Самые странные ритуалы футболистов. Варди далеко не главный фантазёр

Джейми Варди — легенда «Лестера» и всей АПЛ. Даже в 37 лет он стабилен: форвард забил шесть мячей и оформил три ассиста в 15 встречах. У Варди есть парочка ритуалов, которым он следует многие годы. Угадаете их? Вряд ли! Как сообщает The Telegraph, Джейми изучает нецензурную лексику на родном языке центральных защитников соперников. При каждом удобном случае Варди оскорбляет игроков противоположной команды. А перед матчами англичанин выпивает по три энергетических напитка и обязательно ест на завтрак омлет. Но не только у Джейми есть необычные обряды.

Антуан Гризманн

Антуан Гризманн Фото: Getty Images

На старте карьеры Антуан Гризманн притягивал удачу с помощью одной вещи гардероба. Перед каждой важной встречей француз надевал трусы со Спанч Бобом. Гризманн рассказывал, что это его любимый персонаж, который приносит ему успех во время матчей. Например, Антуан выступал в трусах со Спанч Бобом на Евро-2016. Тогда Гризманн стал лучшим бомбардиром. Однако сейчас француз уже не прибегает к этому ритуалу.

Йохан Круифф

Йохан Круифф Фото: Mark Leech/Getty Images

Йохан Круифф — футбольный инноватор и один из величайших игроков в истории. Конечно, у нидерландца были особые ритуалы. Во время выступлений за «Аякс» Круифф давал пощёчину вратарю амстердамцев Герту Балсу перед каждой игрой. А уже перед стартовым свистком Йохан выплёвывал жвачку на половину поля соперника. Помогало? Да. «Аякс» эпохи Круиффа-футболиста выиграл восемь золотых медалей чемпионата Нидерландов, пять национальных Кубков и три Кубка европейских чемпионов.

Икер Касильяс

Икер Касильяс Фото: Jasper Juinen/Getty Images

Вратари — наверное, самая суеверная футбольная каста. Ни у кого нет так много ритуалов. Один из ярких представителей — Икер Касильяс. Во время игровой карьеры испанец надевал носки наизнанку перед матчами. Также он постоянно отрезал рукава у своих футболок, но затем ему предоставляли готовые варианты.

Лейтон Бэйнс

Лейтон Бэйнс Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Лейтон Бэйнс — настоящая легенда «Эвертона». Он выступал за клуб с 2007 по 2020 год. Сейчас англичанин работает в молодёжной системе «Эвертона». Интересно, передаёт ли Бэйнс юным футболистам свои причудливые ритуалы. Во время игровой карьеры Лейтон по ходу матчей завязывал и развязывал шнурки. Зачем? Внятного объяснения от Бэйнса не последовало. Вероятно, это была всего лишь необычная привычка.

Тибо Куртуа

Тибо Куртуа Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Тибо Куртуа больше не играет за сборную Бельгии из-за конфликта с тренером Доменико Тедеско. Но когда голкипер выступал за национальную команду, то постоянно совершал один и тот же ритуал. Перед каждым матчем он трогал свой подбородок во время исполнения национального гимна. Это происходило в тот момент, когда камера приближалась к Куртуа.

Дэвид Джеймс

Дэвид Джеймс Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Дэвид Джеймс — главный по «туалетным» ритуалам. Экс-вратарь сборной Англии ходил в туалет перед каждым матчем. Но с одним условием: когда он был абсолютно пуст. Также Джеймс… плевал в стену напротив писсуара. Он считал, что это поможет ему добавить уверенности перед игрой. Ещё одно доказательство нешаблонного мышления голкиперов.

Адриан Муту

Адриан Муту Фото: Ben Radford/Getty Images

Карьера Адриана Муту сломалась из-за скандала с запрещёнными веществами. Но добраться до уровня «Челси» румыну помог базилик. Что? Да. Однажды румынская ведьма сказала Адриану, что бывшая девушка навела на него проклятие. А он в ответ сообщил, что носит нижнее бельё наизнанку и кладёт базилик в гетры перед матчами.

Луис Суарес

Луис Суарес Фото: Alex Livesey/Getty Images

Луис Суарес соблюдал ритуал со времён выступлений за «Ливерпуль». Из-за травмы уругвайцу наложили фиксирующую повязку на запястье. После этого он улучшил свои голевые показатели. Что подумал Луис? Конечно же, что помогла повязка. И Суарес продолжил выступления в ней. Форвард появлялся с протектором даже во время выступлений за «Барселону» и «Атлетико».

Малвин Камара

Малвин Камара Фото: Pete Norton/Getty Images

Есть большие сомнения, что вы помните Малвина Камару. Полузащитник выступал в английских клубах второго ранга. Самая известная команда — «Кардифф Сити» (2006-2007). Зато у футболиста была уникальная привычка. Вы когда-нибудь слышали от игроков, чтобы они настраивались на матчи просмотром фильма «Вилли Вонка и шоколадная фабрика»? А Камара смотрел его абсолютно перед каждой игрой! Причём речь идёт об оригинальной киноленте 1971 года, а не о ремейке 2005-го с Джонни Деппом в главной роли. Вкусы Камары были довольно специфичны.