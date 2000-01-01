5 самых дорогих составов Серии А прямо сейчас
Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов в Серии А. Как теперь выглядит пятёрка самых дорогих команд лиги?
5-е место — «Наполи»
Состав неаполитанцев оценивается в € 432 млн.
4-е место — «Аталанта»
Стоимость бергамасков — € 487 млн.
3-е место — «Милан»
Состав «россонери» оценивается в € 533 млн.
2-е место — «Ювентус»
Стоимость «бьянконери» — € 615 млн.
1-е место — «Интер»
Состав «нерадзурри» оценивается в € 675 млн.
5 самых дорогих составов Серии А прямо сейчас
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