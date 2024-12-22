Главный матч дня в АПЛ! Хорошо знакомы с противостоянием «Ливерпуля» и «Тоттенхэма»?

Уважаемые знатоки, сможете ответить хотя бы на половину вопросов? История противостояния, трансферная стоимость, лучшие бомбардиры, знаковые тренеры и любопытные детали — всё о «Тоттенхэме» и «Ливерпуле», матчи которых всегда отличаются высоким уровнем накала. Желаем удачи и верим, что справитесь без подсказок в поисковике!

Какое достижение покорилось Мохамеду Салаху, кто может похвастать наибольшим количеством забитых мячей в очных битвах команд, что там с трофейной коллекцией лондонцев? Поехали!

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