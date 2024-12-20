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Фрэнсис Кагигао может стать спортивным директором Спартака, кто это такой, где раньше работал, Арсенал, Венгер, Фабрегас

Ещё один кандидат на работу в «Спартаке». Он провёл больше 20 лет в европейском топ-клубе
Кирилл Закатченко
Кагигао может стать спортдиректором «Спартака»
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Фрэнсис Кагигао стал своим в «Арсенале» и очень долго сотрудничал с Арсеном Венгером.

В турецких СМИ появилась информация о потенциальном спортивном директоре «Спартака». Если верить Gala Haber, то им станет Фрэнсис Кагигао. Сейчас он занимает пост руководителя скаутинга «Галатасарая». По данным «Чемпионата», испанец действительно присутствует в списках московского клуба, однако пока не близок к переезду в Россию.

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Родители Кагигао переехали в Англию из Испании в 1964 году. Фрэнсис вырос в муниципальном районе на юго-западе Лондона и бо́льшую часть свободного времени проводил на футбольном поле. Он играл за несколько молодёжных клубов, а в 16 лет парня заметили представители «Арсенала».

«Я получил отличное образование. Вероятно, в то время не было лучшего места. Присутствие в «Арсенале» оказало влияние на всю мою дальнейшую жизнь. Я получил предложения от «Реала» и «Барселоны». Мне было всего 18 лет. В итоге я выбрал «Барселону» и, вероятно, принял неверное решение. Нужно было остаться в «Арсенале», где люди верили в мои способности», — утверждал Кагигао в одном из подкастов в 2021 году.

Кагигао оказался в каталонском клубе, когда там начался период больших преобразований. У Фрэнсиса не было агента, и он перенёс операцию по приезде в испанский клуб. Кагигао играл за вторую команду «Барселоны», тренировался с основой и выступал за сборную Испании до 20 лет. Позднее снова попробовал себя в Англии (клуб «Саутенд»), но без особого успеха. Игровая карьера у Фрэнсиса не сложилась. Позднее он стал скаутом «Арсенала».

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«Я проходил стажировку в «Арсенале». По правде говоря, тогда всё было довольно сумбурно. Я работал техническим директором испанского клуба «Лемос» и занимался его академией. А ещё был скаутом «Арсенала» в Испании и Португалии. Безумное время! Но тогда же я получил фантастическое образование и проработал в «Арсенале» 24 года. Был в одном клубе с таким выдающимся тренером, как Арсен Венгер. Считаю, у нас была фантастическая команда. В каких-то вещах мы были первопроходцами. Вероятно, благодарю нестандартному видению Венгера», — вспоминал испанец.

Именно Кагигао привёл в «Арсенал» Сеска Фабрегаса. «Сеск был в одной команде с Жераром Пике и Лионелем Месси, — рассказывал Фрэнсис. — Когда я смотрел, как они играют, то немного сходил с ума. Мне казалось, что мы должны подписать контракт со всеми тремя футболистами. В нашем офисе были два игрока. Один из них [Фабрегас] в итоге подписал контракт, второй [Пике] — нет. Месси, вероятно, не подписал бы договор из-за отсутствия разрешения на работу в Великобритании. Фабрегас обладал качествами, которые редко встречаются у молодых игроков. Помню я как-то сказал: «У этого парня в голове спутниковая система навигации».

Сеск Фабрегас

Сеск Фабрегас

Фото: Phil Cole/Getty Images

Кагигао покинул «Арсенал» в 2019 году. Если верить испанцу, у него возникли разногласия с руководством: «Не могу вдаваться в подробности ухода, поскольку заключил с клубом мировое соглашение. Но сказал бы, что у меня возникли напряжённые отношения с некоторыми людьми из руководящего блока «Арсенала». Я был очень предан этому клубу. По сути, начал там карьеру футболиста, а потом в течение длительного времени работал скаутом. Если быть честным, 24 года в одном клубе — это очень-очень долго. Возможно, руководство стало относиться к определённым вещам как к должному. Возможно, так поступал я. У нас была очень хорошая система поиска игроков. Плюс исключительная система подготовки ребят в академии».

Кагигао высоко оценил подход Венгера: «Было очень приятно слушать разговоры Венгера с молодыми футболистами, потому что он всегда задавал правильные вопросы. Для него было вполне естественно спросить футболиста, каким он видит себя через полгода-год. Может ли он представить себя играющим в основном составе «Арсенала» прямо сейчас? Нелегко ответить на такие вопросы. Это очень сложная ситуация для любого молодого футболиста. Но когда вы видите в игроке уверенность в себе и аналитический склад, а также талант, значит, вы на верном пути».

Арсен Венгер

Арсен Венгер

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Испанец покинул «Арсенал», после чего занял должность спортивного директора в сборной Чили. «Я мог уйти из «Арсенала» много-много раз, — утверждал Кагигао. — У меня было немало предложений. Постоянно отклонял их, поскольку был счастлив в «Арсенале». Вероятно, мой уход из клуба произошёл в нужное время. Возможно, стоило уйти, когда ушёл Венгер — в 2018-м, но меня попросили остаться в тот переходный период.

Я перебрался в сборную Чили, когда там были серьёзные потрясения. Команда уволила главного тренера после четырёх матчей квалификации ЧМ, набрав четыре очка из 12 возможных. Когда я приехал, у нас не было ни тренерского штаба, ни менеджера команды в разгар отборочных матчей. Отсутствовал тренерский штаб в сборной U17, не было отдела скаутинга, аналитиков, стабильного медицинского отдела. Мы наняли на работу всех недостающих специалистов в течение 12 месяцев, создали отдел скаутинга и анализа. Пожалуй, именно в Южной Америке находятся самые талантливые футболисты».

Фрэнсис Кагигао

Фрэнсис Кагигао

Фото: trainingground.guru

Кагигао проработал в сборной Чили два года, а летом 2023-го укатил в «Галатасарай». Именно при нём турецкий клуб выкупил Мауро Икарди, а также заполучил Дриса Мертенса и Виктора Осимхена (пусть и на правах аренды).

«Я из тех, кто говорит то, что думает. Считаю, что так должны поступать и люди, которые меня окружают. Если вам есть что сказать, не сдерживайтесь, говорите. Поскольку я родился и вырос в Англии, то хорошо знаю местный футбол. Однако при этом я очень хорошо понимаю футбол в Латинской Америке. Это помогло мне определить, какие игроки быстрее адаптируются к АПЛ», — говорил испанец в период работы в сборной Чили.

Интересно, окажется ли Кагигао в «Спартаке»? Если да, то помогут ли иностранцу знания, накопленные за время работы в «Арсенале» и в Южной Америке?

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