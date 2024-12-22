«Угальде в топ-клубе АПЛ? Не верится». Лучший бомбардир первого чемпионата России — об РПЛ

Юрий Матвеев вписал своё имя в историю в первом же чемпионате России. Именно он с 20 голами стал лучшим бомбардиром премьерного сезона. Практически вся тренерская карьера Матвеева так или иначе связана с родным «Уралом». Корреспондент «Чемпионата» связался с экс-нападающим и обсудил с ним итоги первой части сезона РПЛ и новую-старую команду Юрия Александровича.

О чём говорили:

Потерял ли Семак контроль над «Зенитом»

— Как вам 33-й чемпионат России?

— Интересный сезон — сразу несколько команд борется за чемпионство и выживание. Проходных матчей практически нет — везде идёт борьба за очки, места и результат. Думаю, такой сюжет и зрительский интерес сохранятся до конца чемпионата.

— Уход «Краснодара» лидером на зиму что-то значит?

— По большому счёту ничего. «Краснодар» — молодцы, снимаю шляпу. Они навязывают активную борьбу за чемпионство. Не знаю, сумеют ли на длинной дистанции держать такой уровень. Как показала концовка первого этапа, команда немножко просела, хотя и у «Зенита» тоже были осечки. Хорошо, что есть конкуренция, благодаря этому чемпионат будет развиваться и расти. Мне очень интересно, совершит ли «Краснодар» работу над ошибками зимой и проведёт ли более стабильную весну. У них уже есть достаточно хороший опыт.

— С чем связаны неудачи «Зенита» в концовке?

— В футболе бывает, когда вроде бы играешь хороший по качеству матч, а по результату ничего не складывается. Взять тот же «Манчестер Сити», у которого при качественной игре идёт неудачная серия. Никто не может понять, в чём дело. У «Зенита» тоже были какие-то провалы, но и соперник в проигранных чемпионом матчах реализовал практически всё, что создал. Не вижу ничего страшного в последних результатах «Зенита». У команды есть своя планка и уровень, ниже которого они не опускаются. А осечки на длинной дистанции у всех бывают.

— Геннадий Орлов считает, что Семак в последних матчах года потерял контроль над командой. Согласитесь?

— Семак уже седьмой год работает в «Зените», и каждый год после каждого поражения говорят, что он потерял контроль над командой. Это всё ерунда — Богданыч руководит командой.

Что изменил в «Спартаке» Станкович и пора ли Угальде в АПЛ

— Как вам концовка года в исполнении «Спартака»?

— По качеству игры она была очень хорошей, и команда смотрелась прилично. Неизвестно, как будет дальше. Ведь впереди длинный период подготовки, и только одному Станковичу известно, как «Спартак» его проведёт. Посмотрим весной, будет ли «Спартак» таким же быстрым, лёгким, креативным в атаке и надёжным в обороне. При Станковиче уже видны изменения.

— В чём именно?

— Команда действует с позиции силы и навязывает свою игру, а самое главное, что это получается. У них подобралась очень хорошая и креативная группа атаки.

— Угальде раскрылся благодаря Станковичу?

— Это индивидуально сильный футболист, а тренер использует его сильные качества. Безусловно, окружение играет большую роль в результативности Угальде. Когда есть такие креативные ребята, как Барко, то и остальные проявляют свои качества. Станкович их знает и пытается выстроить игру так, чтобы они проявлялись.

Деян Станкович и Манфред Угальде Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Появилась информация, что в Угальде заинтересованы топ-клубы АПЛ. Верится в это?

— Мне пока не верится. У нас как только игрок забивает два мяча и отдаёт три передачи, его сразу продают в «Барселону», «Монако» или куда-то ещё. Надо посмотреть, как будет играть Угальде на более длинной дистанции. Хотя осеннюю часть он провёл очень хорошо и уверенно. От добра добра не ищут. Если у него всё получается в «Спартаке», пускай развивается здесь. Надо хотя бы закончить сезон в России.

— Удивляет молодой «Локомотив»?

— У команды хороший тренер и коллектив. У них молодые ребята, но они амбициозные и обученные. Академия «Локомотива» работает достаточно качественно — и в основе много воспитанников. Это здорово! Этот путь, по которому нужно идти. Меня не удивляет то, что команда борется за высокие места.

— Батраков — прорыв этого года?

— Здорово, что он уверенно вошёл на такой уровень и смотрится очень прилично. Если такие ребята у нас будут появляться регулярно, будет замечательно. У Батракова хороший потенциал, а дальше всё зависит от него, его отношения к работе и развитию своего потенциала. Талант у него однозначно есть.

— Шестое место ЦСКА после первой части РПЛ — провал?

— Не стал бы категорично говорить, что это провал. Есть причины, по которым армейцы так играют и недобирают очков. Когда приходит новый тренер, не всегда команда понимает его решения. Пока сложно оценить трансфер Пьянича в ЦСКА — он не так ярко проявляет себя. Надо смотреть, как будет дальше.

— Как оцените дебютантов РПЛ — «Акрон» и махачкалинское «Динамо»?

— Здорово, что эти клубы не стали мальчиками для битья, пытаются всем навязывать свою игру и хорошо укрепились в межсезонье. Это две боевые единицы. Жалко, что «Урал» покинул РПЛ.

— Удивляет, что Дзюба до сих пор конкурентоспособен в РПЛ?

— Это хороший, мастеровитый нападающий. Да, может, сейчас ему где-то не хватает подвижности, но он знает и по полной программе использует свои лучшие качества.

— Как восприняли заявления губернатора Самарской области о коррупции в футболе?

— Я не хочу обсуждать околофутбольную тему. Это их кухня. Вся эта ситуация добавляет нервозности «Крыльям Советов» в игре. Но дыма без огня не бывает. Наверное, есть какие-то проблемы.

Топ-3 лучших игроков и тренеров сезона

— Кого бы назвали лучшим футболистом первой части РПЛ?

— Давайте назову тройку. Угальде забил больше всех мячей. Батраков — открытие первой части сезона. Плюс Глушенков, который провёл отличный отрезок до травмы.

— А что насчёт лучшего тренера?

— Две команды делят первое-второе места по очкам, поэтому назову лучшими Мурада Мусаева и Сергея Семака. Пусть они и дальше продолжают рубиться. Также нужно отметить Станковича, ведь «Спартак» очень уверенно провёл концовку. И давайте ещё не забудем Рашида Рахимова, в которого никто не верил. Но «Рубин» неплохо идёт и зарабатывает очки.

— На что может претендовать этот «Рубин»?

— Думаю, что сейчас это клуб-середняк. А дальше будем смотреть за их развитием и трансферной политикой.

Вернется ли «Урал» в РПЛ и получится ли у Шатова в качестве тренера

— Верите в быстрое возвращение «Урала» в РПЛ?

— Верю. Начало сезона у команды не удалось, поскольку шла адаптация к Первой лиге. «Урал» не довёл до победы много качественных матчей. Создавали очень много моментов, но не всё удавалось реализовать.

— У Олега Шатова получится в качестве тренера?

— Посмотрим. На эмоциональном всплеске команда может достичь положительного результата на короткой дистанции. Мне интересно, что будет дальше. Конечно, хотелось бы, чтобы у Олега было хорошее тренерское будущее, если он этого хочет. Я от всего сердца ему этого желаю. У меня с ним хорошие отношения, мы родились в одном городе, поэтому друг друга поддерживаем.

Олег Шатов Фото: fc-ural.ru

— Вы в этом сезоне возглавили «Уралец-ТС». Как оцените проведённый отрезок работы?

— Это команда из моего родного города, поэтому люди, которые руководят футболом, попросили помочь на этом этапе. Я с удовольствием откликнулся. Этот отрезок был достаточно коротким, но продуктивным. Думаю, у команды и города хорошее футбольное будущее. Это только начало. Самое главное, что люди хотят здесь развивать футбол. Это немаловажно, ведь в Нижнем Тагиле давно не было профессионального футбола. Сейчас он вернулся, и все этому рады.

Почему уровень российского футбола падает уже 10 лет

— А как бы оценили этот год для всего российского футбола?

— У нас не было международных матчей, поэтому сложно проводить какие-то сравнения. Но у нас достаточно ровный и конкурентоспособный чемпионат.

— Ждёте возвращения России на международную арену в следующем году?

— Я очень хочу, чтобы это произошло. И в это очень сильно верю. Если это произойдёт, будет здорово.

— Без еврокубков уровень российского футбола падает?

— Мне кажется, что последние 10 лет уровень российского футбола постепенно падает. Отсутствие еврокубков влияет на решение иностранцев приезжать в Россию. Если раньше у нас играли Витсель, Халк, Кураньи, Это’О и Роберто Карлос, то сейчас звёзд такой величины нет.

— Зато есть возможность растить свою молодёжь?

— Безусловно! Я работал в академии «Урала» и знаю, что очень много вкладывается в развитие школ. В тех же «Локомотиве», «Краснодаре», «Спартаке», «Зените» нашей молодёжи уделяется большое внимание.