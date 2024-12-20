Все участники плей-офф Лиги конференций

«Челси» не заметил ни одного соперника, а «Бетис» не попал в топ-8.

Общий этап Лиги конференций завершён. Да, там он состоит из шести туров, а не из восьми, как в Лиге чемпионов и Лиге Европы. По его итогам мы узнали всех участников плей-офф. Первая восьмёрка напрямую проходит в 1/8 финала, а следующие 16 команд сыграют в раунде плей-офф (своего рода 1/16 финала).

Кто попал в топ-8

Одна из интриг перед заключительным туром общего этапа Лиги конференций заключалась в том, потеряет ли «Челси» хоть какие-то очки. Не потерял. Второй состав лондонского клуба укатал «Шэмрок Роверс» — 5:1. 18 очков из 18 возможных, 26 забитых мячей, пять пропущенных, первое место — «Челси» прошёл общий этап турнира на самом лёгком уровне сложности. Даже резервисты команды пока слишком хороши для третьего клубного турнира Европы. А вот ирландский клуб немного жаль. Он проиграл всего один раз, но этого хватило, чтобы пролететь мимо топ-8.

Одна из топовых по вывеске для Лиги конференций игра состоялась в Португалии, куда приехали футболисты «Фиорентины». «Витория» забила в конце первого тайма, а итальянский клуб — в конце второго. В итоге обе команды завершили общий этап в топ-3. «Витория» не потерпела ни одного поражения в шести матчах турнира — такой же результат показал только «Челси».

Очень удивляет присутствие в первой восьмёрке «Юргордена». Шведский клуб вряд ли можно было причислять к топовым в Лиге конференций. Команда набрала четыре очка по итогам трёх туров, а потом одержала три победы подряд. Такой рывок позволил клубу из северной страны забраться на пятое место. В заключительном туре «Юргорден» обыграл «Легию» (3:1), но фанаты польского клуба не расстроились, поскольку их команда тоже оказалась в топ-8. И это несмотря на два поражения на общем этапе!

Помимо этого, в топ-8 попали венский «Рапид», «Лугано» и «Серкль Брюгге». Бельгийский клуб — единственный, который оказался напрямую в 1/8 финала с 11 набранными очками. Для того пришлось опередить трёх соперников по дополнительным показателям.

Итак, напрямую в 1/8 финала прошли:

«Челси» (Англия);

«Витория Гимарайнш» (Португалия);

«Фиорентина» (Италия);

«Рапид» Вена (Австрия);

«Юргорден» (Швеция);

«Лугано» (Швейцария);

«Легия» (Польша);

«Серкль Брюгге» (Бельгия).

Кто попал в топ-24

Здесь оказались клубы, представляющие топ-чемпионаты. «Бетис» одержал две победы подряд с одинаковым счётом (1:0). В заключительном туре он одолел ХИК и закрепился в топ-15. Впрочем, испанский клуб забил всего лишь шесть мячей в турнире, а пропустил пять.

«Хайденхайм» тоже попал в плей-офф, несмотря на то что не одержал ни одной победы в трёх предыдущих турах (одна ничья, два поражения). Хватило того, что команда стартовала с трёх побед.

«Мольде» выдал крышесносный матч с «Младой-Болеслав». Норвежский клуб проигрывал 2:3, но вырвал победу благодаря голу на 90+1-й минуте. А вместе с ней — и место в плей-офф.

ТСЦ отыгрался с 1:3 в матче с армянским «Ноа». И не просто отыгрался, но и победил со счётом 4:3. Хозяева нокаутировали гостей тремя голами в течение шести минут. В итоге сербская команда всё-таки проползла в плей-офф, а «Ноа» — нет. Это было по-настоящему драматично!

Отметим и победу «Панатинаикоса» во встрече с минским «Динамо». Во-первых, российский вратарь греческого клуба Юрий Лодыгин вышел в стартовом составе и отыграл «на ноль». Во-вторых, пост главного тренера «Пао» сейчас занимает Руй Витория. Тот самый, что в прошлом работал со «Спартаком».

Кто занял места с 9-го по 24-е:

«Ягеллония» (Польша);

«Шэмрок Роверс» (Ирландия);

АПОЭЛ (Кипр);

«Пафос» (Кипр);

«Панатинаикос» (Греция);

«Олимпия» (Словения);

«Бетис» (Испания);

«Хайденхайм» (Германия);

«Гент» (Бельгия);

«Копенгаген» (Дания);

«Викингур» (Исландия);

«Борац» (Босния и Герцеговина);

«Целе» (Словения);

«Омония» (Кипр);

«Мольде» (Норвегия);

ТСЦ (Сербия).

Кто не попал в плей-офф

Обиднее всего «Хартсу». Он не смог обыграть дома скромный «Петрокуб» (2:2) и пролетел мимо плей-офф. Хозяевам хватило бы победы для выхода в следующий раунд, но они пропустили второй мяч на 83-й минуте с пенальти. А «Петрокуб» в итоге занял последнее место.

В плей-офф, помимо «Петрокуба», не попали и другие клубы из стран бывшего СНГ — «Астана», «Ноа» и минское «Динамо».

«Хартс» (Шотландия);

«Истанбул Башакшехир» (Турция);

«Млада-Болеслав» (Чехия);

«Астана» (Казахстан);

«Санкт-Галлен» (Швейцария);

ХИК (Финляндия);

«Ноа» (Армения);

«Нью-Сейнтс» (Уэльс);

«Динамо» Минск (Беларусь);

«Ларн» (Северная Ирландия);

ЛАСК (Австрия);

«Петрокуб» (Молдавия).

Жеребьёвка первого раунда плей-офф (там сыграют команды, занявшие места с 9-го по 24-е) состоится сегодня, 20 декабря. А сами матчи пройдут 13 и 20 февраля 2025 года.