«Карпина у нас в ресторане не видел, а Онопко заходил». Где сейчас легенда Ростова Гацкан

Что происходит с «Зенитом» и Соболевым, удержит ли «Спартак» взятый темп и пора ли Батракову в Европу? Гацкан — с итогами года.

Ещё несколько лет назад Александр Гацкан был олицетворением жёсткости в РПЛ. Соперники побаивались неуступчивого опорника «Ростова» и «Крыльев Советов». После завершения карьеры Александр отошёл в тень и нечасто появляется в инфополе. Мы созвонились с ним и обсудили последние новости в его жизни и всю актуальную футбольную повестку.

О чём расскажем:

Кто теневой фаворит РПЛ

— Для вас как зрителя этот сезон РПЛ интереснее прошлого?

— Да, ведь первая пятёрка показывает равный футбол, теряя и набирая очки. Хотелось бы, чтобы во второй части сезона была такая же борьба. Чем больше команд станет бороться за первую тройку, тем сильнее будет чемпионат.

Александр Гацкан в борьбе за мяч с Марио Фернандесом Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Для интриги плюс, что не «Зенит» ушёл лидером на зимнюю паузу?

— А сейчас неважно, кто ушёл лидером. Важно, как команды пройдут весь чемпионат. Можно завершить осеннюю часть на первом месте, а закончить сезон — на шестом. Сейчас зимний перерыв, команды будут усиливаться, проводить и готовиться ко второй половине сезона. Кто лучше выполнит своё домашнее задание, проведёт работу над ошибками и улучшит игру, тот и будет бороться за первое место. Но, как мы поняли ещё в прошлом сезоне, «Зенит» — всегда фаворит.

— С чем связаны проблемы «Зенита» перед зимней паузой?

— Внутри команды могут быть разные моменты. Могут быть травмы и разные видения тренера. Возможно, Семак хотел одного, а по факту вышло по-другому. Многое также зависит от соперника, который хорошо подготовился и знал сильные стороны «Зенита». Каждую игру нужно разбирать отдельно, нельзя мешать всё воедино. В игре с «Акроном» многое значил фактор Дзюбы. Артём настроился, и тренер нашёл для него правильные слова.

Допускаю также, что футболисты «Зенита» снизили к себе требования, думая, что легко выиграют эти матчи. Но мне кажется, что это маловероятно. У «Зенита» хороший подбор футболистов, и команда в прошлых годах показывала, что может добиваться максимальных результатов. Сейчас в паузе Семак поправит ошибки команды. Поэтому «Зенит» будет первым претендентом на чемпионство в РПЛ.

— Очень много критики звучит в адрес Соболева. Заслуженно?

— Нет. Мы понимаем, что «Зенит» — новая команда для него, где другие требования. Ему нужно притереться к команде и понять, как она играет. Он долгое время не был в тренировочном процессе. Даже если и был, то в индивидуальном. Думаю, во второй части сезона Соболев будет смотреться поинтереснее, но всё зависит от него.

— «Спартак» выдал отличную концовку перед паузой. Это теневой фаворит в борьбе за чемпионство?

— Думаю, что да. По потенциалу они 100% будут бороться за первую тройку. «Зенит», «Краснодар» и «Спартак».

— При Станковиче видны улучшения?

— Да. Команда провела качественную селекцию и обладает хорошим подбором футболистов. В «Спартаке» собраны достаточно квалифицированные игроки, которые показывают интересный футбол с множеством голевых моментов. В последних играх «Спартак» забивал очень много.

— Как оцените первую часть сезона для «Ростова»?

— Команда начала вроде неплохо, но потом травмы выбили пару футболистов из колеи. Мне кажется, что ещё разговоры об уходе Глебова и Осипенко летом дали о себе знать. Плюс травма Мохеби, которому нужно было время, чтобы восстановиться и привести себя в порядок. Уже потом было видно, что сделаны коррективы. Очень хорошо себя проявили молодые интересные игроки: Комаров, Лангович и остальные.

— На что может претендовать этот «Ростов»?

— Думаю, что команда претендует на шестое-седьмое место. «Ростов» потерял слишком много очков, чтобы бороться за тройку. Это случилось в промежутке, когда пошли травмы, а у футболистов не было уверенности.

— Как можете прокомментировать слова губернатора Самарской области Федорищева о коррупции в футболе?

— Читал только в прессе, что есть вот такие проблемы. Якобы кто-то кому-то должен деньги. Большего сказать не могу, потому что не знаю.

О чём говорит результативность Дзюбы в 36 лет и пора ли Батракову в Европу

— Эта ситуация давит на «Крылья Советов»?

— Да. Такие разговоры влияют. Были же ещё слухи, что команду может покинуть Осинькин. Плюс ушёл спортивный директор и происходит текучка. Постоянные разговоры в прессе вокруг команды — это не слишком хорошо для «Крыльев Советов». Отсюда такие результаты.

— Будет странно, если Осинькин покинет «Крылья»?

— После игры с «Зенитом» губернатор сказал, что Осинькин останется. Если тренера уберут, это не пойдёт на пользу «Крыльям Советов» и Самарской области. Но это жизнь, от неё можно ждать чего угодно.

— В Самарской области появился второй клуб в РПЛ. Как вам «Акрон»?

— Тедеев работал у нас в «Ростове» в молодёжке и показывал достаточно хорошие результаты. Когда Валерий Георгиевич ушёл, Тедеев принял первую команду. Это была его первая возможность возглавить большую команду, но, к сожалению, не всё получилось. Думаю, что он набрался опыта. У «Акрона» хороший тренерский штаб, который из среднего подбора футболистов выжимает максимум.

— Удивляет, что Дзюба в таком возрасте до сих пор конкурентоспособен в РПЛ?

— Для меня его возможности и качества не новость. Меня удивляет, что другие команды и футболисты, которые играют против него, не могут ничего противопоставить. Это значит, что уровень чемпионата России и футболистов не слишком высокого качества.

— То есть качество российского футбола падает?

— Оно давно начало падать, и сейчас это падение продолжается. Сегодня РПЛ находится на плюс-минус прошлогоднем уровне. Нельзя сказать, что он падает или поднимается. Но то, что Дзюба показывает такой футбол, означает, что уровень российского футбола не растёт.

— Так сильно влияет отсутствие еврокубков? И легионеры стали слабее?

— Отсутствие еврокубков способствует падению уровня российского футбола. Сейчас команды в РПЛ борются за какие-то места, которые ничего не дают. Мне кажется, у нас искусственная мотивация. Также на качество футбола влияет приглашение не самых сильных легионеров. Хотелось бы, чтобы наша молодёжь была более конкурентоспособной для РПЛ. В основных составах команд-участниц Лиги чемпионов играют ребята 2005-2007 годов рождения. У нас есть парочка таких, но они не в основе — подыгрывают. То есть не являются лидерами.

— Лучший пример развития молодёжи сегодня — «Локомотив»?

— Да, но кто у них играет в основе из 2006 или 2007 годов рождения? Только Батраков 2005-го. А Пиняев — 2004 года рождения, можно сказать, что уже не молодой. Это у нас говорят, что в 21-22 ты молодой и перспективный, и так до 25, а после 25 ты уже старый.

— Можно ли назвать Батракова прорывом в этом году?

— Да. Он достаточно уверенно вошёл в основной состав и показывает высокую результативность. Его не просто так вызвали в сборную России, где он также хорошо себя показал. Если продолжит играть на таком уровне и демонстрировать качественный футбол, через год-два ему нужно будет уезжать за границу. Сейчас рановато — ещё надо показать себя здесь.

— В ЦСКА произошла обратная ситуация — клуб привёз Пьянича. Такие трансферы нужны российскому футболу?

— Да. Вокруг него будут развиваться молодые и перспективные игроки, такие как Кисляк и другие. Футболисты уровня Пьянича нужны не только для того, чтобы он показывал качественный футбол в каждом матче, а для того, чтобы держать уровень в коллективе и вокруг него строилась вся команда не только на тренировках. Это такой монстр, вокруг которого строится вся команда.

Миралем Пьянич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— ЦСКА этим трансфером подал знак европейским футболистам, что они спокойно могут приезжать к нам?

— Да. У нас не было проблем с приглашением футболистов. У нас есть не только Пьянич, были и другие имена, которые играли в России, и с ними проблем не возникало. Главная проблема была в том, что, когда случилась вся эта ситуация, появилась лазейка, благодаря которой игроки уходили бесплатно. Некоторые футболисты и команды из Европы начали пользоваться этим.

Кто лучший футболист и тренер первой части РПЛ, по мнению Гацкана

— Кого назовёте лучшим футболистом первой части сезона?

— Очень понравился нападающий «Спартака» Угальде. Мне кажется, что это открытие сезона. Он очень качественный футболист, который ещё достаточно молод. Если будет играть так и дальше, может помочь команде и за счёт «Спартака» сделает себе хороший контракт где-то здесь или в Европе.

— Появилась информация, что им интересуются европейские клубы. Этой зимой такой трансфер возможен?

— Многое зависит от руководства и тренерского штаба «Спартака». Если им нужны будут деньги и клуб хорошо заработает на нём, почему нет? А если «Спартак» хочет бороться за чемпионство — не станут продавать его зимой.

— Кто был лучшим тренером на этом отрезке?

— Мурад Мусаев. Если сравнить прошлый сезон и этот, «Краснодар» показывает себя достаточно ровно. Нельзя сказать, что «Краснодар» где-то подсел и это не тренерская команда. Мусаев позитивно влияет на «Краснодар», поэтому он идёт на первых позициях. Получается, что Мусаев работает качественно. Два года борьбы за чемпионство при качественном футболе — показатель, что в коллективе всё хорошо.

— Главное разочарование этого сезона в РПЛ?

— «Динамо». После прошлого сезона мне казалось, что они 100% будут бороться за чемпионство или хотя бы за тройку. Но пока у них не ладится. Личка не может найти тот состав, который показывал бы хороший футбол и добивался результата.

В чём смысл игр сборной России с Брунеем и Кубой

— Каким был этот год для вас лично?

— Достаточно позитивным. Это мой первый год в более взрослой команде — молодёжке «Ростова». Мне кажется, что мы с Алексеем Владимировичем Едуновым и Антоном Николаевичем Лазуткиным хорошо сработались. Мы заняли пятое место, но до последнего матча боролись за третье. Это для нас хороший опыт. Может, где-то что-то не доделали, но будет пища для размышления для следующего сезона.

— Уже оформилось желание стать главным тренером?

— Всему своё время. Не надо бежать впереди паровоза. Сначала нужно понять, с чем это кушается. У меня есть большой опыт общения с качественными тренерами, и они советуют не торопиться в этом направлении. Для начала нужно понять, в какой футбол я хочу играть и каких нужно придерживаться принципов. Опыт получаю с первых ступеней, начиная с малых возрастов. Нужно набраться тренерского опыта, получить лицензии и только потом ставить серьёзные задачи, если пройти все эти ступени на позитиве. Только тогда можно говорить, что я поставил себе цель. Сейчас я на середине дороги и никуда не тороплюсь.

— Как оцените этот год для российского футбола?

— Очень сложно оценивать. У нас было только две встречи с хорошими соперниками: Камеруном и Сербией. По ним можно предположить, что уровень российского футбола не упал и не вырос, а остаётся на том же уровне, что и год назад. Если брать соперников вроде Брунея и Кубы, то наша молодёжка «Ростова» сыграла бы намного лучше их.

Матч Россия — Бруней Фото: Михаил Апенькин, «Чемпионат»

— Матчи с такими соперниками идут во вред?

— Для футболистов такие матчи точно не в плюс. Но это нужно для атмосферы вокруг сборной, организации и создания коллектива и молодых игроков, которые притираются друг к другу в тренировочном процессе. Однако такие игры не способствуют росту качества российского футбола.

— Верится ли, что Россию вернут на международную арену в следующем году?

— Мы верим! Я надеюсь, что это произойдёт в ближайшие годы. Без этого тяжело развивать российский футбол. С другой стороны, отсутствие международных турниров, может быть, и к лучшему. Дай бог, чтобы эта молодёжь, которая сейчас растёт, становилась более качественной. ЮФЛ и организация, которую сделал «Газпром», уже дают свои плоды. Конечно, нам, молодёжным и юношеским тренерам, нужно улучшать свои качества и уровень мастерства. Это потом будет выплёскиваться во взрослый футбол. Чем сильнее будет юношеский футбол и качественнее – тренерские штабы, тем будет больше наших футболистов в РПЛ, Европе и сборной.

Кола, пиво или вода?

— Как ваш пивной ресторан, развивается?

— У меня хороший ресторан с широким ассортиментом — больше 100 сортов бельгийского пива. Мы работаем уже четыре года, и отзывы только хорошие. Люди любят к нам приходить, чтобы хорошо покушать и выпить качественного пива. Мы гордимся этим. Жена больше занимается рестораном, а я «работаю» лицом заведения (улыбается). У неё получился качественный продукт. Ещё раз повторюсь, у нас только хорошие отзывы и полная посадка. Значит, мы делаем всё правильно.

— Карпин на кружечку не заходил?

— Честно, не знаю и не спрашивал. А вот Виктора Савельевича Онопко и наших испанских тренеров встречал. Про Георгиевича не знаю. Если у вас будет возможность, спросите (смеётся).

Александр Гацкан с женой и друзьями в своём ресторане Фото: Из личного архива Александра Гацкана

— Карпин говорит, что лучше выпить пива после матча, чем колу. Вы тоже так считаете?

— Надо понять, с чем сравнивать. Колу и пиво или воду и пиво. Если колу и пиво — конечно, качественное пиво — не из забегаловки. Оно 100% пойдёт в плюс. Если пиво и воду — конечно же, воду, но только качественную — не из-под крана.