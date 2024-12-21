«Атлетико» изменился и готов к чемпионству. Дело не только в ошибках «Реала» и «Барсы»

Пока «Барселона» и «Реал» заочно спорят, у кого из них больше проблем, на первый план вырвался «Атлетико». Команда Диего Симеоне в Ла Лиге выиграла шесть матчей подряд, сравнялась по очкам с «Барсой», но при этом сохраняет одну встречу в запасе. Так что по потерянным очкам «Атлетико» — единоличный лидер испанского чемпионата.

Мадридцы взлетели во многом благодаря тому, что часто спотыкаются конкуренты. Но, во-первых, проблемы «Реала» и «Барсы» — это точно не проблемы «Атлетико». Наоборот, респект Чоло и его банде за то, что так здорово пользуются осечками оппонентов. А во-вторых, «Атлетико» хорош сам по себе. Эту команду точно не назовёшь неуязвимой, но сильных сторон у неё хватает.

Новые состав и схема

Диего Симеоне Фото: Diego Souto/Getty Images

Летом «Атлетико» очень мощно поработал на трансферном рынке. Из важных игроков ушли Альваро Мората, Марио Эрмосо и Стефан Савич. А пришли, причём за большие деньги, Александр Сёрлот, Хулиан Альварес, Конор Галлахер и Робин Ле Норман. С одной стороны, Симеоне получил крутое усиление. А с другой – ему потребовалось время, чтобы разобраться, где, кого и как лучше использовать.

Пока Чоло разбирался, «Атлетико» растерял кое-какие очки. Были ничьи с «Эспаньолом» (0:0) и «Райо Вальекано» (1:1), тоскливое и веющее безнадёгой поражение от «Бетиса» (0:1). В Лиге чемпионов мадридцы получили прямой в челюсть от «Бенфики» (0:4), а затем дома проиграли «Лиллю» (1:3). Да, против «Лилля» «Атлетико» играл неплохо, но подвела реализация. Плюс французы, по сути, забили всё, что создали. Но факт в том, что банда Симеоне проиграла дома. Сопернику, который точно не превосходит «Атлетико» в классе. Чоло за годы успешной работы приучил к тому, что такие поражения — точно не норма для его «Атлетико».

В начале сезона мадридцы играли по схеме с тремя центральными защитниками. Симеоне пробовал разные варианты состава. А потом решил, что менять надо не только футболистов, но и схему. Так «Атлетико» перешёл на 4-4-2. И именно с этой расстановкой мадридцы выиграли шесть матчей подряд в Ла Лиге и вернулись на победные рельсы в Лиге чемпионов.

Приключения сзади

Хосе Хименес и Робин Ле Норман Фото: ZUMA/ТАСС

Важнейшее условие успехов «Атлетико» — здоровый Хосе Хименес. Здоровый не в смысле габаритов (хотя и это тоже), а в смысле отсутствия травм. Хименес — сильнейший защитник, но уж больно травматичный. За карьеру он очень много пропустил из-за повреждений.

В нынешнем сезоне Хименес ещё ни разу не выбывал надолго. И хочется верить, что эта тенденция сохранится. Он пропустил матч с «ПСЖ» из-за дисквалификации, плюс в Ла Лиге дважды оставался в запасе. В остальных встречах чемпионата и Лиги чемпионов уругваец играл. В основном выходил в старте, иногда появлялся со скамейки.

Проблема в том, что партнёры рядом с Хименесом постоянно меняются. Ле Норман, которого брали в старт и который здорово начал, получил травму головы в матче с «Реалом» и выбыл достаточно надолго. А других центральных защитников, способных дать столь же высокий уровень, у «Атлетико» просто нет.

Аксель Витсель отлично читает игру, но скорости у него почти не осталось. Возраст, никуда не денешься. Хотя и в лучшие годы скорость не была главным качеством Витселя. Рейнилду подходит только для игры в тройке центральных. То же самое касается и Сесара Аспиликуэты, у которого к тому же была травма.

Так дошло до того, что в центре обороны стал регулярно играть Клеман Лангле. Француза взяли в аренду у «Барселоны» для глубины состава. Впервые он вышел на поле только в 9-м туре. И то лишь потому, что выбыл Ле Норман. В матче с «ПСЖ» Лангле чудовищным образом ошибся и «привёз» гол. Однако Симеоне не убрал его из состава, Клеман набрал игровой тонус и в целом сгладил отсутствие Ле Нормана.

При прочих равных играть в паре с Хименесом наверняка будет Ле Норман. Тем более он вернулся после травмы и даже на несколько минут вышел на поле во встрече с «Хетафе». Но факт в том, что Лангле, с которого буквально сдули пыль (бо́льшую часть прошлого сезона он был запасным в «Астон Вилле»), оказался не так плох, как можно было ожидать. И, что важно, он, в отличие от Рейнилду и Аспиликуэты, подходит для игры не только в тройке, но и в паре центральных защитников. А сейчас «Атлетико» как раз играет с двумя ЦЗ.

Клеман Лангле Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images

Мадридцам в любом случае надо думать над обновлением центра обороны. Да, сейчас всё неплохо, но а) Хименес не перестал быть травматичным; б) Витсель и Аспиликуэта не молодеют; в) Рейнилду как центральный защитник подходит только для тройки; г) Лангле неплох как игрок подмены, но вряд ли Симеоне вдолгую видит его футболистом стартового состава. Плюс Лангле не принадлежит «Атлетико», он арендован у «Барсы».

Выходит, что единственный центральный защитник, который подходит по уровню, может играть в разных схемах и не имеет длинной истории травм, — это Ле Норман. Всего один! Это непозволительно для команды с большими амбициями. Непозволительно и очень рискованно. Случись что — и капут! Так что, возможно, «Атлетико» имеет смысл подписать какого-нибудь центрального защитника уже зимой. Ну а если не зимой, то летом — совершенно точно.

Но, ещё раз, пока «атлетическая» оборона справляется неплохо. Хименес здоров, Ле Норман поправился, Лангле, когда было надо, подстраховал, остальные — на подхвате и по необходимости всегда готовы выйти. Плюс слева как никогда много играет Хави Галан — и он тоже полезен. В общем, пока полёт нормальный.

Гризманн и его клон

Антуан Гризманн и Хулиан Альварес Фото: Diego Souto/Getty Images

Как использовать Робина Ле Нормана, Симеоне разобрался очень быстро. Во-первых, для него сразу было место в составе. А во-вторых, Ле Норман — не тот игрок, кому нужна сложная настройка. Под него не надо перестраивать игру. Робин — высококлассный винтик, который просто нужно вкрутить в нужную часть общей конструкции, и он будет работать. Так и получилось.

С Галлахером, Сёрлотом и особенно Альваресом всё гораздо сложнее. Чтобы понять, как использовать их, Симеоне потребовалось время. Он перепробовал разные варианты. Сёрлот играл в нападении и с Альваресом, и с Гризманном, и с обоими сразу. Альварес несколько раз выходил на позиции левого полузащитника. Галлахеру доверяли разные роли в центре — то ближе к атаке, то, наоборот, поглубже. И партнёры рядом с ним тоже регулярно менялись.

В конце концов Симеоне, кажется, нащупал оптимальное сочетание. Ну, или почти нащупал. Сёрлот сейчас — игрок, выходящий на замену. Вполне возможно, норвежца это не устраивает, но с ролью суперсаба он справляется отлично. Как выясняется, для этого необязательно зваться Уле-Гуннаром.

Александр Сёрлот Фото: Octavio Passos/Getty Images

Четыре гола из семи в Ла Лиге Сёрлот забил, появившись со скамейки. И все эти голы уложились в победную серию «Атлетико», которая началась с матча с «Лас-Пальмасом» в 12-м туре. Норвежец отлично помогает дожимать. С ним «Атлетико» может играть проще — с помощью верховых передач. Сёрлот великолепно борется и отправляет мячи в ворота всеми разрешёнными частями тела. Он забил второй мяч в ворота «Лас-Пальмаса» и окончательно убил интригу (2:0). А во встречах с «Алавесом» (2:1) и «Хетафе» (1:0) голы норвежца стали победными.

С ролью Конора Галлахера Симеоне, похоже, пока до конца не определился. Англичанин начинал как игрок центра поля в 3-5-2/3-4-2-1. Он давал бешеную динамику, но далеко не всегда давал разума. Галлахер классно пользовался пространством, забил «Валенсии» и «Райо Вальекано». Он был хорош как игрок прорыва, но, когда прорываться было некуда, неоднократно терялся.

После перехода на 4-4-2 Галлахер выходил и в центре поля, и слева в полузащите. А иногда вообще не выходил — как в матчах с «Алавесом» и «Хетафе». Конор — хороший ролевик, но назвать его ключевым, незаменимым игроком «Атлетико» пока точно нельзя. Впрочем, он всё ещё адаптируется. Да и Симеоне наверняка ещё придумает, как использовать его максимально эффективно.

Что же касается Хулиана Альвареса, то с ним Чоло, похоже, всё уже придумал. Аргентинца пробовали слева. Пробовали в разных сочетаниях в нападении. Итог такой: круче всего Альварес выглядит впереди в связке с Антуаном Гризманном. Это бомба!

Гризманн и Альварес похожи. Оба отлично пользуются пространством, могут создать момент для партнёра, а могут решить сами. Они очень умны и гибки. Но самое важное и крутое, что при всех сходствах Антуан и Хулиан не дублируют, а дополняют друг друга. Эта пара форвардов — одна из самых интеллектуальных в Европе. За её игрой очень приятно наблюдать.

Антуан Гризманн Фото: Flor Tan Jun/Getty Images

Отдельно нужно сказать о Гризманне. Он в бешеной форме и выдаёт бенефис за бенефисом. Антуан не только помогает быть лучше партнёрам — он ещё и феерит сам. Смотришь на него и не понимаешь, как ему может быть уже 33 года.

При этом Гризманн не снижает к себе требований по оборонительному объёму. Голы голами, а отрабатывать — по расписанию. Это «Атлетико», это Симеоне, тут по-другому никак. Так вот Антуан добегает всегда, когда это нужно. По эпизоду он может оказаться почти на любом участке поля — и везде будет полезен. Причём и в созидании, и в разрушении. Это поражает!

Что может помешать?

Игроки «Атлетико» празднуют гол Фото: Denis Doyle/Getty Images

Добавим ко всему вышесказанному и нижеперечисленному центр поля Пабло Барриос — Родриго Де Пауль, который связывает оборону с атакой, даёт объём и поддерживает командный баланс. Добавим прекрасного Коке, который не отравляет атмосферу, сидя на скамейке, и всегда готов помочь. Добавим Джулиано Симеоне, который не отличается изобретательностью, но вспахивает фланг так, что земля ещё долго не может остыть.

А ещё Анхель Корреа. А ещё – Родриго Рикельме. А ещё – Маркос Льоренте, Самуэль Лино и Науэль Молина. «Атлетико» — это свора пираний, которые готовы загрызть кого угодно. Чуя кровь, они нападают со всех сторон и разрывают противника. Не всегда быстро, не всегда ярко — но разрывают.

Очень важно, что «Атлетико» стабильно берёт очки с командами ниже классом. В последние сезоны с этим регулярно возникали проблемы. Мадридцы могли отобрать очки у любого гранда — но точно так же могли отдать их любому сопернику из нижней части таблицы. В этом сезоне необязательные потери тоже были. Но в последнее время «Атлетико» безошибочно щёлкает оппонентов слабее себя. Это необходимое качество для команды, которая борется за титул.

Главный вопрос: хватит ли «Атлетико» на весь сезон? Порой возникает ощущение, что сейчас команда Симеоне играет на пределе возможностей, на пике. А впереди – ещё половина дистанции. Не выдохнется ли «Атлетико» к весне? Способна ли команда добавить? От того, какими будут ответы на эти вопросы, и будет зависеть судьба «Атлетико» и судьба чемпионства в Испании.