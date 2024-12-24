«Спартаку» смена тренера пошла на пользу. А кому ещё из клубов РПЛ?

Семь клубов РПЛ поменяли тренера либо перед стартом сезона-2024/2025, либо по ходу. Очевидно, что перестановка однозначно пошла на пользу «Спартаку». Именно по этой причине клуб не попал в этот рейтинг. С остальными всё не так однозначно. В связи с этим предлагаем вам выбрать команду, которой было полезно поменять тренера.
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«Факел» (Игорь Черевченко → Дмитрий Пятибратов)
Игорь Черевченко лишился работы спустя четыре тура со старта нынешнего сезона. С учётом прошлого турнира он руководил «Факелом» в девяти матчах РПЛ. Воронежская команда набрала в этих встречах семь очков (0,78 в среднем за игру). При Дмитрии Пятибратове — 13 очков в 14 матчах (0,93 в среднем за встречу). В этом плане есть небольшой прогресс.
То же самое касается и забитых мячей. «Факел» испытывал огромные проблемы с голами при Черевченко. Команда забивала всего по 0,4 гола в среднем за матч — очень скромный показатель. С возвращением Пятибратова ситуация стала чуть лучше — теперь «Факел» забивает по 0,7 мяча за игру. Впрочем, воронежская команда немного просела в обороне. Теперь она пропускает по 1,3 гола в среднем за матч, а при Черевченко — 1,1. Кстати, при Пятибратове «Факел» хорошо играет в обороне на домашнем стадионе, ведь он ни разу не пропустил больше одного мяча.
«Пари НН» (Саша Илич → Виктор Гончаренко)
Нижегородский клуб поменял тренера по итогам 11 туров. На тот момент у команды было 11 очков, то есть она набирала по одному в среднем за матч. С приходом Виктора Гончаренко ситуация изменилась в худшую сторону. «Пари НН» набрал пять очков в семи матчах РПЛ (0,7 в среднем за игру). Помимо этого, команда просела в плане результативности. При Иличе она забивала по одному мячу в среднем за матч в этом сезоне (11 голов в 11 турах). При Гончаренко — 0,6 (четыре гола в семи встречах).
Важно отметить, что при новом тренере «Пари НН» по два раза сыграл со «Спартаком» и «Ростовом», один — с московским «Динамо». Все эти клубы находятся в первой половине таблицы. Так что можно сказать, что Гончаренко не повезло с календарём. Правда, «Пари НН» немного прибавил при игре в обороне. С новым тренером он пропускает по 1,6 мяча в среднем за матч, с предыдущим — по 1,9.
«Химки» (Андрей Талалаев → Франк Артига)
Тот случай, когда очень тяжело что-то анализировать в сравнении с прошлым сезоном. Всё-таки тогда Андрей Талалаев и «Химки» рубились в Первой лиге, а теперь играют с новым тренером в РПЛ. Разные турниры, совсем разные соперники. Да и состав «Химок» претерпел серьёзные изменения. В нынешнем сезоне команда одержала всего три победы по итогам 18 туров. Неудивительно, что она болтается в зоне стыков. Любопытно, что подмосковный клуб дважды обыграл «Локомотив» (2:0 и 3:1), а с остальными соперниками у него куда больше проблем. Обращает на себя внимание ужасная игра «Химок» в обороне. 35 пропущенных мячей — худший результат во всей лиге.
ЦСКА (Владимир Федотов → Марко Николич)
На протяжении двух предыдущих сезонов пост главного тренера ЦСКА занимал Владимир Федотов. Первый получился успешным. Команда победила в Кубке России и заняла второе место в чемпионате. Это можно назвать большим успехом, с учётом того, что бороться с тем «Зенитом» на золото РПЛ было нереально. Второй сезон при Федотове получился куда менее позитивным. На этот раз армейцы заняли только шестое место в чемпионате и не смогли повторить кубковый успех.
Теперь красно-синей командой руководит Марко Николич. ЦСКА ушёл на зимний перерыв, расположившись на шестом месте в таблице (18 матчей, 31 очко). В сезоне-2022/2023 московский клуб занимал пятую строчку в таблице по итогам 18 туров, а в сезоне-2023/2024 — седьмую. В первом случае ЦСКА набрал 29 очков, во втором — 28. Армейцы забили чуть меньше, нежели при Федотове (речь о первых 18 турах со старта чемпионата). В этом сезоне они отличились 28 раз, в двух предыдущих — 30 и 31 соответственно. С другой стороны, ЦСКА прибавил при игре в обороне. С Федотовым армейцы пропустили 20 мячей в сезоне-2022/2023 и 24 — в прошлом. А в нынешнем — только 14.
«Ахмат» (Магомед Адиев → Сергей Ташуев)
Грозненский клуб всё ещё находится в зоне прямого вылета. Магомеда Адиева уволили спустя семь туров со старта чемпионата. На тот момент команда не одержала ни одной победы в РПЛ, хотя и проиграла всего два раза. С точки зрения набора очков с приходом Сергея Ташуева всё осталось примерно на том же уровне. При Адиеве «Ахмат» набирал в этом сезоне по 0,71 очка в среднем за матч, при Ташуеве — 0,73. Хотя надо сказать, что именно при нынешнем тренере грозненский клуб одержал две победы в РПЛ.
«Ахмат» добавил и с точки зрения забитых мячей, хотя и здесь улучшения минимальные. При Адиеве команда забивала по одному мячу за матч, при Ташуеве — 1,1. Правда, «Ахмат» значительно хуже играет в обороне после смены тренера. В первых турах он пропускал по 1,4 мяча за игру, а теперь — по два.
«Оренбург» (Давид Деограсия → Владимир Слишкович)
Давид Деограсия покинул «Оренбург» после 10-го тура. На тот момент команда одержала всего одну победу, и увольнение выглядело логичным. Но как сильно изменилась ситуация с приходом нового тренера? При Владимире Слишковиче «Оренбург» провёл семь матчей в РПЛ и потерпел шесть поражений. При испанце команда набирала 0,7 очка за матч, при боснийце — 0,14.
А ещё «Оренбург» в два раза просел по забитым мячам. Когда командой рулил Деограсия, она оформляла по 1,2 гола за игру. Со Слишковичем всё намного хуже — 0,6 гола за матч. А если обратить внимание на пропущенные мячи, то тут всё на одном уровне. «Оренбург» пропускал по 1,9 мяча за игру и при первом тренере, и при втором.