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Футболисты вышли на поле с щенками в Серии А
Футболисты вышли на поле с щенками в Серии А
«Верона» провела красивую акцию в матче с «Миланом» (0:1). Игроки обеих команд вышли на поле с миленькими щенками!
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Важное дело
Важное дело
Все эти щенки — из местного приюта. Недавно «Верона» взяла их под свою опеку и теперь оплачивает их содержание.
Красивая акция
Красивая акция
Акция же направлена на привлечение внимания к приюту. В «Вероне» надеются, что все щенки найдут себе новые дома.
«Верона» и «Милан» вышли на матч Серии А с щенками. Милые фото
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