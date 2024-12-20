Спартаковец Тавареш почти не играет в Австрии, а Митай бьётся за чемпионство в Саудовской Аравии.

Как дела у легионеров РПЛ, уехавших в аренду. Не всем она пошла на пользу

Пока РПЛ ушла на зимний перерыв, самое время изучить, как играют легионеры российских клубов, арендованные другими командами. В список попали футболисты, права на которых принадлежат «Зениту», «Спартаку», «Локомотиву», «Краснодару», ЦСКА и «Ростову».

Роберт Ренан («Аль-Шабаб»)

Защитник «Зенита» укатил в начале осени в Саудовскую Аравию — его арендовал клуб «Аль-Шабаб». В первом матче с «Аль-Кадисией» (1:0) бразилец вышел на замену и провёл на поле 23 минуты. После этого Ренан регулярно появляется в стартовом составе.

Роберт Ренан Фото: ФК «Аль-Шабаб»

За 13 матчей во всех турнирах (11 — в чемпионате, два — в Кубке) Роберт отметился голевой передачей. Его команда находится на шестой строчке в таблице саудовской лиги, отставание от топ-3 составляет пять очков. Чемпионат ушёл на перерыв, рестарт запланирован на январь 2025 года.

Вильсон Изидор («Сандерленд»)

Ещё один футболист, права на которого принадлежат «Зениту». В отличие от Ренана, Изидор уехал не в Саудовскую Аравию, а во второй английский дивизион. Вильсон стартовал достаточно неплохо — пять голов в 12 матчах. Но дальше что-то пошло не так.

Вильсон Изидор Фото: Stu Forster/Getty Images

Он не забил ни одного мяча в течение шести следующих туров, хотя регулярно выходил в основе. Голевых передач тоже нет. «Сандерленд» располагается на четвёртой строчке в таблице Чемпионшипа. До первого места — пять очков, до второго — два. У команды хорошие шансы побороться за прямую путёвку в АПЛ.

Михайло Баньяц («ТСЦ Бачка Топола»)

Летом 2022-го серб переехал в «Краснодар» из клуба «Бачка Топола». Через два года Баньяц проследовал по обратному маршруту, но уже на правах аренды. У Михайло появилась возможность сыграть в еврокубках. 45 минут в квалификации Лиги Европы (команда покинула турнир) и 391 — в общем этапе Лиги конференций.

Михайло Баньяц (слева) Фото: Kurt Desplenter/Zuma/ТАСС

Кстати, в отборе ЛЕ Баньяц схватил прямую красную карточку. Пока Михайло оформляет результативные действия только во внутренних турнирах. Он забил один мяч и отдал четыре голевые передачи в сербском чемпионате, а также отметился голом в Кубке страны.

Марио Митай («Аль-Иттихад»)

Ещё один футболист, уехавший из РПЛ в Саудовскую Аравию. Там защитник «Локомотива» играет в одной команде с Каримом Бензема — албанца арендовал «Аль-Иттихад». Митай начал с того, что дважды подряд не попал в заявку, но потом стал регулярно выходить на поле.

Марио Митай Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

За девять встреч в чемпионате у него набралось 744 минуты, один мяч и две результативные передачи. В последнем туре перед перерывом его команда обыграла «Аль-Наср» (2:1) с Криштиану Роналду и сохранила первое место в таблице. Правда, «Аль-Хиляль» отстаёт всего на два очка.

Марко Раконьяц («Диошдьёр»)

Черногорский нападающий так и не закрепился в составе «Локомотива» (15 матчей, одна голевая передача). Сейчас он играет на правах аренды в Венгрии. В «Диошдьёре» получается веселее — пять голов в 15 матчах во всех турнирах.

Марко Раконьяц (справа) Фото: ФК «Диошдьёр»

С другой стороны, Ракьоньяц провёл всего 124 минуты на поле в семи последних матчах чемпионата Венгрии. Хотя и этого времени хватило, чтобы забить один мяч. «Диошдьёр» бьётся за чемпионство — занимает третье место по итогам 17 матчей. До первого — пять очков, до второго — четыре.

Томаш Тавареш (ЛАСК)

Тот случай, когда отъезд из РПЛ пока не идёт на пользу. Тавареш пропустил первые матчи чемпионата Австрии из-за травмы, а потом его перестали включать в заявку на игры. В двух заключительных встречах перед перерывом Томаш дважды вышел на поле. Но в первом матче его выпустили всего на семь минут, во втором — на 10.

Томаш Тавареш Фото: ФК ЛАСК

А всего у него 62 минуты в чемпионате и 45 — в Кубке Австрии. Так что пока у спартаковца совсем не получается в новом клубе. К слову, и сам ЛАСК находится только на седьмой строчке в таблице чемпионата.

Адольфо Гайч («Антальяспор»)

Судя по всему, Гайчу понравился чемпионат Турции. В прошлом сезоне он играл на правах аренды за «Ризеспор», теперь — за «Антальяспор». Статистику аргентинца не назовёшь выдающейся — 16 матчей во всех турнирах, четыре гола. Поначалу Адольфо выходил на замену, но потом отвоевал место в стартовом составе.

Адольфо Гайч (в красной форме) Фото: ФК «Антальяспор»

Его команда улучшила результаты и поднялась на восьмое место в чемпионате. Гайч оказался в ЦСКА летом 2020 года, а нынешняя аренда стала для него уже пятой. Ранее он поиграл за итальянские «Беневенто» и «Верону» и за испанскую «Уэску».

Али Соу («Ризеспор»)

В 2022 году Соу воспользовался правом и приостановил контракт с «Ростовом». Он уехал в аренду в «Анкарагюджю», а летом 2024 года оказался в другом турецком клубе — «Ризеспор». Его арендовали до конца нынешнего сезона, права на африканца по-прежнему принадлежат «Ростову».

Али Соу Фото: Enver Kalender/Getty Images

Соу начал в «Ризеспоре» очень скромно — один гол в первых восьми матчах в чемпионате Турции. А вот в следующих семи отличился пять раз. Почувствуйте разницу. Сама команда пока занимает 10-е место.