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Бавария — РБ Лейпциг — 5:1, обзор матча Бундеслиги, голы: Мусиала, Шешко, Киммих, Лаймер, Зане, Дэвис, 20 декабря 2024

Такого в истории Бундеслиги ещё не было. Уникальные две минуты в матче «Баварии»!
Георгий Илющенко
Уникальные две минуты в матче «Баварии»!
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Игра началась с рекордно быстрого размена голами. А потом мюнхенцы вынесли «Лейпциг».

«Бавария» и «Лейпциг» устроили мощнейшее начало и депрессию для тех, кто чуть-чуть опоздал на стадион или включил трансляцию их матча на третьей минуте. Да и дальше дали огня. Вернее, дала — одна «Бавария».

Германия — Бундеслига . 15-й тур
20 декабря 2024, пятница. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
5 : 1
РБ Лейпциг
Лейпциг
1:0 Мусиала – 1'     1:1 Шешко – 2'     2:1 Лаймер – 25'     3:1 Киммих – 36'     4:1 Зане – 75'     5:1 Дэвис – 78'    

«Бавария» не стала ждать и реализовала первую же атаку. Вернее, контратаку. Орбан на ровном месте потерял мяч на своей половине поля. Кейн красиво пяткой отправил Олисе в штрафную, и тот катнул на Мусиалу. Чтобы открыть счёт, Джамалу оставалось подставить ногу. 1:0! Шла 29-я секунда.

Но не затянул с ответом и «Лейпциг». Опенда без малейшего сопротивления прорвался по флангу и отпасовал в центр на Шешко, который в касание чётко пробил в дальний угол мимо Юпамекано и Переца. 1:1 на 103-й секунде! Впервые в истории Бундеслиги обе команды забили в дебютные две минуты.

«Лейпциг» празднует гол

«Лейпциг» празднует гол

Фото: Sven Hoppe/Getty Images

В тот момент даже могло показаться, что и впереди обоюдоострый футбол. Нет. Мюнхенцы вообще не смутились и полностью забрали инициативу. Голевые моменты у ворот Гулачи посыпались, как монеты в финальном задании «Форт Боярд». Мусиала и Кейн замыкали подачи Киммиха — Гулачи оба раза был на высоте. Горецка едва не положил красоту издали — чуть-чуть помешал рикошет от спины Вермерена.

А вот Лаймер также в одно касание неотразимо замкнул закидушку Олисе и забил бывшей команде — не зря Компани предпочёл на правом фланге его вместо Геррейру. «Баварии» было мало, так что вскоре и Киммих идеально вколотил издали. Четыре забитых мяча к 36-й минуте — ну не праздник ли? Но не для «Лейпцига», который реализовал единственный удар даже не в створ, а по воротам.

Во втором тайме гости смотрелись активнее — и мячом владели уже не 25% времени, а 36%, и вперёд чаще выбегали. И всё равно выглядели блёкло на фоне мюнхенцев. Гулачи, например, не дал отличиться Кейну и оформить Мусиале дубль. Кима от гола отделили буквально сантиметры. В дальний угол промазал Зане. Олисе же вообще сотворил нечто невообразимое, не попав по мячу, стоя прямо перед одинокими воротами! Даже такие мастера могут позволить себе подобное.

Промах Майкла Олисе

Промах Майкла Олисе

Фото: Кадр из трансляции

И всё равно дело завершилось лютым разгромом: Зане на 75-й минуте хлёстко пробил низом с острого угла в дальний, а Дэвис спустя три минуты головой занёс мяч в ворота вслед за филигранной закидушкой Киммиха на дальнюю штангу.

«Бавария» была лучше абсолютно во всём и показала, что домашнее поражение от «Майнца» на неё нисколько не повлияло. 4,7 на 0,31 xG (ожидаемые голы) — это сильно. Ну а «Лейпциг» теперь отстал от первого места на девять очков. Вычёркиваем его из гонки?

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