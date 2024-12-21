Такого в истории Бундеслиги ещё не было. Уникальные две минуты в матче «Баварии»!

«Бавария» и «Лейпциг» устроили мощнейшее начало и депрессию для тех, кто чуть-чуть опоздал на стадион или включил трансляцию их матча на третьей минуте. Да и дальше дали огня. Вернее, дала — одна «Бавария».

«Бавария» не стала ждать и реализовала первую же атаку. Вернее, контратаку. Орбан на ровном месте потерял мяч на своей половине поля. Кейн красиво пяткой отправил Олисе в штрафную, и тот катнул на Мусиалу. Чтобы открыть счёт, Джамалу оставалось подставить ногу. 1:0! Шла 29-я секунда.

Но не затянул с ответом и «Лейпциг». Опенда без малейшего сопротивления прорвался по флангу и отпасовал в центр на Шешко, который в касание чётко пробил в дальний угол мимо Юпамекано и Переца. 1:1 на 103-й секунде! Впервые в истории Бундеслиги обе команды забили в дебютные две минуты.

«Лейпциг» празднует гол Фото: Sven Hoppe/Getty Images

В тот момент даже могло показаться, что и впереди обоюдоострый футбол. Нет. Мюнхенцы вообще не смутились и полностью забрали инициативу. Голевые моменты у ворот Гулачи посыпались, как монеты в финальном задании «Форт Боярд». Мусиала и Кейн замыкали подачи Киммиха — Гулачи оба раза был на высоте. Горецка едва не положил красоту издали — чуть-чуть помешал рикошет от спины Вермерена.

А вот Лаймер также в одно касание неотразимо замкнул закидушку Олисе и забил бывшей команде — не зря Компани предпочёл на правом фланге его вместо Геррейру. «Баварии» было мало, так что вскоре и Киммих идеально вколотил издали. Четыре забитых мяча к 36-й минуте — ну не праздник ли? Но не для «Лейпцига», который реализовал единственный удар даже не в створ, а по воротам.

Во втором тайме гости смотрелись активнее — и мячом владели уже не 25% времени, а 36%, и вперёд чаще выбегали. И всё равно выглядели блёкло на фоне мюнхенцев. Гулачи, например, не дал отличиться Кейну и оформить Мусиале дубль. Кима от гола отделили буквально сантиметры. В дальний угол промазал Зане. Олисе же вообще сотворил нечто невообразимое, не попав по мячу, стоя прямо перед одинокими воротами! Даже такие мастера могут позволить себе подобное.

Промах Майкла Олисе Фото: Кадр из трансляции

И всё равно дело завершилось лютым разгромом: Зане на 75-й минуте хлёстко пробил низом с острого угла в дальний, а Дэвис спустя три минуты головой занёс мяч в ворота вслед за филигранной закидушкой Киммиха на дальнюю штангу.

«Бавария» была лучше абсолютно во всём и показала, что домашнее поражение от «Майнца» на неё нисколько не повлияло. 4,7 на 0,31 xG (ожидаемые голы) — это сильно. Ну а «Лейпциг» теперь отстал от первого места на девять очков. Вычёркиваем его из гонки?