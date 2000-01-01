Слот повторил достижение XIX века
«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» (2:1) в 1/4 финала Кубка лиги. Эта победа стала для Арне Слота 20-й у руля мерсисайдцев. Ещё никто среди тренеров английских клубов не достигал этой отметки быстрее, чем нидерландский специалист.
Рекорд
Слот добился 20 побед с «Ливерпулем» всего за 24 матча. Подобное ранее в высших лигах Англии удавалось лишь Уильяму Саделлу в «Престоне» в 1888-1889 годах. Быстрее, чем Слот и Саделл, до этой отметки в Англии не добирался никто.
Слот одержал 20 побед с «Ливерпулем» за 24 матча. Такое случалось лишь в XIX веке
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