!

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
3 : 6
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Диас – 23'     0:2 Мак Аллистер – 36'     1:2 Мэддисон – 41'     1:3 Собослаи – 45+1'     1:4 Салах – 54'     1:5 Салах – 61'     2:5 Кулушевски – 72'     3:5 Соланке – 83'     3:6 Диас – 85'    

Какое достижение покорилось Мохамеду Салаху, кто может похвастать наибольшим количеством забитых мячей в очных битвах команд, что там с трофейной коллекцией лондонцев? Поехали!

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