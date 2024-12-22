«МЮ» сделали больно на «Олд Траффорд». Но 0:3 Аморим точно не заслужил

«МЮ» подошёл к матчу с «Борнмутом», оказавшись в турнирной таблице ниже своего соперника. Причём команда Ираолы идёт на восьмом месте, а Аморима – на 13-м, хотя между ними было всего три очка.

Почти 30 минут в матче ничего не происходило. Обе команды мало что создали, но на 29-й минуте счёт всё-таки удалось открыть. «Борнмут» заработал штрафной у боковой линии из-за фола Маласиа, который последнее время чаще оставался на скамейке. Кристи навесил в штрафную, где Хёйсен без проблем выиграл единоборство у Зиркзее и пробил аккуратно в дальнюю «девятку». Онана даже не стал прыгать – без шансов.

И вот тогда игра действительно началась. «МЮ» шестой матч подряд пропустил первым, и, похоже, это разозлило команду. Если за первые 29 минут до гола «Борнмута» хозяева пробили лишь два раза, то в оставшиеся 16 минут до перерыва – девять ударов у «МЮ». Лучшие моменты оказались у Бруну Фернандеша, который бил в том числе из штрафной.

Удар Бруну Фернандеша Фото: Кадр из трансляции

Удар Бруну Фернандеша Фото: Кадр из трансляции

Второй тайм начался с замены в «МЮ» – вместо Маласиа вышел Йоро. А ещё через 10 минут с поля ушли Угарте и Зиркзее, а вместо них появились Гарначо и Хойлунд. В результате Бруну опустился ниже, чтобы начинать атаки из глубины. Аморим отмечал, что в таких случаях капитан команды чаще оказывается лицом к чужим воротам, а не спиной. Не помогло.

«Борнмут» за три минуты забил два мяча. Сначала Мазрауи сфолил в свой штрафной, и Клюйверт реализовал свой пятый пенальти в этом сезоне. А затем Уаттара прошёл по левому флангу и прострелил к точке пенальти. В результате Семеньо просто расстреливал ворота. «Борнмут» повёл со счётом 3:0, и на этом игра была сделана. Даже с учётом того, что «МЮ» продолжил создавать моменты. Например, из отличной позиции били Диалло и Йоро в конце матча.

Удар Амада Диалло Фото: Кадр из трансляции

На 83-й минуте в телетрансляции показали, как болельщики начали массово уходить со стадиона. К концу основного времени центральные трибуны опустели наполовину. Оставшиеся зрители встретили финальный свисток гулом.