Над форвардом «Челси» смеялись. А теперь Джексон тащит клуб в АПЛ

Николас Джексон пришёл в «Челси» летом 2023 года за € 37 млн. По этому трансферу сразу возникли сомнения. Вообще, они возникали по каждому переходу, потому что при новом владельце попаданий с игроками получалось крайне мало. А тут молодой нападающий «Вильярреала», который на взрослом уровне хорошо отыграл лишь два месяца (забил 10 мячей в Ла Лиге в конце сезона-2022/2023).

Первый сезон Джексона в «Челси» подтвердил опасения. Новичок был плох примерно во всём: и в плане игры, и в плане дисциплины. Реализация моментов – один из ключевых показателей для нападающего. Форвард при 18,6 ожидаемого гола забил лишь 14 мячей. То есть –4,6 xG. Из 20 команд АПЛ больший недобор голов был только у трёх человек (–5,3 xG у Бреннана Джонсона из «Тоттенхэма», –5,3 xG у Дарвина Нуньеса из «Ливерпуля» и –5,9 xG у Доминика Калверт-Льюина из «Эвертона»). Кроме того, Джексон запомнился тем, как пытался вырвать мяч из рук Палмера (штатного пенальтиста), который шёл бить с 11 метров. А ещё сенегалец собрал 10 жёлтых карточек, из которых девять были показаны ему за неспортивное поведение. Так Николас стал мемом, как в своё время Тимо Вернер.

Джексон выхватывает мяч у Палмера Фото: Кадр из трансляции

Летом 2024 года появлялись новости об интересе «Челси» к Виктору Осимхену. Судя по инсайдам Фабрицио Романо, переговоры шли до самого последнего момента, но сделка так и не состоялась. Казалось, основным центральным форвардом будет Кристофер Нкунку – за него заплатили почти вдвое больше (€ 60 млн). Француз восстановился после травм и появился в основе в 1-м туре АПЛ, но всё-таки на фланге атаки. А в дальнейшем стал выходить на замену – как правило, вместо Джексона, который утвердился в качестве основного форварда.

В нынешнем сезоне реализация Николаса стала адекватной. Он забивает то, что должен – и даже чуть больше. У нападающего девять мячей при 8,5 ожидаемого гола. Джексон – лучший бомбардир «Челси» в АПЛ, если брать голы с игры (у Палмера 11 мячей, но три – с пенальти). «Челси» при Мареске много создаёт, и игрокам группы атаки достаточно просто забивать своё, чтобы команда шла наверху таблицы. Так и происходит.

Коул Палмер и Николас Джексон Фото: Mike Hewitt/Getty Images

В прошедшие выходные Джексон провёл 50-й матч за «Челси» в АПЛ (35 игр в прошлом сезоне и 15 – в нынешнем). За этом время он отличился 23 раза. И это третий показатель среди всех футболистов «Челси», если брать отрезок из первых 50 встреч. Список выглядит так:

34 – Джимми Флойд Хассельбайнк;

31 – Диего Коста;

23 – Николас Джексон;

21 – Тэмми Абрахам;

21 – Эйдур Гудьонсен;

21 – Марк Стейн;

20 – Джанлука Виалли;

20 – Дидье Дрогба.

Николас Джексон Фото: Dan Mullan/Getty Images

В чём именно прибавил Джексон за год в «Челси»?

Нападающий продвинулся в открываниях. Показателен гол в ворота «Астон Виллы», когда Джексон сначала показывал, что сыграет на опережение, но за мгновение до прострела Марка Кукурельи набежал вторым темпом. В матче с «Вест Хэмом» Николас сначала оттянул своего защитника в центр поля, а затем рванул в освободившуюся зону – по таймингу идеально под передачу Мойсеса Кайседо. Как отмечает The Athletic, рывки страйкера полезны, даже если он не получает пас. Форвард растягивает оборону соперников, создавая пространство для Палмера и других партнёров.

Джексон стал чаще получать мяч в чужой штрафной. В прошлом сезоне у него в среднем на 90 минут было 4,86 касания*, а теперь – 5,95. Тут имеют значение и действия партнёров, и те самые открывания форварда. В прошлом сезоне Джексон вошёл в топ-2 футболистов АПЛ по количеству попаданий в офсайд (28). Больше было только у Нуньеса (33). А в нынешнем сезоне у Николаса пока лишь восемь офсайдов за 15 матчей. Радикально отстаёт по этому показателю от Калверт-Льюина (20 за 15 матчей).

*Opta считает касанием одно владение мячом. То есть приём мяча, обводка и пас – это всё засчитывается за одно касание.

В этом сезоне у Джексона крутая точность. Обычно у футболистов в створ ворот приходится около трети ударов. А у сенегальского нападающего сейчас 51,2% точных ударов от общего количества (21 из 41). Это лучшая точность в «Челси» и одна из лучших во всей лиге в этом сезоне.

Николас Джексон Фото: Ryan Pierse/Getty Images

С другой стороны, перехваливать Джексона пока не за что. Его реализация стала нормальной, но не выдающейся. В прошлом туре АПЛ он не реализовал несколько убойных моментов. В том числе достаточно неуклюже рухнул в штрафной, когда рядом никого не было и близко. А что касается дисциплины, следующая жёлтая карточка в чемпионате станет для него пятой, а значит, приведёт к дисквалификации. Хотя, если продержится до второго круга, бан случится уже только за 10-ю жёлтую. А ведь сегодня встреча с «Эвертоном».

При этом в одном из последних матчей Джексон спас Энцо Фернандеса от предупреждения. Аргентинец после гола в ворота «Тоттенхэма» хотел снять футболку, но нападающий не позволил, натянув её обратно на партнёра.

Энцо Фернандес и Николас Джексон во время празднования гола Фото: Visionhaus/Getty Images

Джексон как был мемным футболистом в прошлом сезоне, так им и остался. Только теперь приколы связаны не столько с его промахами, сколько с забавными эпизодами, как в случае с майкой Фернандеса. А ещё в начале сезона АПЛ попросила футболистов записать на видео, как правильно произносятся их имена. Делалось это в первую очередь с прицелом на сложные имена, но запомнился именно Джексон. Точнее, Джаксон, как он себя назвал – и это тут же разлетелось по соцсетям.

На днях «Челси» играл в Лиге конференций с ирландским «Шэмроком». В той игре 18-летний Марк Гиу оформил хет-трик. После игры Энцо Мареска сказал, что этому форварду просто не повезло оказаться в команде с Нкунку и Джексоном. У Гиу в этом сезоне АПЛ лишь 23 минуты на поле. И вряд ли будет принципиально больше, если сенегалец продолжит прогрессировать.