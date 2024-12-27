У Соболева критическая безголевая серия. Многие топ-форварды РПЛ прошли через это

Александр Соболев ушёл на зимние каникулы без голов в РПЛ-2024/2025. И это удивительно: нападающий показал, что обладает рядом мощных скиллов на уровне России, а его приглашение в Санкт-Петербург было инициативой Сергея Семака. Но в 17 матчах сезона он отличился лишь дважды: с «Акроном» и «Ахматом» в Кубке России. Мягко говоря, не то, чего многие от него ждали.

Впрочем, через такие чёрные полосы проходили почти все топ-форварды России. Рассказываем, как они выбирались.

Фёдор Смолов — не забивал 45 матчей в РПЛ

Фёдор Смолов в «Динамо» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Смолова наряду с Александром Кокориным считали самой яркой молодёжью «Динамо»: дебютировал за основу в 17 лет, а в 2010-м заслужил аренду в «Фейеноорде». Вояж в Нидерланды оказался провальным, но в Москве на Фёдора по-прежнему рассчитывали. В 11 стартовых турах РФПЛ-2011/2012 он наиграл 358 минут и забил только дважды – а потом Смолов вообще забыл о голах. В мае 2011-го он забил победный «Краснодару», а в следующий раз его фамилия высветилась на табло только через три года.

На протяжении нескольких лет Смолов был одним из главных мемов росфутбола. Умельцы создавали в соцсетях аккаунты под названием «Забил ли Смолов?», а спортивные медиа разрывали остроумные комментарии болельщиков. Другие фанаты подходили к вопросу более серьёзно, считая, что причина неудачной серии – отношения с моделью Викторией Лопырёвой и погружение Фёдора в светскую жизнь.

Серия всё продолжалась, а тренеры продолжали верить в Смолова. Больше всех – Фабио Капелло. В 2012-м он впервые вызвал игрока в сборную России, и тот забил в ворота сборной США. В следующем году Фёдор сыграл ещё в четырёх матчах за национальную команду, успев обидеть сборную Южной Кореи в товарняке. Выходило, что за сборную Смолов забивал чаще, чем в чемпионате России.

К счастью, в апреле 2014-го чёрная полоса завершилась. Фёдор, выступавший в аренде за «Анжи», «прибил» родное «Динамо». Серия закончилась на 46-м матче – таких антирекордов среди форвардов ещё не было (и вряд ли будет в ближайшее время). После этого у Смолова попёрло: летом ушёл в «Урал», где за сезон забил восемь мячей, а потом в «Краснодаре» оформил за сезон 24+13. Шутки сразу прекратились, а сам игрок на несколько лет стал ведущим нападающим России.

Александр Кокорин — не забивал почти год

Александр Кокорин в «Динамо» Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Явление Кокорина с трудом поддаётся объяснению. Александр мог несколько матчей подряд напрягать соперников голами, а потом — умолкнуть на долгий срок. К примеру, в сезоне-2014/2015 не забивал в РФПЛ 926 минут, хотя к тому моменту 23-летний форвард уже дослужился до капитанской повязки. В ноябре 2014-го он забил в ворота «Терека», а следующий гол пришёл только в конце апреля 2015-го – пострадал «Ростов». При этом нельзя сказать, что игрок после этого разобрался с кризисом: за весь год он забил в РПЛ ещё четыре мяча.

Другой кризис наступил в сезоне-2017/2018. Тогда Кокорин был в огне и шёл на лучший сезон в карьере, но в октябре что-то поломалось. Александр не забивал более 450 минут в чемпионате, хотя боролся за звание лучшего бомбардира. Серия оборвалась с помощью «Тосно»: Кокорин поучаствовал в разгроме соседей, забив один из пяти мячей.

Павел Погребняк — не забивал два года

Павел Погребняк в «Динамо» Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

В 2015 году Погребняк был звездой Чемпионшипа и чуть не стал самым высокооплачиваемым игроком лиги – но внезапно к Павлу постучалось «Динамо» с трёхлетним контрактом и зарплатой в € 2 млн в год. Погребняк не мог отказать и вернулся в Россию. Как-никак, играя за «Рединг», забить в ворота «Спартака» невозможно. В чемпионате России форвард снова обидел бывший клуб, а потом затих. Аж на 49 матчей.

За два года голевого молчания Погребняк успел покататься пьяным за рулём «Мерседеса» и поссориться с клубом. «Динамо» отстранило игрока от основы, но продолжало платить ему за зарплату – Павел всё равно приезжал на тренировки и фактически отрабатывал контракт. Легендарный камбэк случился осенью 2017-го, спустя два года, когда Погребняк забил «Ахмату». Правда, молодёжному составу.

Если говорить об РПЛ, то безголевой круг Погребняка начался со «Спартака» и им же замкнулся – весной 2018-го Павел перешёл в «Тосно» и пробил красно-белых. Уверены, играй нападающий все 30 матчей чемпионата со «Спартаком», он бы стабильно боролся за «Золотую бутсу».

Артём Дзюба — не забивал в РПЛ более 1000 минут

Сергей Семак и Артём Дзюба Фото: РИА Новости

Интересно, что главная безголевая серия Дзюбы пришлась на самый успешный период его карьеры. После ЧМ-2018 Артём вернулся в «Зенит» суперзвездой, а Семак строил команду вокруг форварда. Нападающий не подвёл на старте сезона: забил пять мячей в стартовых 10 турах РПЛ, а потом резко замолчал. Причём неудачная серия позже перенеслась на все турниры, в том числе на Лигу Европы.

Главный тренер «Зенита» успокаивал болельщиков, уверяя, что ценность Дзюбы заключается не только в забитых мячах.

Сергей Семак главный тренер «Зенита» «Самое главное, что команда выигрывает. Сейчас забивают другие футболисты. Когда будет нужно, и Артём будет забивать. И мы, и Артём готовимся. Ничего страшного нет. Он забьёт тогда, когда это будет особенно необходимо».

Семак оказался прав: общая 15-матчевая безголевая серия Артёма прервалась на встрече со сборной Казахстана. А вот в РПЛ голов пришлось ждать до конца апреля: Дзюбу прорвало в фактически «золотом» матче с «Краснодаром». Вышло, что в чемпионате Артём сидел без голов 1129 минуты. Но потом у нападающего попёрло: в трёх следующих играх сезона сделал 1+8.

Александр Кержаков — не забивал в 23 матчах подряд

Александр Кержаков в «Зените» Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

При всей легендарности в карьере Кержакова была уйма спадов. Бо́льшая часть из них пришлась на 2012 год: сначала неоднозначная игра на Евро, после которого родилось легендарное to kerzhakoved, а с осени началась длинная голевая засуха Александра. 11 ноября форвард забил в ворота «Волги» в чемпионате (причём на воротах стоял Михаил Кержаков), а потом распрощался с голами на девять месяцев. И не только в РПЛ, а во всех турнирах.

Летом 2013-го энтузиасты даже разработали специальный сайт – Kerzhakoved. Внутри был таймер, который отсчитывал время с последнего гола нападающего. Забавно, но сразу же после создания страницы Александр прервал засуху. Спасение пришло в квалификации ЛЧ: «Зенит» попал на датский «Норшелланн», а Кержаков отметился победным голом в первой встрече. Как итог, серия длилась 1527 минут, 260 календарных дней и 23 официальных матча.

Жаль, гол датчанам не помог Александру обрести второе дыхание. Да, вскоре Кержаков стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, но вернуть статус топ-форварда уже не получилось.