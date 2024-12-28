«Наша цель — бороться за чемпионство». Как «Динамо» повторить рывок прошлого сезона?

Осенью «Динамо» качало. Сначала тяжёлый старт, когда несколько игроков основы были недоступны, а в центре обороны играли два 19-летних юноши. Потом — уже игровые проблемы, которые неоднократно и очень эмоционально комментировал Марцел Личка. Возможно, тренеру стоит отдать награду главного критика собственных игроков. Никто не возмущался их действиями больше, чем он сам.

Парадокс, но при всех проблемах «Динамо» установило рекорд по набранным очкам, выдав лучший первый круг в истории. На перерыв ушли в двух очках от третьего места и в четырёх – от первого, набрав в общей сложности 35. В прошлом сезоне было 32 и шестиочковое отставание от первого места. В итоге всё закончилось борьбой за чемпионство.

А как будет теперь?

«Динамо» — в топе по статистике в атаке. Но Личку бесит другое

Ближе к концу первой части сезона динамовцы сравнялись по количеству забитых голов с «Зенитом» — у обоих клубов по 37 за 18 матчей. Согласитесь, выглядит солидно. Также команда Лички на первом месте по ожидаемым голам — наколотили 38,7 xG, на первом — по числу ударов (311, и здесь «Зенита» нет даже в топ-5), и лидеры по числу ударов в створ (121). То есть фиксируем, что в атаке у бело-голубых по-прежнему порядок. Да и если посмотреть на их общую статистику по всем встречам сезона, то трудно найти откровенно провальные отрезки: разве что конец августа, когда дважды проиграли, но прямым конкурентам — «Зениту» и «Краснодару». Всего же у команды три поражения за сезон — не так уж и много. Но много ничейных результатов — только с начала ноября динамовцы трижды делили очки с соперником.

Константин Тюкавин и Муми Нгамалё Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

И периодически получали от Лички. Главная претензия тренера, которая идёт чуть ли не с первых туров, — эмоциональное падение лидеров. Марцел не стесняется выносить это в паблик и говорить, что футболисты сыграли плохо. Самый свежий пример — матч с «Ахматом», когда ничью спас Игорь Лещук, прибежавший уже в добавленное время забивать гол.

Марцел Личка главный тренер «Динамо» «Очень недоволен и расстроен нашей игрой. Все трое нападающих — Константин Тюкавин, Артур Гомес и Муми Нгамалё — вышли без эмоций и должного отношения к игре. Ты можешь подняться на третье место, приблизиться к лидерам, а атакующей линии было будто наплевать на ситуацию. Выиграем — хорошо, проиграем — ничего страшного. И это меня раздражает. Я должен был поменять всех троих в перерыве».

Вообще, эмоциональная пустошь, особенно после яркого стартового отрезка, стала часто накрывать команду. Это сложно проследить по статистике — исключительно визуальные впечатления. Но некоторые динамовцы и правда скорее выходили на поле, потому что обязаны по контракту, а желание что-то показывать находилось на низком уровне.

Хотя, возможно, это внутренняя попытка сравнить нынешнюю команду с той, которая ещё весной вытаскивала матчи на последних минутах, была мегамотивированной и летела к чемпионству. Отличия есть. И они не в пользу нынешнего состава.

Что делать зимой?

Вернуть правильный мотивационный фон. Это первая задача для Лички, который понимает это лучше остальных. Ведь статистика просела у многих лидеров, в первую очередь — у Тюкавина. Плюс в «Динамо» сейчас нет явного лидера, который выделяется на фоне массы. И это тоже не идёт в плюс. Ещё один парадокс в том, что уже осенью в обороне команда стала играть лучше. Сам Личка отметил, что пропустили на два гола меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона. Что это, если не прогресс?

Фабиан Бальбуэна Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«СЭ» сообщил, что клуб зимой может расстаться с тремя игроками — Бальбуэной, Дасой и Грулёвым. Посыл в том, что контракты с ними всё равно не будут продлены, так что варианта два: отпустить в данный момент или летом свободными агентами. Но уже сейчас стоит подыскивать замену. Исходя из этого видим, что в «Динамо» могут появиться центральный защитник (хоть и в медиа не мелькали никакие фамилии), правый защитник (здесь сообщалось об интересе к Хлусевичу) и игрок в атаку. Хотя их у динамовцев и так достаточно. Уход Грулёва как-нибудь переживут.

Также появлялась информация о возможном переходе Глебова. И о возвращении Луиса Чавеса в Мексику. Но никто из официальных лиц не подтверждал факт переговоров. Хотя такой футболист, как Глебов, нынешнему «Динамо» точно бы не помешал. Особенно с точки зрения добавления тех самых эмоций.