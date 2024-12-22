«Я бы назвал поведение «Ливерпуля» позорным». Самый странный трансфер клуба в XXI веке

Центральный матч очередного тура АПЛ пройдёт в Лондоне — «Ливерпуль» приедет в гости к «Тоттенхэму». 16 лет назад состоялся трансфер, который можно назвать очень странным. Нападающий Робби Кин сменил «Тоттенхэм» на «Ливерпуль», а через полгода проследовал в обратном направлении.

Кин перешёл в «Ливерпуль» летом 2008 года, а его трансфер обошёлся мерсисайдцам в € 24 млн. На тот момент Робби был капитаном «Тоттенхэма», заменив в этой роли выбывшего на длительный срок Ледли Кинга. За несколько месяцев до перехода Кин стал победителем Кубка английской лиги в составе лондонского клуба.

Надо сказать, что «Тоттенхэм» был очень разочарован тем, как «Ливерпуль» осуществил этот трансфер. Руководители лондонского клуба обвинили мерсисайдцев в том, что те вели переговоры с футболистом без разрешения столичной команды.

«Я был очень разочарован, когда услышал, что «Ливерпуль» работал над трансфером, — заявил председатель правления «Тоттенхэма» Дэниел Леви. — Плюс меня огорчило, что сам Робби изъявил желание уйти и попросил продать его. Я не рассматриваю переход Кина как трансферную сделку. В моём понимании трансфер происходит с согласия двух клубов, когда их устраивают условия. А это была вынужденная продажа. Мы сошлись на сумме в € 24 млн».

«Я бы назвал поведение «Ливерпуля» позорным, — продолжил Леви. — Мы с самого начала заявили, что не заинтересованы в продаже Кина. Попросили «Ливерпуль» воздержаться от попыток переманить игрока к себе. Клуб высокомерно проигнорировал этот запрос. У нас есть доказательства, что «Ливерпуль» систематически работал над тем, чтобы переманить к себе игрока, нарушая правила поведения. Тренер Бенитес даже позволил себе публичный комментарий, в котором назвал Кина целью «Ливерпуля». Они контактировали с игроком и агентами без нашего разрешения».

Кин празднует с «Тоттенхэмом» победу в Кубке английской лиги в 2008-м Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Тем не менее «Ливерпуль» всё-таки подписал контракт с Кином. Сам ирландец после перехода заявил, что в детстве болел именно за мерсисайдцев. «Ливерпуль» взял форварда, который в течение нескольких сезонов был достаточно продуктивен в «Тоттенхэме». Однако Кин продержался на «Энфилде» всего несколько месяцев. 28 матчей, семь голов, пять результативных передач — статистика нападающего в красной команде.

«Честно говоря, я не понимал, зачем мы вообще купили Кина, — признался спустя несколько лет бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер. — Робби переходил в статусе лучшего футболиста «Тоттенхэма», но у нас не было проблем с атакой. Я удивился, когда Кин перешёл в «Ливерпуль». Они с Бенитесом сразу не поладили. При другом тренере всё могло быть иначе».

Фернандо Торрес играл на позиции центрального нападающего, а Стивен Джеррард поддерживал его, выступая на месте «десятки». При таком раскладе у Кина было немного шансов. Ирландец так и не закрепился в составе «Ливерпуля» под руководством Рафаэля Бенитеса. «Бенитес хотел сделать из меня левого вингера. Но всем очевидно, что это не моя позиция. Когда я выходил на месте центрального нападающего, то забивал. Тренер пытался превратить меня в того, кем я никогда не был. Это рецепт катастрофы для человека, привыкшего забивать мячи. С другой стороны, Бенитес чуть ли не лучший тактик из числа всех тренеров, с кем я работал. Он знает игру вдоль и поперёк. Я ни о чём не желаю. Мне посчастливилось играть за великий клуб и забивать на «Энфилде».

Робби Кин (справа) празднует гол с одноклубниками по «Ливерпулю» Фото: Alex Livesey/Getty Images

Кин с особой теплотой вспоминает гол в ворота «Арсенала» в гостевом матче. Даниэль Аггер выдал результативную передачу со своей половины поля, Робби удрал от защитников и сочным ударом вонзил мяч под перекладину.

«Очень хорошо помню тот гол, — утверждал Кин. — Всё потому, что фанаты «Арсенала» освистывали меня по понятным причинам. Очевидно, что они не забыли, что я раньше играл за их принципиального соперника. К счастью, мне удалось попасть по мячу нужной частью ноги. После гола я приложил руки к ушам — ответная реакция на поведение болельщиков «Арсенала». Это один из лучших голов в моей карьере».

Кин покинул «Ливерпуль» в последний день зимнего трансферного окна. Любопытно, что он вернулся в «Тоттенхэм», который заплатил за ирландца € 16,7 млн. В целом всё это выглядело достаточно странно. Можно сказать, что Робби съездил в своеобразную аренду на полсезона. Которая обошлась клубу больше чем в € 7 млн.

«Тоттенхэм» хотел, чтобы я вернулся. Мне, в свою очередь, не хотелось сидеть в запасе. Я играл не так часто, как рассчитывал. Конечно, я надеялся остаться в «Ливерпуле» на длительное время, но обстоятельства всё изменили», — вспоминал футболист.

Робби Кин (в центре) сидит на скамейке запасных «Ливерпуля» Фото: PA Images via Getty Images

Бенитес после перехода заявил, что клуб принял верное решение. Кину на тот момент было почти 29. По мнению испанца, если бы мерсисайдцы промедлили с продажей игрока, то понесли бы более серьёзные убытки, ведь тогда цена на ирландца стала был ещё ниже. «Кин — очень хороший футболист. Но нам нужно было быстро принять решение, потому что нельзя затягивать с человеком его возраста. С точки зрения бизнеса лучше продать его сейчас. Нам пришлось пойти на такой шаг. Сделай мы это позже, было бы хуже и для игрока, и для нас. Робби вёл себя профессионально. Он усердно работал. У нас не было никаких проблем в раздевалке».

После возвращения в лондонский клуб Кин отыграл 52 матча и забил 15 мячей. Он действовал уже не столь эффективно, как до переезда в «Ливерпуль». Далее последовали аренды в «Селтик» и «Вест Хэм», продажа в «Лос-Анджелес Гэлакси» в 2011-м. Кин завершил карьеру в 2018 году, а перед этим ненадолго заехал в Индию, где поиграл за клуб АТК.