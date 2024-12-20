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Итоги общего этапа Лиги конференций в сезоне-2024/2025: кто вышел в плей-офф, кто завершил выступление, Челси, Фиорентина, Бетис

Все участники плей-офф Лиги конференций
Кирилл Закатченко
Итоги общего этапа Лиги конференций
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«Челси» не заметил ни одного соперника, а «Бетис» не попал в топ-8.

Общий этап Лиги конференций завершён. Да, там он состоит из шести туров, а не из восьми, как в Лиге чемпионов и Лиге Европы. По его итогам мы узнали всех участников плей-офф. Первая восьмёрка напрямую проходит в 1/8 финала, а следующие 16 команд сыграют в раунде плей-офф (своего рода 1/16 финала).

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Кто попал в топ-8

Одна из интриг перед заключительным туром общего этапа Лиги конференций заключалась в том, потеряет ли «Челси» хоть какие-то очки. Не потерял. Второй состав лондонского клуба укатал «Шэмрок Роверс» — 5:1. 18 очков из 18 возможных, 26 забитых мячей, пять пропущенных, первое место — «Челси» прошёл общий этап турнира на самом лёгком уровне сложности. Даже резервисты команды пока слишком хороши для третьего клубного турнира Европы. А вот ирландский клуб немного жаль. Он проиграл всего один раз, но этого хватило, чтобы пролететь мимо топ-8.

Лига конференций . Общий этап. 6-й тур
19 декабря 2024, четверг. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
5 : 1
Шэмрок Роверс
Дублин, Ирландия
1:0 Гиу – 23'     1:1 Поом – 26'     2:1 Гиу – 34'     3:1 Дьюсбери-Холл – 40'     4:1 Гиу – 45+3'     5:1 Кукурелья – 58'    

Одна из топовых по вывеске для Лиги конференций игра состоялась в Португалии, куда приехали футболисты «Фиорентины». «Витория» забила в конце первого тайма, а итальянский клуб — в конце второго. В итоге обе команды завершили общий этап в топ-3. «Витория» не потерпела ни одного поражения в шести матчах турнира — такой же результат показал только «Челси».

Лига конференций . Общий этап. 6-й тур
19 декабря 2024, четверг. 23:00 МСК
Витория Гимарайнш
Гимарайнш, Португалия
Окончен
1 : 1
Фиорентина
Флоренция, Италия
1:0 Силва – 33'     1:1 Мандрагора – 87'    

Очень удивляет присутствие в первой восьмёрке «Юргордена». Шведский клуб вряд ли можно было причислять к топовым в Лиге конференций. Команда набрала четыре очка по итогам трёх туров, а потом одержала три победы подряд. Такой рывок позволил клубу из северной страны забраться на пятое место. В заключительном туре «Юргорден» обыграл «Легию» (3:1), но фанаты польского клуба не расстроились, поскольку их команда тоже оказалась в топ-8. И это несмотря на два поражения на общем этапе!

Лига конференций . Общий этап. 6-й тур
19 декабря 2024, четверг. 23:00 МСК
Юргорден
Стокгольм, Швеция
Окончен
3 : 1
Легия
Варшава, Польша
1:0 Нгуен – 24'     2:0 Хуммет – 45+4'     2:1 Вшолек – 56'     3:1 Ослунд – 76'    

Помимо этого, в топ-8 попали венский «Рапид», «Лугано» и «Серкль Брюгге». Бельгийский клуб — единственный, который оказался напрямую в 1/8 финала с 11 набранными очками. Для того пришлось опередить трёх соперников по дополнительным показателям.

Итак, напрямую в 1/8 финала прошли:

  • «Челси» (Англия);
  • «Витория Гимарайнш» (Португалия);
  • «Фиорентина» (Италия);
  • «Рапид» Вена (Австрия);
  • «Юргорден» (Швеция);
  • «Лугано» (Швейцария);
  • «Легия» (Польша);
  • «Серкль Брюгге» (Бельгия).

Кто попал в топ-24

Здесь оказались клубы, представляющие топ-чемпионаты. «Бетис» одержал две победы подряд с одинаковым счётом (1:0). В заключительном туре он одолел ХИК и закрепился в топ-15. Впрочем, испанский клуб забил всего лишь шесть мячей в турнире, а пропустил пять.

Лига конференций . Общий этап. 6-й тур
19 декабря 2024, четверг. 23:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Окончен
1 : 0
ХИК
Хельсинки, Финляндия
1:0 Кардозо – 27'    

«Хайденхайм» тоже попал в плей-офф, несмотря на то что не одержал ни одной победы в трёх предыдущих турах (одна ничья, два поражения). Хватило того, что команда стартовала с трёх побед.

Лига конференций . Общий этап. 6-й тур
19 декабря 2024, четверг. 23:00 МСК
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце, Германия
Окончен
1 : 1
Санкт-Галлен
Санкт-Галлен, Швейцария
1:0 Тойеркауф – 30'     1:1 Станич – 77'    

«Мольде» выдал крышесносный матч с «Младой-Болеслав». Норвежский клуб проигрывал 2:3, но вырвал победу благодаря голу на 90+1-й минуте. А вместе с ней — и место в плей-офф.

Лига конференций . Общий этап. 6-й тур
19 декабря 2024, четверг. 23:00 МСК
Мольде
Мольде, Норвегия
Окончен
4 : 3
Млада-Болеслав
Млада-Болеслав, Чехия
0:1 Сухи – 5'     1:1 Ихлер – 27'     2:1 Крал – 42'     2:2 Кушей – 59'     2:3 Выдра – 61'     3:3 Коса – 64'     4:3 Стеневик – 90+1'    

ТСЦ отыгрался с 1:3 в матче с армянским «Ноа». И не просто отыгрался, но и победил со счётом 4:3. Хозяева нокаутировали гостей тремя голами в течение шести минут. В итоге сербская команда всё-таки проползла в плей-офф, а «Ноа» — нет. Это было по-настоящему драматично!

Лига конференций . Общий этап. 6-й тур
19 декабря 2024, четверг. 23:00 МСК
ТСЦ
Бачка-Топола, Сербия
Окончен
4 : 3
Ноа
Ереван, Армения
0:1 Баррозо – 5'     0:2 Феррейра – 15'     1:2 Станич – 41'     1:3 Баррозо – 48'     2:3 Джаковац – 74'     3:3 Джаковац – 76'     4:3 Пантович – 81'    

Отметим и победу «Панатинаикоса» во встрече с минским «Динамо». Во-первых, российский вратарь греческого клуба Юрий Лодыгин вышел в стартовом составе и отыграл «на ноль». Во-вторых, пост главного тренера «Пао» сейчас занимает Руй Витория. Тот самый, что в прошлом работал со «Спартаком».

Лига конференций . Общий этап. 6-й тур
19 декабря 2024, четверг. 23:00 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
4 : 0
Динамо Мн
Минск, Беларусь
1:0 Еремеев – 33'     2:0 Тете – 54'     3:0 Тете – 65'     4:0 Иоаннидис – 84'    

Кто занял места с 9-го по 24-е:

  • «Ягеллония» (Польша);
  • «Шэмрок Роверс» (Ирландия);
  • АПОЭЛ (Кипр);
  • «Пафос» (Кипр);
  • «Панатинаикос» (Греция);
  • «Олимпия» (Словения);
  • «Бетис» (Испания);
  • «Хайденхайм» (Германия);
  • «Гент» (Бельгия);
  • «Копенгаген» (Дания);
  • «Викингур» (Исландия);
  • «Борац» (Босния и Герцеговина);
  • «Целе» (Словения);
  • «Омония» (Кипр);
  • «Мольде» (Норвегия);
  • ТСЦ (Сербия).

Кто не попал в плей-офф

Обиднее всего «Хартсу». Он не смог обыграть дома скромный «Петрокуб» (2:2) и пролетел мимо плей-офф. Хозяевам хватило бы победы для выхода в следующий раунд, но они пропустили второй мяч на 83-й минуте с пенальти. А «Петрокуб» в итоге занял последнее место.

Лига конференций . Общий этап. 6-й тур
19 декабря 2024, четверг. 23:00 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
4 : 0
Динамо Мн
Минск, Беларусь
1:0 Еремеев – 33'     2:0 Тете – 54'     3:0 Тете – 65'     4:0 Иоаннидис – 84'    

В плей-офф, помимо «Петрокуба», не попали и другие клубы из стран бывшего СНГ — «Астана», «Ноа» и минское «Динамо».

  • «Хартс» (Шотландия);
  • «Истанбул Башакшехир» (Турция);
  • «Млада-Болеслав» (Чехия);
  • «Астана» (Казахстан);
  • «Санкт-Галлен» (Швейцария);
  • ХИК (Финляндия);
  • «Ноа» (Армения);
  • «Нью-Сейнтс» (Уэльс);
  • «Динамо» Минск (Беларусь);
  • «Ларн» (Северная Ирландия);
  • ЛАСК (Австрия);
  • «Петрокуб» (Молдавия).

Жеребьёвка первого раунда плей-офф (там сыграют команды, занявшие места с 9-го по 24-е) состоится сегодня, 20 декабря. А сами матчи пройдут 13 и 20 февраля 2025 года.

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