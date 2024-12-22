«Я взял все риски на себя». Как вернуться в футбол после разрыва почки

Воспитанник ЦСКА сибиряк Иван Злобин ещё девять лет назад перебрался в Португалию. Несколько лет пробыл в системе знаменитой «Бенфики», даже провёл семь кубковых матчей за главную команду, но только в этом сезоне на постоянной основе заиграл в первом дивизионе. За 12 игр Примейры российский вратарь сделал пять «сухарей» — приличный показатель для скромного «Фамаликана». Несчастье случилось в 13-й — как тут не вспомнить дурную репутацию «чёртовой дюжины»? После матча с «Брагой» (3:3) у Злобина диагностировали разрыв почки. Голкипер перенёс операцию и, по его собственным словам, чувствует себя хорошо. Реально ли после такой травмы вернуться в футбол — вот в чём вопрос. Всё-таки 27 лет — самый расцвет по вратарским меркам — играть и играть.

«Чемпионат» обратился с этим вопросом к бывшему защитнику ЦСКА Валерию Минько. Более 30 лет назад, в ноябре 1993-го, с ним случилась такая же беда во встрече молодёжных сборных Греции и России. Случай Минько по-своему уникален: он не просто вернулся в футбол после удаления одной почки, но ещё дважды брал медали с армейским клубом, поднимал над головой Кубок, трижды включался в списки 33 лучших игроков года и привлекался в сборную! Послушаем его.

— Вы же пересекались с Иваном в академии ЦСКА?

— Конечно. Когда мы с Александром Гришиным работали в молодёжке, Злобин в академии занимался. Я помню его: высокий, здоровый пацан. Читал, что потом у него выявили какие-то проблемы с сердцем, но они вроде бы не подтвердились. Уехал в Португалию: играл в «Лейрии», «Бенфике». И тут такая неприятность…

Александр Гришин и Валерий Минько Фото: Денис Целых, «Чемпионат»

— Тяжело после такой травмы вернуться в футбол и стоит ли вообще пытаться?

— Тут всё индивидуально — зависит от организма. Нужно, чтобы прошло время. Потом — сдать анализы, посмотреть, как работает вторая почка, возьмёт ли она на себя функцию повреждённого органа. Прежде всего — под нагрузками. Оперировавший меня врач Михаил Семёнович Лихтер рассказывал, что сама по себе почка живёт до 300 лет. Но в данном случае я не советчик. Не могу и не имею права сказать: «Иди играй дальше». Это будет неправильно с моей стороны. Каждый человек переносит такие травмы по-разному. Я могу только пожелать Ивану удачи и крепкого здоровья. А что касается карьеры — это его выбор. Ваня сам поймёт, в состоянии продолжить или нет. Тут ведь ещё какой нюанс: он же вратарь, всё время падает, на выходах играет. Наверное, понадобится защитный пояс. Но, опять же, это его решение должно быть.

— У вас такой пояс был?

— Был. Типа хоккейного нагрудника, который защищает от шайбы. Он не то чтобы жёсткий, но смягчает удар. Помню, ездил на Дмитровку, в какой-то институт протезирования. Сделали слепок поясницы, изготовили по нему пояс, вставили пластины — с ними и играл.

— В вашем случае шла речь о том, чтобы совсем закончить со спортом?

— У меня в мыслях такого не было, но очень многие советовали закончить.

— Почему не послушали?

— Я же совсем молодой был — 21 или 22 года. Чувствовал себя хорошо. Мне доктор Олег Маркович Белаковский сказал: «Давай на полгода паузу возьмём. Посмотрим, как восстановление пройдёт, проведём тесты, а там уже решим». Через шесть месяцев я и вернулся на поле — Тарханов выпустил.

— Отсутствие одной почки сказывалось на профессиональной деятельности?

— С возрастом, в 31-32 года, стало тяжеловато в плане восстановления. А до этого все тренеры — и Тарханов, и Долматов, и Садырин — мне давали после игр на один день отдыха больше. Мне этого было достаточно. Я даже занимался дополнительно втихаря от тренеров.

Валерий Минько в составе ЦСКА Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Вы же и специальную бумагу подписывали, принимая риски для здоровья?

— Естественно, без этого никак. Я нёс полную ответственность за своё решение продолжить профессиональную карьеру, чтобы в случае повторного повреждения никто не был виноват. Я не собирался подставлять людей, которые мне помогали. Всё взял на себя.

— Вам ещё известны такие примеры в футболе?

— Да, Белаковский рассказывал, что как раз в ЦСКА был такой защитник Михаил Ермолаев, тоже играл с одной почкой. При Союзе ещё в минском «Динамо», кажется, аналогичный случай был. А в 2000-х в молодёжке ЦСКА был нападающий Джавадов. У него просто одна почка не функционировала. Ничего, сделал неплохую карьеру, за сборную Азербайджана выступал. А историю вратаря «Ростова» Радича, думаю, вы и сами помните. Деян мне звонил, спрашивал совета. Однажды пересеклись с ним в аэропорту, поговорили. Но он после операции, кажется, больше не играл. Говорю же: каждый случай индивидуален.