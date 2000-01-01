Варди нашёл необычный способ раздражать соперников
Джейми Варди не перестаёт удивлять. Форвард «Лестера» придумал необычную стратегию, чтобы во время матчей раздражать защитников команды соперника!
Странное хобби
Как пишет The Telegraph, узнавший детали документалки о Варди, во время подготовки к встречам Джейми учит различные ругательства на иностранных языках.
Особая причина
Причём форвард выбирает родные языки защитников команды, с которой ему предстоит играть. Во время матчей Джейми выкрикивает оскорбления, чем выводит соперников из себя.
Варди учит ругательства на родных языках соперников ради матчей
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