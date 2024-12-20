Битва «Барсы» и «Атлетико», топ-матч в АПЛ и интрига в Италии! Главные матчи уикенда

В европейских лигах состоится последний тур перед Рождеством. Командам важно уйти на праздники в хорошем настроении. Поэтому нас ждут крутые матчи с максимальной самоотдачей. Мы отобрали лучшие игры выходных. И предлагаем вам сформировать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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«Барселона» — «Атлетико»: суббота, 21 декабря, 23:00 мск
Интрига: матч за первое место в Примере.
Важнейшая встреча состоится в Барселоне. «Барса» — лидер Примеры, но по потерянным очкам первое место занимает «Атлетико». Поэтому предстоящий матч важен для турнирных раскладов. Победа «Барселоны» откинет «матрасников» назад. А вот если три очка возьмут мадридцы, то у каталонцев появятся проблемы. Тогда потенциальное отставание от «Атлетико» составит уже шесть очков.
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: воскресенье, 22 декабря, 19:30 мск
Интрига: «Ливерпуль» снова потеряет очки?
«Ливерпуль» быстро разогнался в АПЛ, опередил всех, но в последних двух турах оступился. Команда Арне Слота сыграла вничью с «Ньюкаслом» (3:3) и «Фулхэмом» (2:2). Теперь отрыв «Ливерпуля» от конкурентов не выглядит устрашающе. И как некстати мерсисайдцам предстоит выезд к «Тоттенхэму»! Да, лондонцы чередуют победы и поражения, но с топ-клубами всегда выдают хорошие встречи. Увезти три очка из Лондона «Ливерпулю» будет сложно. А третья подряд осечка добавит позитива конкурентам в борьбе за титул. В общем, предстоящая игра — важнейшая для «Ливерпуля».
«Астон Вилла» — «Манчестер Сити»: суббота, 21 декабря, 15:30 мск
Интрига: «Манчестер Сити» оступится в очередной раз?
«Манчестер Сити» проводит худший сезон в эпоху Хосепа Гвардиолы. Ещё никогда команда не зарабатывала так мало очков (27) после 16 туров АПЛ. В последних семи матчах лиги «Манчестер Сити» одержал всего одну победу. А впереди — тяжёлый выезд к «Астон Вилле». Унаи Эмери — удобный соперник для Гвардиолы, но сейчас у баска отличный момент, чтобы улучшить статистику.
«Бавария» — «РБ Лейпциг»: пятница, 20 декабря, 22:30 мск
Интрига: «Бавария» допустит интригу в чемпионской гонке?
«Бавария» в последнем туре Бундеслиги неожиданно уступила в гостях «Майнцу» (1:2). Это поражение стало первым в сезоне для мюнхенцев в чемпионате. А теперь команда Венсана Компани примет «РБ Лейпциг». Клуб из Лейпцига отстаёт от лидирующей «Баварии» на шесть очков. В случае победы «быки» серьёзно включатся в гонку за титул. А вот поражение сделает шансы на золото минимальными. Важный матч для обеих команд.
«Реал» Мадрид — «Севилья»: воскресенье, 22 декабря, 18:15 мск
Интрига: начнёт ли «Реал» снова стабильно побеждать?
«Реал» в нынешнем сезоне нестабилен. Из монолитной команды прошлого сезона ушёл дух устрашения. Пока что мадридцы не главные претенденты на титул: по набранным очкам они уступают «Барселоне», по потерянным — соседям из «Атлетико». Впереди у «Реала» домашняя встреча с «Севильей». Андалусийцы уже пару лет находятся в кризисе, поэтому вряд ли их стоит бояться. Отличный шанс для команды Карло Анчелотти на три очка. Да и пора уже выдать стабильную серию побед.
«Аталанта» — «Эмполи»: воскресенье, 22 декабря, 20:00 мск
Интрига: «Аталанта» продлит впечатляющую серию из побед?
«Аталанта» побеждает в 10 турах подряд. Команда Джан Пьеро Гасперини — лидер Серии А: после 16 матчей набрано 37 очков. Неужели Бергамо впервые в истории отметит победу в чемпионате Италии? До этого предстоит ещё долгая дорога, но всё реально. Впереди у «Аталанты» домашняя игра с «Эмполи». Соперник бергамасков занимает 11-е место в таблице. Матч вряд ли получится простым для хозяев. Но всё же они большие фавориты. Продлят свою серию до 11 встреч?
«Дженоа» — «Наполи»: суббота, 21 декабря, 20:00 мск
Интрига: «Наполи» увезёт очки с тяжёлого выезда?
«Наполи» под руководством Антонио Конте включился в гонку за золото Серии А. После 16 туров команда всего на два очка отстаёт от «Аталанты». Чтобы не дать лидеру оторваться, неаполитанцам в следующем туре необходима победа над «Дженоа». Команда Патрика Виейра занимает 13-е место в таблице, но в Генуе с ней всегда непросто играть. Так что три очка «Наполи» никто не гарантирует. Придётся попотеть.
«Вольфсбург» — «Боруссия» Дортмунд: воскресенье, 22 декабря, 19:30 мск
Интрига: «Боруссия» окончательно выпадет из гонки за золото?
Дортмундская «Боруссия» проводит классический для себя сезон. Отличные матчи сменяются провалами, из-за чего команда не участвует в чемпионской гонке. Хотя теоретические шансы включиться в борьбу ещё есть. Для этого нужно штамповать победу за победой. Одна из последних возможностей оказаться в гонке предоставляется в матче с «Вольфсбургом». Потеря очков на 99% выкидывает Дортмунд из борьбы. По крайней мере, на этом отрезке сезона.
«Кристал Пэлас» — «Арсенал»: суббота, 21 декабря, 20:30 мск
Интрига: «Арсенал» сохранит шансы на золото?
«Арсенал» частенько оступается. Из-за этого команда Микеля Артеты отстаёт от лидера «Ливерпуля» уже на девять очков (по потерянным). Если «Арсенал» ещё рассчитывает на борьбу за титул, то необходима победа над «Кристал Пэлас» в предстоящем туре. В середине недели клубы встретились в Кубке лиги — победу одержал «Арсенал» (3:2). Повторится ли ситуация в АПЛ?
«Ланс» — «ПСЖ»: воскресенье, 22 декабря, 23:00 мск
Интрига: Луис Энрике доверит место в основе Сафонову?
Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма получил травму в последнем матче Лиги 1 с «Монако». На замену вышел российский вратарь Матвей Сафонов: он пропустил дважды, но Париж всё равно выиграл — 4:2. Теперь «ПСЖ» сыграет в Кубке Франции с «Лансом». Доверит ли тренер Луис Энрике место в старте Сафонову? Есть ещё опция с третьим вратарём — Арнау Тенасом. Надеемся, что Матвей появится в основе и покажет классное выступление!
«Эвертон» — «Челси»: воскресенье, 22 декабря, 17:00 мск
Интрига: «Челси» не отпустит в таблице «Ливерпуль»?
Перед стартом сезона от «Челси» не ожидали борьбы за золото АПЛ. Но тренер Энцо Мареска в короткие сроки сделал из команды серьёзного претендента. В таблице чемпионата Англии «Челси» всего на два очка отстаёт от «Ливерпуля» (сыграв на матч больше). Команда Арне Слота переживает мини-кризис — почему бы лондонцам не воспользоваться этим и не догнать конкурента? В следующем туре «Челси» как раз едет в Ливерпуль. Правда, сыграет команда с «Эвертоном». Хороший шанс для лондонцев набрать три очка.
«Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»: воскресенье, 22 декабря, 17:00 мск
Интрига: нестабильный «МЮ» принимает одну из сенсаций сезона.
«Манчестер Юнайтед» после смены тренера пока что ищет себя. Рубен Аморим подбирает оптимальные сочетания, хотя в прошлом туре «МЮ» обыграл в дерби «Манчестер Сити». Но отставание от зоны Лиги чемпионов составляет шесть очков. Чтобы рассчитывать на попадание в главный еврокубок, нужны стабильные победы. А впереди матч с одной из сенсаций сезона — «Борнмутом». Команда Андони Ираолы занимает шестое место в таблице после 16 матчей. Неужели поборется за еврокубки? Гостевая победа над «МЮ» заставить говорить об этом громче.