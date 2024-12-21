Топ-клубы РПЛ прокачали фан-шопы к Новому году. Но большинство просто игнорируют праздник

Вы и так знаете, что такое Новый год. Время подарков! Люди заваливаются в торговые центры, службы доставки работают в авральном режиме, и никто ничего не успевает. Казалось бы, при чём здесь футбол? Но ведь для клубов это тоже отличное время немного развлечь свою аудиторию в период, когда их игроки на отдыхе. Не жить же только инфоповодами с зайцами и помидорами. Можно придумать какое-то развлечение внутри.

Например, новогодние подарки для болельщиков. Что может быть проще? Запустить небольшую сувенирную продукцию, придумать боксы, устраивать розыгрыши и всячески промоутировать эту историю в соцсетях. Клуб может что-то заработать, придумать интересный контент и регулярно напоминать о себе болельщикам.

Но в РПЛ с этим всё не очень здорово. А если не брать топ-клубы, то вообще мрак. Мы проанализировали фан-шопы всех 16 команд. И сделали грустный вывод.

Только четыре клуба запустили полноценные коллекции. Среди них нет «Локо» и ЦСКА

«Зенит» начал новогоднюю промокампанию, когда Александр Ерохин неожиданно приехал в район Дворцовой площади и открыл там клубную инсталляцию. А через несколько дней в фан-шопе появилась коллекция тематических подарков. В части которых стильно пофотографировались звёзды команды.

Андрей Мостовой, Матео Кассьерра и Александр Ерохин Фото: fc-zenit.ru

Там и свитер расширенного кроя, и длинный шарф, и шапки. А на каждом элементе одежды присутствует золотая нить — символ связи прошлого с будущим. Не обошлось и без специальных новогодних боксов, куда входят шарф, кружка с гирляндой, брелок, игрушка, календарь и значок к столетию клуба. В общем, подготовились серьёзно. Цены разнятся: от 250 рублей за носки до 16 500 за механический перекидной календарь. Бокс же стоит 4999 рублей.

«Краснодар» тоже активно промоутириует свои новогодние подарки. Правда, клуб делает акцент только на боксах. Всего их три: от 1990 до 6490 рублей. В самый простой входят шарф, календарь-постер, брелок, стикерпак и набор леденцов. А за 6490 вы получите мяч с автографами игроков, термостакан, шарф, календарь, карточки, носки, брелок и те же самые леденцы. Также можно купить некоторые эти атрибуты по отдельности. Но выбор их невелик.

В «Динамо» придумали диджитал-ёлку, куда можно отправлять поздравления, но и про подарки не забыли: например, присутствует так называемый бокс от Тюкавина. Правда, стоит он 8990 рублей. Зато действительно секретный — может попасться игровая футболка с автографом игрока, приз лично от Константина, а также подарки от партнёров плюс эксклюзивные сертификаты на товары.

Есть и обычные секретные боксы — за 5990. Плюс джемперы, худи, шарфы, ушанки, футболки и даже новогодний шар с фото Льва Яшина. Выглядит впечатляюще.

Новогодний шар с изображением Льва Яшина Фото: fcdm.ru

«Спартак» тоже здорово сработал, и выбор там разнообразный: они продают целые пальто и пуховики, а цены — от 15 до 59 тысяч рублей. Плюс есть свитера, шапки и другая одежда. Из интересного и необычного — ватрушка за 5990. Также игрушки и прочие атрибуты. Без акцента на боксы, но всё равно выбор действительно большой.

А кто сделал к Новому году хоть что-то?

ЦСКА организовал новогодние туры на стадионе, но никаких новогодних подарков в клубном фан-шопе не появилось. Может, они есть непосредственно в магазине, но не в онлайн-доступе. У «Локомотива» дела чуть лучше — там нет большого выбора, нет наборов, но какие-то отдельные товары в продажу пустили. Можно приобрести варежки, шапки, термос, календарь за 2025 год за 250 рублей, набор с ёлочными шарами и целый снежный шар со стадионом в Черкизове.

«Рубин» тоже не стал сильно запариваться, но сделал хотя бы символический жест: выкатил новогодний кейс за 1999 рублей: шапка, шарф и новогодний шар. Мелочь, а приятно. Ещё отмечаем «Факел»: их единственный новогодний лот — календарь. Пусть и стоит 790 рублей. Не то чтобы дешёво.

Календарь с футболистами «Факела» Фото: fakelfc.ru

На этом позитив заканчивается. У «Ростова», «Крыльев», «Акрона» и «Пари НН» в фан-шопах никаких обновлений. Но самарцам и и нижегородцам чуть легче — их синяя форма и одежда хоть как-то олицетворяют зиму. Не то что жёлтый фон «Ростова» и красно-чёрный – «Акрона». При этом тот же «Нижний» ещё в декабре коллабился с модными показами. И выбор у них в магазине довольно большой. Странно, что нет ничего новогоднего. Однако в этот пункт они попали просто за то, что у них есть онлайн-магазины.

У четырёх клубов РПЛ даже нет онлайн-магазинов

Поэтому узнать, что предлагают «Ахмат», «Химки», «Оренбург» и махачкалинское «Динамо», не удалось. Да, и такое возможно в 2024 году. Может, в их физических магазинах что-то есть, но массовая общественность об этом не узнает.