«Что дают победы «Зенита»? Мы должны беспокоиться за наш футбол». Резкий Кузнецов

2024 год — очередной для российского футбола в условиях изоляции. С наступлением 2025-го теплятся надежды на скорое возвращение наших команд на международную арену. Мы пообщались с экс-капитаном ЦСКА Дмитрием Кузнецовым и обсудили проблемы российского футбола в уходящем году. Бывший игрок «Эспаньола» и сборной России предположил, кто из россиян может следующим уехать в Европу, что делать ЦСКА, и объяснил, почему переход Захаряна в «Реал Сосьедад» — это хорошо.

«Когда мы вернёмся на международную арену, будем выглядеть смешно»

— Какой главный итог 2024 года для российского футбола? Развивался он или, скорее, наоборот?

— Он бы развивался, если бы был лимит на легионеров. Говорят, что сразу уровень падает, но а куда мы все готовимся? Мы знаем, что в следующем году, может быть, сборной России разрешат участвовать в отборах. Но сейчас был период, когда нужно было развивать своих футболистов. Много мы развили? Батраков, Кисляк, Глебов из ЦСКА. Этого мало — мизер. Давайте пройдёмся по «Зениту» — гегемон, лидер, но что мы видим? Бразильцам уже неинтересно играть, надо делать чистку в составе. Что дают их победы?

Мы должны беспокоиться за российский футбол, за наши кадры. Если России разрешат играть на международной арене, как мы будем выглядеть? Или опять будут отговорки: «Вот, мы после долгого перерыва, нужно втянуться». Да ничего подобного. Надо выходить и сразу доказывать, потому что в такой ситуации находились. Мы же сами говорим: «Почему нас не допускают?» Но когда выйдем туда, мы должны быть конкурентоспособными. А вы уверены, что мы составим конкуренцию «Баварии», «Барселоне», «Реалу», «Аталанте», «Ювентусу»? Я — нет. Мы будем смешно выглядеть.

Может быть, в какой-то степени футбол и развивался, а может, и нет. Сборная России с кем играла в 2024 году? Бруней? Мне это неинтересно, даже не смотрел. Когда я увидел ростовые показатели команды, мне всё стало ясно. Только один вратарь выше Пиняева.

Сергей Пиняев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Хорошо, что «Зениту» приходится напрягаться, потому что появились конкуренты»

— При таких вложениях «Зенит» второй сезон подряд больше не очевидный лидер. Для него это неудовлетворительно?

— Хорошо, что «Зениту» приходится напрягаться, потому что появились команды, которые составляют конкуренцию, могут отнять у него чемпионство и прервать гегемонию. Мне это понравилось в 2024 году. Думаю, «Зенит» встряхнётся и перестроится. С одной стороны российский футбол растёт, с другой — нет.

— Кто сейчас главный конкурент «Зенита», кроме «Краснодара»?

— «Спартак» хорошо закончил год, если «Динамо» поймает свою прошлогоднюю игру, то и оно будет конкурентом. «Локомотив» тоже, но он что-то сдал, не понимаю почему. С этим пусть тренер уже разбирается.

«Болельщиков ЦСКА уже жалко. А кто говорит, что всё хорошо — лицемеры»

— ЦСКА прошлый сезон закончил шестым, сейчас на этом же месте. К этой реальности пора привыкнуть?

— Да, должны уже привыкнуть. Вспомните, лет пять ЦСКА вообще в тройку не входил, потом пришёл Федотов — выиграли Кубок и заняли второе место. Федотова убрали — опять туда же скатились. Когда футболисты неудачно играют, кого убирают? Самих футболистов или тренера. А когда это становится тенденцией, кого убирают?

— Руководство.

— Молодец! Я же логичные вещи говорю, понятные всем. Если в течение 10 лет мы ничего не выигрываем, значит, что-то надо менять. Если ты попробовал поменять футболистов и тренеров, но не получилось — надо пробовать что-то другое.

— То есть тут дело уже не в трансферах?

— ЦСКА каждый год усиливается. Ладно бы покупали звёзд, которые делают разницу… Приехал Пьянич, что-то поменялось?

— Пока незаметно.

— Да было ясно, что ничего не поменяется. Вы оставляете в команде того же Бистровича, который вылетел из РПЛ с «Балтикой». Да, он ваш, но хватит уже ерундой заниматься. Вы возвращаете людей, которых сами отдали, которые не тянули в ЦСКА! Зачем его возвращать тогда? Я высказываю своё мнение, но в ЦСКА думают по-другому.

Те армейцы, кто из года в год говорит, что всё хорошо — лицемерят. Боятся обидеть кого-то. Как говорится: а воз и ныне там. Болельщиков ЦСКА уже жалко, они привыкли к другому. Да, был спад, когда мы играли, но потом всё это выправили. А сейчас опять команда встала на месте и идёт вниз. Значит, неправильно работаем.

Фанаты ЦСКА Фото: ПФК ЦСКА

«У Испании подъём, какой был в 2008-2012 годах. Проводится правильная работа»

— Не чужая вам Испания в этом году много выиграла на международной арене. Их футбол сейчас — лучший в мире?

— У них хорошие команды и поколение: Ямаль, Уильямс, Родри получил «Золотой мяч», Ольмо. Много футболистов появляется. Но и в Германии и Англии тоже есть хорошие футболисты. Франция, Италия, Голландия — все топы держатся на уровне. Но у Испании подъём, какой был в 2008-2012 годах. Поколение возрождается, проводится правильная работа. Испания — топ-команда, которая ниже определённого уровня не опускается, кроме некоторых моментов.

— Победа Родри в «Золотом мяче» — хорошее начало тенденции, что не только атакующие игроки могут получать признание?

— Конечно, вспомните, как Каннаваро — защитник — получал «Золотой мяч». Италия великолепно играла в обороне. Всё футбольное сообщество оценило вклад Родри на Евро и в игру «Манчестер Сити», который сейчас чуть сбавил. Видите, как игра команды меняется, когда выпадают игроки. Думаю, всё закономерно.

«Захарян — молодец, что уехал. А Головину, если хочет трофеев, надо менять команду»

— Что происходит с Захаряном в Испании?

— Может быть, он перестроился? Там более интенсивная работа и тренировки, футбол контактнее, питание другое. Когда ты питаешься по-другому, организм перестраивается. Отсюда и травмы. У меня тоже там были проблемы с травмами. Но там работают профессионалы, диетологи. А Захарян ещё молодой, всё впереди.

— Даже член совета директоров «Динамо» Степашин считает, что Арсен рано уехал. Вам так не кажется?

— Он сейчас хоть поварился в профессиональном футболе топ-уровня. Понял, как готовиться к играм, как проводить свободное время, потому что его уйма. Изучил теорию, питание. Там очень много вещей, которые на голову выше, чем у нас. Всё не зря. Парень — молодец, что поехал. Это бесценный опыт для него. Думаю, он скоро будет лидером в сборной России, если его вызовут. Но это только если он сам захочет этого.

— Вот Головина сейчас можно назвать лидером сборной России и «Монако». Как вам его прогресс?

— Если его делают одним из капитанов в иностранной команде, это о многом говорит. Он в сборной незаменим, тем более ни в каких скандалах не замешан. Он персона, которая должна задавать тон.

— Не засиделся ли он в «Монако»?

— Это надо у него спрашивать. Если он хочет новый вызов, выигрывать трофеи, то надо менять команду. Это только от него зависит.

«Если Батраков не испортится, может следующим из россиян уехать в Европу»

— Кто следующий из российских футболистов может уехать в Европу?

— Если Батраков не испортится или его не испортят, то, наверное, он. Молодой пацан, второй полноценный сезон будет показательным. Мы все ждём взлёт, а бывает и спад. То же самое случилось и с Чаловым — было 19 голов за сезон, сейчас — три. Тюкавин однозначно может. В «Спартаке» молодые играют сзади — Литвинов, Денисов. А иностранцы в первую очередь смотрят на атакующих игроков, которые творят, делают разницу в атаке и забивают.

Алексей Батраков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Дивеев сейчас тоже не нужен в Европе?

— Слышал, что он должен был уехать, но Игорь очень травматичный игрок. Если он избавится от этой хронической проблемы, то у него большие возможности.

— Что случилось с Чаловым?

— Может быть, это его уровень. Уже не выше.

— Если бы он тогда уехал в «Кристал Пэлас», что-то поменялось бы?

— Думаю, мы бы увидели разницу в уровне. Как бы он заиграл и оказался готов. Там бы все недостатки вскрылись сразу.

«Медиафутбол приближается к профессиональному — сюда уже все стремятся»

— Как изменился медиафутбол в 2024 году?

— Всё меняется в положительную сторону — уже приближается к профессиональному футболу. В Медиалигу заходят люди — не только тренеры, но и футболисты, которые играли в ФНЛ, РПЛ. Уровень растёт большими темпами, сюда уже все стремятся. А отрицательная сторона — это конфликты, люди на бровке, нецензурные выражения, стычки. Это надо менять, нужен такой регламент, чтобы он действовал на людей, кто хочет матом выругаться или ударить кого-то. Со строгим регламентом мы будем ещё сильнее приближаться к профессиональному футболу.

— Может быть, это и есть фишка медиафутбола?

— Там много положительных моментов. Например, нововведения правил — красный мяч, бесконечные замены. Сейчас хотят изменить ауты, чтобы они стали такими же опасными, как и угловые. Время уже не потянешь, потому что оно чистое. Хотя игры растягиваются до двух с половиной часов, это тоже долго и нудно. Но болельщик идёт, ему интересно. Дети говорят про Медиалигу, хотя они должны стремиться к профессиональному развитию. Детище, которое создал Коля Осипов, развивается семимильными шагами, это приносит интерес, кому-то – прибыль, популярные люди сюда идут. А продукт, который интересен, продаётся легче.

Дмитрий Кузнецов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— К медиафутболу всегда было скептическое отношение, называли его цирком. Вы чувствуете изменения в этом?

— Это говорят отдельные люди, которые не хотят признавать популярность медиафутбола. Они не верят в это, хотя статистика и цифры говорят об этом. Недавно был финал на «Газпром Арене» — 30 тысяч болельщиков. Ребята, опомнитесь. Неинтересно?

— В РПЛ такое нечасто увидишь.

— Мы всё это видим, а люди говорят, что это неинтересно. Лицемеры!

— Сейчас есть разговоры про медийный чемпионат мира. Вы верите в эту историю?

— Об этом много говорят, но ещё до конкретики не дошли. Вот когда будет сборная, список игроков, сборы, тогда я поверю. А пока – только разговоры. Я верю только делам.