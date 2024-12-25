Что нужно сделать «Краснодару» для победы в РПЛ? Взять дорогого бразильца недостаточно

Второй сезон подряд «Краснодар» уходит на зимний перерыв лидером. Да, год назад преимущество было чуть более весомым, но оно есть и сейчас. И пока игроки отдыхают и готовятся к сборам, руководство клуба наверняка работает над усилением.

Общепризнанный факт: Мураду Мусаеву очень мешает ограниченность состава. Бо́льшую часть матчей РПЛ он провёл одними и теми же игроками. Да и делал почти идентичные замены, так как глубины для ротации футболистов раз за разом оказывалось недостаточно. И даже страшно представить, что произойдёт в случае травм лидеров. Пока этого удалось избежать. Однако никто не даст такой гарантии на весеннюю часть сезона.

Сам Мусаев ближе к зимней паузе хоть и не назвал позиции, требующие усиления (чтобы никого не обидеть), но дал чёткий месседж, что надеется на несколько трансферов.

Мурад Мусаев главный тренер «Краснодара» «Целей у «Краснодара» на трансферном рынке нет. Но если осуществим один-два перехода, будет хорошо. Ведём разговоры и работу по этому поводу. Надеемся, удастся сохранить нынешний костяк. Думаю, все будут с нами. Также рассматриваем несколько футболистов, у которых мало игровой практики, чтобы они получили её. Если найдём что‑то интересное, подумаем над этим».

В Бразилии убеждены: «Краснодар» почти договорился с Уэсли. Кто это?

В последние несколько недель в бразильских медиа вовсю обсуждается вероятный переход вингера Уэсли из «Интернасьонала» в «Краснодар». Сначала стороны долго торговались: российский клуб якобы не был готов платить больше € 8 млн за трансфер, а вторая сторона просила € 10 млн. После Globo сообщило, что предложение «быков» увеличилось до € 9,5 млн, а бразильцы готовы согласиться, ведь клуб испытывает финансовые проблемы. Последняя информация с ресурса Planeta do Futebol: по их данным, стороны находятся в финальной стадии переговоров. Сделка будет закрыта за € 10 млн, плюс «Краснодар» спишет долг на € 1,5 млн за трансфер Вандерсона, который в 2023-м перебрался в Бразилию. При этом неизвестно, какой процент прав на игрока при таком раскладе останется у «Интернасьонала». Изначально они рассчитывали сохранить за собой 50%. Но, с учётом итоговой суммы потенциального трансфера, это едва ли возможно.

Уэсли Рибейро в «Интернасьонале» Фото: Pedro H. Tesch/Getty Images

Вообще, «Краснодар» присматривался к Уэсли ещё в летнее трансферное окно. Но тогда парень только полгода отыграл за новую команду, поэтому на него был установлен соответствующий ценник – € 16 млн. Естественно, такие деньги за него никто не заплатил. А следить продолжили. Не только, кстати, «Краснодар». По данным Ивана Карпова, футболист есть в списках «Спартака». Однако они не вели переговоры по переходу.

Уэсли – 25-летний атакующий полузащитник, который преимущественно играет слева. Но может выйти справа и центральным нападающим. Идеально подходит под модель 4-3-3 и в 33 матчах нынешнего сезона чемпионата Бразилии забил 11 голов и сделал одну результативную передачу. Он быстр, хорош с мячом и умеет завершать атаки. Крутая альтернатива Виктору Са, который пусть и хорош в этом сезоне, но усиление этой позиции точно пойдёт команде на пользу.

А какие позиции клуб может усилить ещё?

Снова возвращаемся на левый фланг. Правда, теперь обороны. У «Краснодара» на этой позиции только один футболист – Лукас Оласа. А за спиной – пустота. Когда уругваец не мог играть, место закрывал Сергей Петров. Но с очевидной потерей качества. Поэтому альтернатива Оласе нужна. В медиа сообщалось об интересе «Краснодара» к Илье Рожкову из «Рубина», но тот переподписал контракт и теперь вряд ли уйдёт. Значит, клуб, вероятно, будет искать другие варианты на российском рынке. Ведь с легионерскими слотами есть проблемы.

Валентин Пальцев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Также в команде может оказаться центральный защитник с российским паспортом. Да, есть мощная пара Коста – Тормена, однако им чуть ли не единственная адекватная альтернатива – Кайо. Да, есть ещё и Арутюнян, но у него в этом сезоне 0 матчей в РПЛ. «РБ Спорт» сообщал об интересе клуба к Валентину Пальцеву, однако дальше консультаций дело пока не зашло. Но в целом этот вариант выглядит интересным: молодой защитник с российским паспортом попадёт если не в стартовый состав, то станет первой заменой на случай проблем у игроков основы.

С другими позициями у «Краснодара» всё более-менее неплохо. И клуб наверняка постарается сохранить всех нынешних футболистов. Да, Кокшаров отдан в аренду «Пари НН». Но в центре нападения есть Кордоба, Смолов и Мозес – с учётом того, что клуб играет в одного форварда, это нормальный выбор.