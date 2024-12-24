18 тренеров в топ-лигах остались без работы по ходу сезона. Справедливо?

Со старта сезона в топовых европейских лигах прошло меньше полугода. Тем не менее уже 15 клубов поменяли главного тренера. А «Рома» сделала это дважды. Рассказываем, какие тренеры потеряли работу в ходе нынешнего сезона.

АПЛ: «Манчестер Юнайтед», «Лестер», «Вулверхэмптон», «Саутгемптон»

850 дней — именно столько проработал Эрик тен Хаг в «Манчестер Юнайтед». Это третий результат в истории клуба в период после ухода сэра Алекса Фергюсона. Дольше в красном клубе Манчестера продержались только Уле-Гуннар Сульшер (969 дней) и Жозе Моуринью (900). Нидерландского тренера уволили спустя девять туров АПЛ. Когда он уходил, команда находилась на 14-м месте в таблице. Кстати, сейчас она располагается на одну строчку выше, так что пока ощутимого прогресса нет.

Тен Хаг завоевал с английским клубом два трофея (Кубок Англии и Кубок лиги), однако сжёг огромное количество нервных клеток. «Эрик совершенно опустошён, он полностью уничтожен. У него сейчас есть проблемы, это точно», — оценка от Ханса Края, бывшего одноклубника тен Хага. После ухода одного нидерландца командой недолго (в течение четырёх матчей) порулил другой — Руд ван Нистелрой. С ноября пост главного тренера «МЮ» занимает Рубен Аморим.

«Лестер» вернулся в элитный дивизион с одним тренером, а вошёл в новый сезон с другим. Энцо Мареска отправился на повышение в «Челси», а вакантный пост занял Стив Купер. Получилось очень неудачно. Валлиец продержался всего 14 матчей, после чего с ним попрощались. На момент увольнения тренер «Лестер» занимал 16-е место в АПЛ с отрывом в два очка от зоны вылета. У команды была ужасная статистика при Купере — всего две победы в 11 встречах. «Лестер» решил вопрос с новым тренером и пригласил ван Нистелроя. Того самого, что не пригодился «Манчестер Юнайтед».

Стив Купер Фото: Michael Regan/Getty Images

Гари О’Нил возглавил «Вулверхэмптон» перед стартом сезона-2023/2024. Он сменил на этом посту испанца Хулена Лопетеги. «Вулвз» завершили первый сезон с новым тренером на 14-м месте в таблице с отрывом от зоны вылета в 20 очков. Во втором всё получилось гораздо хуже. 13 поражений в 16 турах, предпоследнее место в таблице, худший результат в лиге по количеству пропущенных мячей (40). Серия из четырёх поражений в АПЛ окончательно «похоронила» тренера, который остался без работы. Вакантный пост уже занял Витор Перейра.

«Саутгемптон» уволил Расселла Мартина после ужасного матча с «Тоттенхэмом» — 0:5. Хозяева пропустили все пять мячей ещё до свистка на перерыв. Команда одержала всего одну победу по итогам 16 туров и оказалась на последней строчке в таблице. Более того, до спасительной зоны уже девять очков. Увольнение при таком раскладе выглядит логично. С другой стороны, непонятно, изменит ли новый тренер (им стал Иван Юрич) ситуацию в лучшую сторону. Пока всё выглядит достаточно плохо. Мартин работал в «Саутгемптоне» с лета 2023 года.

Примера: «Лас-Пальмас», «Вальядолид», «Алавес», «Валенсия»

Луис Мигель Каррион возглавил «Лас-Пальмас» летом 2024 года. Но пробыл на посту главного тренера команды всего 99 дней. Все было настолько плохо, что «Лас-Пальмас» набирал при нём меньше одного очка в среднем за матч (0,40). На момент увольнения Карриона команда занимала последнее место в таблице, не одержав ни одной победы. Смена тренера очень взбодрила «Лас-Пальмас». Во-первых, он одержал восемь побед в 11 встречах во всех турнирах. Во-вторых, поднялся на 12-е место в таблице Примеры. Пока что Диего Мартинес прекрасно справляется со своей работой.

«Вальядолид» уволил тренера в первый день зимы. На тот момент команда набрала всего лишь девять очков по итогам 15 туров и оказалась на последней строчке в таблице. Боссы клуба уволили Пауло Пессолано после унизительного поражения в домашнем матче с «Атлетико» (0:5). Уругваец работал с командой с апреля 2023 года. «Вальядолид» провёл три встречи во всех турнирах под руководством Альваро Рубио (две победы), после чего объявил о назначении аргентинца Диего Кокки.

Пауло Пессолано Фото: Angel Martinez/Getty Images

«Алавес» расстался с тренером на следующий день после того, как это сделал «Вальядолид». Луис Гарсия Пласа покинул свой пост, который занимал с лета 2022 года. Под его руководством команда провела 108 матчей, однако оказалась на 16-м месте в Примере по итогам 15 туров в сезоне-2024/2025. В отличие от «Вальядолида», «Алавес» оперативно объявил о назначении нового тренера. Им стал аргентинец Эдуардо Коудет, в своё время работавший с «Сельтой». «Алавес» провёл четыре встречи с новым тренером и пока не одержал ни одной победы.

Рубен Бараха отлично зарекомендовал себя в «Валенсии» в бытность игроком. Две победы в чемпионате Испании, победа в Кубке УЕФА, Кубке Испании, Суперкубке УЕФА, финал Лиги чемпионов — солидный список. Но стать успешным тренером для «Валенсии» с Рубена не получилось. Он возглавил команду в феврале 2023 года, а теперь его уволили в связи с неудовлетворительными результатами. Предпоследнее место в таблице Ла Лиги, три победы в 17 матчах — такого Барахе не простили. Правда, у «Валенсии» большое количество проблем. Не факт, что их можно решить только сменой тренера.

Серия А: «Рома», «Лечче», «Дженоа», «Монца»

«Рома» умудрилась уволить уже двух тренеров в ходе сезона. Дошло до того, что команду возглавил 73-летний Клаудио Раньери, который ради этого даже возобновил карьеру. В октябре свой пост покинул Даниэле Де Росси — бывший полузащитник сборной Италии сделал это в результате скандала. А в ноябре «Рома» объявила об уходе Ивана Юрича. К слову, хорватский тренер продержался в столице Италии всего 12 матчей. «Рома» при Раньери выступает с переменным успехом — три победы, три поражения, одна ничья. Сейчас команда занимает всего лишь 10-е место в таблице Серии А, а это никак не соответствует её амбициям.

Лука Готти проработал с «Лечче» 24 встречи. Он возглавил команду в марте 2024 года, а покинул спустя 241 день. По итогам прошлого сезона «Лечче» сохранил место в Серии А, но отрыв от зоны вылета составил всего лишь три очка. Осенью 2024-го команда выступала откровенно плохо и оказалась на третьей с конца строчке в таблице Серии А по итогам 12 туров. Более того, «Лечче» показал худший результат в лиге по голам (пять). Готти уволили, а на его место пригласили Марко Джампаоло. Эта замена пока оправдывает себя. «Лечче» одержал две победы в пяти матчах с новым тренером, а также отобрал очки у «Ювентуса» (1:1).

«Дженоа» решился на смену тренера в ноябре. Альберто Джилардино работал с командой с конца 2022 года и покинул её спустя 714 дней после назначения. Под его руководством команда вернула себе место в Серии А, а прошлый сезон завершила на 11-й строчке в таблице. В нынешней кампании Джилардино продержался 12 туров. Его уволили после того, как команда оказалась на 17-м месте в Серии А. Пришедший вместо чемпиона мира Патрик Виейра проиграл с командой всего один раз в пяти матчах.

Альберто Джилардино Фото: Simone Arveda/Getty Images

Один из лучших защитников в истории итальянского футбола не справился с тренерской работой в «Монце». Алессандро Неста руководил командой с лета 2024 года — его хватило всего на 20 матчей. В минувшем туре Серии А «Монца» проиграла дома «Ювентусу» (1:2) и потерпела третье поражение подряд. Но страшнее то, что она оказалась на последней строчке в таблице чемпионата Италии. «Монца» одержала всего одну победу по итогам 17 туров — с такими результатами тяжело рассчитывать на что-то позитивное. Первый опыт работы Несты в Серии А оказался провальным. Теперь «Монцей» будет рулить бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти.

Бундеслига: «Бохум», «Хоффенхайм»

Петер Цейдлер отработал в «Бохуме» всего восемь встреч. Тренер возглавил команду летом 2024 года, но команда при нём вылетела из Кубка Германии и набрала всего одно очко по итогам семи туров в Бундеслиге. Боссы «Бохума» попрощались не только с тренером, но и со спортивным директором Марком Леттау. Правда, пока нельзя сказать, что изменения благоприятно сказались на команде. Пост главного тренера занял опытный Дитер Хеккинг, ранее работавший в «Вольфсбурге» и «Гамбурге». Под его руководством «Бохум» набрал пять очков в шести турах.

В сезон-2024/2025 «Хоффенхайм» вошёл с Пеллегрино Матараццо. Этот тренер возглавил команду ещё в начале 2023 года, и под его руководством она добралась до Лиги Европы. В этом сезоне команда завалила стартовый отрезок — набрала всего девять очков по итогам 10 туров. 15-е место в таблице (в Бундеслиге выступают 18 клубов) привело к увольнению Матараццо. Его место занял Кристиан Ильцер. «Хоффенхайм» одержал всего одну победу в восьми матчах во всех турнирах с новым тренером. А его положение в таблице Бундеслиги никак не назовёшь хорошим (15-е место).

Пеллегрино Матараццо Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Лига 1: «Монпелье», «Ренн», «Сент-Этьен»

«Монпелье» уволил главного тренера в конце октября. Команда проиграла дома «Марселю» (0:5), после чего президент клуба Луи Николлен объявил об уходе Мишеля Тер-Закаряна. Босс «Монпелье» заявил следующее: «Я сказал игрокам, что это они уволили тренера. Такова футбольная жизнь. Когда нет результата, проще сменить тренера, нежели 25 футболистов». На тот момент «Монпелье» находился на последней строчке в таблице Лиги 1, набрав всего четыре очка по итогам восьми туров. Новым тренером команды стал Жан-Луи Гассе, ранее работавший в «Марселе» и сборной Кот-д’Ивуара. Лучше пока не стало. «Монпелье» набрал всего пять очков в семи матчах с Гассе и остался на последнем месте в таблице.

Второй приход Жюльена Стефана в «Ренн» растянулся на 354 дня. В ноябре команда влетела на выезде «Осеру» (0:4), после чего тренера оставили без работы. На тот момент «Ренн» занимал 13-е место в таблице с отрывом от зоны прямого вылета в два очка. Вместо Стефана пришёл одиозный Хорхе Сампаоли. При нём команда одержала две победы и потерпела два поражения. Любопытно, что с новым тренером «Ренн» выигрывает только на своём стадионе.

Жюльен Стефан Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Самое свежее увольнение в Лиге 1 состоялось в «Сент-Этьене». 14 декабря клуб объявил об уходе Оливье Далль’Оглио. Перед этим команда проиграла «Тулузе» (1:2) и потерпела третье поражение подряд. Но гораздо хуже, что «Сент-Этьен» оказался на 16-й строчке в таблице Лиги 1, то есть в зоне стыков. Сначала стало известно, что в ближайшее время командой будет руководить директор академии Лоран Уар, но потом «Сент-Этьен» окончательно определился с новым тренером — им стал Эйрик Хорнеланд.