Кто забил больше голов в этом сезоне? Тест, полный сюрпризов
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Проверяем вас на любовь к европейским лигам.
Европейские лиги приближаются к середине сезона. Мы можем смело говорить о претендентах на звание лучшего бомбардира. В каждой лиге, естественно, есть неожиданные герои в топе списка. Но и без привычных имён не обходится. Предлагаем вам пройти тест «Чемпионата» и угадать, какой из футболистов забил больше мячей в нынешнем сезоне. Отметим, что речь идёт именно о национальных чемпионатах.
P.S. Вся информация о бомбардирах есть на «Чемпионате». Но надеемся, что вы положитесь только на свои знания!
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