«Барса» — катастрофа. Чудовищная реализация превратилась в фиаско в концовке с «Атлетико»!

Барселона принимала главный матч выходных в Европе — первая команда Ла Лиги играла со второй. Игра не разочаровала.

«Барселона» вышла на матч без Ламина Ямаля — талантливый чемпион Европы получил травму и выбыл из строя на несколько недель. В связи с этим Ханс-Дитер Флик подвинул Рафинью Алькантару на правый фланг атаки, а на левом играл Фермин Лопес. К слову, немецкий тренер наблюдал за встречей с трибуны, поскольку отбывал дисквалификацию. У «Атлетико» не было никаких сюрпризов в стартовом составе, с учётом того, что у команды Диего Симеоне нет кадровых проблем.

Шок, изумление, ужас. Любое это слово подходит к статистике тренера «Атлетико» в матчах с «Барселоной». Симеоне работает со столичным клубом с 2011 года. С того момента его команда обыграла «Барсу» всего пять раз во всех турнирах. Но она ни разу не побеждала в гостевых встречах с сине-гранатовыми в чемпионате Испании. Очень тяжело поверить в такие вещи.

Первый тайм прошёл с большим преимуществом хозяев. «Барса» чаще владела мячом, душила соперника прессингом и почти ничего не позволила создать у своих ворот. Перед матчем Симеоне в шутку сказал, что его команда не будет атаковать, чтобы не попасть в офсайдную ловушку «Барселоны». В первом тайме столичный клуб реализовал этот план. Конечно, «Атлетико» добирался до чужих ворот, но не нанёс за первую половину ни одного удара. Ещё раз: ни одного удара! Зато три раз залез во «вне игры».

А вот «Барса» реализовала свой момент — Педри уложил мяч в дальний угол после передачи Гави. По всей видимости, этот пас получился случайным. Гави технично развернулся, но мяч отскочил от него. Получилось очень удачно — прямо на ход Педри. Кстати, это первый за два месяца гол молодого испанца в Ла Лиге. До этого он забивал 20 октября, когда «Барса» распотрошила «Севилью» (5:1).

Педри (крайний справа) празднует гол Фото: David Ramos/Getty Images

Начало второго тайма — неприятный отрезок для Хосе Хименеса. Сначала он отметился «привозом», но Фермин Лопес не пробил Яна Облака ударом в ближний угол. А чуть позже уругваец покинул поле из-за травмы, и его заменил Аксель Витсель. Вышел гениально — через две минуты влетел шипами в ногу Роберта Левандовского и увидел перед собой жёлтую карточку.

Почти сразу после этого сине-гранатовые должны были забивать второй мяч. Черпачок Педри, «парашютик» Рафиньи — в этой атаке красиво было всё. Но она не стала голевой, поскольку мяч попал в перекладину. Похоже, этот момент взбодрил гостей. Так сильно, что они сообразили первый удар (шла 60-я минута) и сравняли счёт. Родриго Де Пауль идеально пробил с подбора — в самый угол. Молодец, вопросов нет. Однако благодарить нужно Марка Касадо — защитник «Барселоны» скинул мяч сопернику пяткой. Эффектно, но безрассудно.

«Атлетико» оставил «Барсу» без первого места Фото: David Ramos/Getty Images

До сих пор непонятно, как Левандовски не попал по мячу с нескольких метров. Ферран Торрес идеально скинул на партнёра, а тот запорол убойный момент. Да, скорее всего, Торрес был в офсайде, но Роберт обязан был забивать. «Атлетико» ответил мгновенно — вратарь хозяев Иньяки Пенья ногой отразил удар Пабло Барриоса в ближний угол.

«Барса» давила в концовке, но Облак включил режим супергероя. Удар Рафиньи — словенец спасает, удар Педри — вратарь переводит мяч на угловой. Ничья? Ничего подобного! «Атлетико» поймал соперника на контратаке в добавленное время, и вышедший на замену Александр Сёрлот в касание пробил Пенью. 2,54 у хозяев по xG, 0,63 – у «Атлетико», но три очка увозят гости. «Барса» снова страдает от ужасной реализации – и это приводит уже к третьему домашнему поражению подряд.

Перед матчем Симеоне сказал, что ещё не подобрал ключи к «Барселоне» на выезде. Что же, сеньор Диего, поздравляем, подбор закончен. Мадридский клуб впервые обыграл сине-гранатовых в чемпионате при Симеоне. «Атлетико» возглавил таблицу Ла Лиги. И останется на первом месте до 2025 года, ведь следующий тур пройдёт в январе.