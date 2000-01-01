Слот одержал 20 побед с «Ливерпулем» за 24 матча. Такое случалось лишь в XIX веке

Рекорд

Слот добился 20 побед с «Ливерпулем» всего за 24 матча. Подобное ранее в высших лигах Англии удавалось лишь Уильяму Саделлу в «Престоне» в 1888-1889 годах. Быстрее, чем Слот и Саделл, до этой отметки в Англии не добирался никто.