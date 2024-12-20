Шоу-матч имени голкиперов. «МЮ» почти спас игру с 0:3!

Сможет ли обновлённый «МЮ» взять реванш у «шпор» Постекоглу в этом сезоне? Станет ли «Тоттенхэм» ближе к своему долгожданному трофею? Последний четвертьфинальный матч Кубка английской лиги пусть и не был сильно важен для обеих команд, предполагал ротацию и более вайбовую атмосферу, но всё-таки хранил пару интриг.

В полуфинале турнира уже поджидали «Ливерпуль», «Ньюкасл» и «Арсенал» — серьёзный состав и однозначные две топ-встречи на следующей стадии. «Тоттенхэм» на своём пути выбил «Сити» и «Ковентри», «Юнайтед» — закинул пять «Лестеру» и семь — «Барнсли». Зато за рамками турнира что «МЮ», что «Тоттенхэм» проводят слабый сезон — в АПЛ идут на 10-м и 13-м местах соответственно. Дополнительно с учётом кадровых проблем Постекоглу и только-только пришедшего Аморима, нас ожидала рубка с шансами 50/50 и множеством атак.

Игра началась на встречных курсах и без доминирующей стороны. Команда Аморима настраивала игру в три защитника: подключения Мазрауи и Дало поначалу не работали, Антони часто терялся, Эриксен пытался играть выше. «Тоттенхэм» с крайне экзотичной защитной линией — молодым полузащитником Арчи Греем на ЦЗ и неосновными Дрэгушином и Спенсом — старался не отдавать центральную зону, был заточен на постоянную борьбу, собирал подборы и играл верхом.

После одного из таких забросов получилось создать первый момент в матче: «шпоры» собрали подбор и спокойно прошли по раскрытому центру, Сон бил из-за пределов — мимо. С 13-й по 15-ю минуту «Тоттенхэм» совсем чуть-чуть забрал инициативу, и ему удалось превратить это в гол! Штрафной и последующий короткий розыгрыш, дальний удар и неудачный сейв Байындыра — прямо на ногу набежавшему Соланке. Конечно, форвард не простил — расстрелял ворота без опеки. Это был первый момент и лишь только начало большого триллера.

«Юнайтед» очнулся, их соперник чуть подсел после успешной атаки. Команда Аморима играла широко, старалась часто доводить мяч до Дало на левом фланге резкими переводами. Хойлунд был готов забегать, Эриксен часто становился второй опцией впереди. Антони тоже иногда находился и смещался глубже. Бруну неистово прессинговал слева, Угарте собирал подборы. Уругвайский полузащитник был особенно полезен — не давал разжиматься пружине соперника, обрывал любые контратаки, активно вступал в отбор.

Несколько опасных моментов в первом тайме «МЮ» удалось создать по единому паттерну: длинный пас на Дало, прострел во второй темп на кого-то туда набежавшего, удар в одно касание. На 21-й минуте так бил Эриксен (блокировал Биссума), на 30-й Антони (блокировал Грей), на 45+2-й — вновь Эриксен (и вновь блок Грея). Выглядело как заготовка Аморима. «Тоттенхэм» отвечал индивидуальными действиями Кулушевски и Мэддисона. Но тайм так и закончился с минимальным счётом.

Зато во втором началось. «МЮ» будто не вышел из раздевалки и на первой же минуте пропустил второй: отдали подбор в центре, пропустили Сона в штрафную, дали добить и расстрелять ворота Кулушевски. Но «Тоттенхэм» не просто забил и отошёл, а еще 10 минут не давал продохнуть: забирал всю борьбу, не отдавал мяч и, в конце концов, добил на 54-й минуте: длинный пас на Соланке, форвард разобрался с Мартинесом, буднично сместился в центр и пробил в ближний турецкому киперу. Полный нокдаун.

Доминик Соланке Фото: Andrew Kearns/Getty Images

В кадр стали попадать улыбочки игроков «Тоттенхэма» почти в каждом моменте. Рабону себе позволил Кулушевски и позже пытался прямым ударом забить с углового. Рубен Аморим лишь ответил тройной заменой — сразу после третьего пропущенного гола: вышли Зиркзее, Майну и Диалло.

Но расслабляться, как оказалось, было рано — в одну минуту «Юнайтед» легко включился: на 63-й сначала опасно головой бил Зиркзее, а уже после сейва Форстера и последующего углового пришёл второй момент — голевой. Будничная ситуация и обычный розыгрыш мяча: Грей получил пас от голкипера Форстера и отдал ему назад. Тот зачем-то вместо выноса решил продолжить комбинировать и сам не заметил, как отдал Бруно. Португалец быстро оценил ситуацию и выкатил на пустые Зиркзее — 3:1.

Конечно, «Юнайтед» включил полную скорость! Постекоглу даже спустя две минуты покачивал головой, вспоминая эпизод с пропущенным, а его команда, будто вместе с ним, пыталась пережить потрясение. На 67-й минуте опасно простреливал Зиркзее, минуту спустя мяч пролетел рядом со штангой после удара Диалло.

А на 70-й минуте произошло второе потрясение — Фрейзер Форстер продолжил стендап выступление и «привёз» второй гол: вынес мяч прямо в стелющегося в подкате Диалло. Курьёзище! И 3:2. Улыбочки сменились волнением.

Фрейзер Форстер Фото: Alex Pantling/Getty Images

Следующие 10 минут атаковали только «красные дьяволы»: удар Мазрауи и Диалло, сейв Форстера ногой. Но точку в матче элегантно поставил Сон — с углового забил! Вновь неудачная игра Байындыра, которую частично можно оправдать потенциальным фолом Бергвалля: встречу играли без системы VAR (не предполагается на этой стадии), поэтому проверить эпизод не смогли.

А «Юнайтед» немного скрасил горечь голом на 90+4-й — Эванс кивнул после углового, мяч залетел в ближний. Итоговый счёт — 4:3. Голкиперы подарили нам шоу-матч.