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Ямаль сделал особый подарок воспитанникам академии «Барсы»
Ямаль сделал особый подарок воспитанникам академии «Барсы»
Ламин совершил очень крутой поступок! Он подарил более сотни наушников детям из академии «Барселоны».
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Важное решение
Важное решение
Спонсирующий Ямаля бренд наушников подарил Ламину и его одноклубникам несколько новеньких аксессуаров. Вместо того чтобы забрать наушники себе, футболист предложил отправить всё игрокам «Ла Масии».
Сюрприз
Сюрприз
В итоге Ямаль вручил воспитанникам академии более сотни наушников. К каждому подарку прилагалась открытка с подписью Ламина и трогательным посланием: «Чтобы вы могли наслаждаться музыкой».
Ямаль подарил больше сотни наушников воспитанникам академии «Барселоны»
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