Сколько крутых встреч в выходные! Вместе с вами создаём рейтинг интереса.

Битва «Барсы» и «Атлетико», топ-матч в АПЛ и интрига в Италии! Главные матчи уикенда

В европейских лигах состоится последний тур перед Рождеством. Командам важно уйти на праздники в хорошем настроении. Поэтому нас ждут крутые матчи с максимальной самоотдачей. Мы отобрали лучшие игры выходных. И предлагаем вам сформировать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

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