Суперкамбэк перевернул всё на последних минутах! Драма в Лиге конференций

«Ноа» продолжает творить веселье. В 3-м квалификационном раунде Лиги конференций вратарь армянского клуба Огнен Чанчеревич забил прямым ударом из собственной штрафной, что помогло пройти сильный афинский АЕК (3:2 по сумме двух встреч) и в итоге пробиться в основной этап. В 1-м туре удалось переиграть чешскую «Младу-Болеслав», которая позже победит «Бетис».

Но вот дальше началась череда неудач: только одно очко в трёх матчах, включая сумасшедшие 0:8 от «Челси». Да, на «Стэмфорд Бридж». Да, даже вторым составом лондонцы на голову сильнее. Но остальных они обыграли максимум с разницей в три мяча. В последнем туре нужно было на выезде оказаться сильнее ТСЦ, она же «Бачка-Топола», и надеяться на осечки конкурентов. Причём сербы были практически в аналогичном положении: с теми же четырьмя очками, но лучшей разницей голов! Матч получился максимально качельным.

Армяне сенсационно забили два безответных гола к 15-й минуте. Под конец первого тайма ТСЦ один мяч отыграл, но в начале второго «Ноа» восстановил разницу! В онлайн-таблице клуб шёл 24-м, а это последнее квалификационное место в евровесну!

Держаться получалось примерно 25 минут, а потом силы гостей закончились. С 74-й по 81-ю минуту «Бачка-Топола» перевернула вообще всё и забила трижды! Защищавший ворота армян Алексей Площадный мог стать героем и отбил удар с 11 метров при счёте 3:2, тем не менее вслед за сейвом позволил сопернику сыграть на добивании. А затем и «пустил» в ближний угол.

Впрочем, выяснилось, что не устроила бы даже победа. Только если с перевесом во много мячей — сказался результат в Англии. Семь очков набрали пять команд. Дальше шагнули только четыре, и лишним оказался шотландский «Хартс». ТСЦ шагнул дальше с той же разницей -3, просто сербы забили больше — 13 голов против 9. Самое интересное, что «сердца» вели 2:1 с молдавским «Петрокубом» с последней 36-й позиции до 83-й минуты и пропустили с пенальти. И даже такой результат их устраивал, только «Мольде» на 90+1-й вырвал победу у «Млады-Болеслав» (4:3) и протиснулся вперёд. Вот ради такой интриги до последних секунд и изменили еврокубковый формат.