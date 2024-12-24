«Спартаку» смена тренера пошла на пользу. А кому ещё из клубов РПЛ?

Семь клубов РПЛ поменяли тренера либо перед стартом сезона-2024/2025, либо по ходу. Очевидно, что перестановка однозначно пошла на пользу «Спартаку». Именно по этой причине клуб не попал в этот рейтинг. С остальными всё не так однозначно. В связи с этим предлагаем вам выбрать команду, которой было полезно поменять тренера.

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