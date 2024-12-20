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ТСЦ — Ноа — 4:3, обзор матча 6-го тура Лиги конференций: армянский клуб в евровесне, голы, статистика, 20 декабря 2024

Суперкамбэк перевернул всё на последних минутах! Драма в Лиге конференций
Георгий Илющенко
Отчёт ТСЦ – Ноа – 4:3
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Интрига в матче сербского ТСЦ и армянского «Ноа» держалась до последнего!

«Ноа» продолжает творить веселье. В 3-м квалификационном раунде Лиги конференций вратарь армянского клуба Огнен Чанчеревич забил прямым ударом из собственной штрафной, что помогло пройти сильный афинский АЕК (3:2 по сумме двух встреч) и в итоге пробиться в основной этап. В 1-м туре удалось переиграть чешскую «Младу-Болеслав», которая позже победит «Бетис».

Но вот дальше началась череда неудач: только одно очко в трёх матчах, включая сумасшедшие 0:8 от «Челси». Да, на «Стэмфорд Бридж». Да, даже вторым составом лондонцы на голову сильнее. Но остальных они обыграли максимум с разницей в три мяча. В последнем туре нужно было на выезде оказаться сильнее ТСЦ, она же «Бачка-Топола», и надеяться на осечки конкурентов. Причём сербы были практически в аналогичном положении: с теми же четырьмя очками, но лучшей разницей голов! Матч получился максимально качельным.

Лига конференций . Общий этап. 6-й тур
19 декабря 2024, четверг. 23:00 МСК
ТСЦ
Бачка-Топола, Сербия
Окончен
4 : 3
Ноа
Ереван, Армения
0:1 Баррозо – 5'     0:2 Феррейра – 15'     1:2 Станич – 41'     1:3 Баррозо – 48'     2:3 Джаковац – 74'     3:3 Джаковац – 76'     4:3 Пантович – 81'    

Армяне сенсационно забили два безответных гола к 15-й минуте. Под конец первого тайма ТСЦ один мяч отыграл, но в начале второго «Ноа» восстановил разницу! В онлайн-таблице клуб шёл 24-м, а это последнее квалификационное место в евровесну!

Держаться получалось примерно 25 минут, а потом силы гостей закончились. С 74-й по 81-ю минуту «Бачка-Топола» перевернула вообще всё и забила трижды! Защищавший ворота армян Алексей Площадный мог стать героем и отбил удар с 11 метров при счёте 3:2, тем не менее вслед за сейвом позволил сопернику сыграть на добивании. А затем и «пустил» в ближний угол.

Впрочем, выяснилось, что не устроила бы даже победа. Только если с перевесом во много мячей — сказался результат в Англии. Семь очков набрали пять команд. Дальше шагнули только четыре, и лишним оказался шотландский «Хартс». ТСЦ шагнул дальше с той же разницей -3, просто сербы забили больше — 13 голов против 9. Самое интересное, что «сердца» вели 2:1 с молдавским «Петрокубом» с последней 36-й позиции до 83-й минуты и пропустили с пенальти. И даже такой результат их устраивал, только «Мольде» на 90+1-й вырвал победу у «Млады-Болеслав» (4:3) и протиснулся вперёд. Вот ради такой интриги до последних секунд и изменили еврокубковый формат.

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