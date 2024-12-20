Кто забил больше голов в этом сезоне? Тест, полный сюрпризов

Европейские лиги приближаются к середине сезона. Мы можем смело говорить о претендентах на звание лучшего бомбардира. В каждой лиге, естественно, есть неожиданные герои в топе списка. Но и без привычных имён не обходится. Предлагаем вам пройти тест «Чемпионата» и угадать, какой из футболистов забил больше мячей в нынешнем сезоне. Отметим, что речь идёт именно о национальных чемпионатах.

P.S. Вся информация о бомбардирах есть на «Чемпионате». Но надеемся, что вы положитесь только на свои знания!