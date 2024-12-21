«Арсенал» уничтожил соперника в дерби. Но потерял лучшего футболиста

Так совпало, что у «Арсенала» и «Кристал Пэлас» выпало два матча подряд. В среду команда Артеты победила на своём поле в Кубке лиги (3:2), а в субботу приехала в гости на «Селхерст Парк» на встречу АПЛ. И было ощущение, будто это не новый матч начался, а продолжился предыдущий.

Габриэл Жезус ушёл из «Сити» в «Арсенал», чтобы больше играть, но в Лондоне он тоже не стал основным. Только вот в последних встречах бразилец переродился. Словно «Арсенал» усилился вне трансферных окон. В первом дерби с «Пэлас» Жезус оформил хет-трик, а теперь – дубль в первые 15 минут.

Оба раза Жезус в одиночестве в чужой штрафной дождался мяча. Только в первом случае он пришёл после рикошета, а во втором нападающему скатил под удар Парти. С таким футболом можно рассчитывать на место в основе и в следующей игре.

Жезус празднует гол Фото: Alex Pantling/Getty Images

Правда, и «Пэлас» забил в начале матча. «Арсенал» едва не «привёз» гол в свои ворота, когда Райя отдал рискованный пас в своей штрафной. А затем практически сразу Исмаила Сарр вошёл с мячом в штрафную и пробил в дальний угол из-под Салиба.

На этом проблемы «Арсенала» не закончились. В середине первого тайма выбыл лучший игрок команды – Сака схватился за заднюю поверхность бедра и упал на газон. Обычно из-за таких повреждений футболисты выбывают примерно на 20 дней. Вместо Саки на поле вышел Троссард.

Травма Саки Фото: Alex Pantling/Getty Images

Когда «Арсенал» вёл в один мяч, то ещё до перерыва начал тянуть время. Судья сначала устно предупредил Райю, чтобы тот быстрее вводил мяч в игру. А затем показал жёлтую карточку Тимберу, когда тот 25 секунд стоял с мячом в руках у бровки, раздумывая, куда вбросить. В Англии последнее время обсуждают, что именно в матчах «Арсенала» меньше всего чистого игрового времени. Появлялись даже разговоры про тёмную магию Артеты.

Однако, когда требуется, «Арсенал» вполне готов и ускориться. Из-за замены Саки на правом фланге стал играть Мартинелли, который рванул по флангу и навесил на Жезуса. Бразилец оказался в сантиметрах от ещё одного хет-трика за тайм. На этот раз мяч попал в штангу, а от неё отлетел к Хаверцу, который без проблем забил с пары метров.

Гол Хаверца Фото: Alex Pantling/Getty Images

Во втором тайме «Арсенал» был близок к тому чтобы пропустить снова. Сарр бил головой и с семи, и с 10 метров, но каждый раз мяч доставал Райя. Игра была сделана, когда Артета выпустил Калафьори и Райса. Они позволили «Арсеналу» не только увереннее себя чувствовать себя при обороне, но и забить. Именно Райс отдал голевую передачу на Мартинелли, когда тот забивал четвёртый гол «Арсенала» в этой встрече.

И именно Райс установил окончательный счёт, забив с линии штрафной. У «Пэлас» под конец матча не получалось создать ничего. За последние 40 минут лишь два удара: оба – издали и заблокированные. Хозяева запомнились больше грубым фолом на Калафьори. При желании судья мог и удалить Клайна, но ограничился жёлтой карточкой. Теперь «Арсенал» отстаёт от «Ливерпуля» лишь на три очка. Правда, у команды Слота ещё две встречи в запасе.