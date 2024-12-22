«Реал» на классе обошёл «Барселону». Чудо, что это не разгром

«Барса» выдала очередной подарок «Реалу» и уступила «Атлетико». Команда Анчелотти таковыми пользовалась далеко не всегда, но сегодня исправилась и эффектно обыграла «Севилью».

Перед стартовым свистком обе команды устроили прощальный коридор Навасу. За «Реал» легендарный правый защитник не играл, тем не менее многое сделал для сборной Испании. Трибуны «Сантьяго Бернабеу» заслуженно отметили это овацией. Забегая вперёд, Хесус отыграл сегодня последние 25 минут в карьере.

Винисиус пролетел мимо заявки из-за дисквалификации, так что тройку в нападении составили Родриго и Браим по флангам и Мбаппе — в центре. В обороне впервые за долгое время вышли одновременно Тчуамени и Камавинга. Первый — в центре, второй — на левом краю. Асенсио, Менди и Гарсию Анчелотти оставил на лавке. У севильцев же в старт вернулись Кармона, Санчес и Ромеро — их банили на один матч за флаг с перечёркнутой эмблемой «Бетиса» после победы в дерби.

Мадридцы не стали откладывать и забили уже на 10-й минуте, за что стоит поблагодарить пассивность «Севильи». Родриго прошёл по левому флангу и покатил на Мбаппе. Помогло забегание Камавинга — он увёл за собой одного из соперников. Абсолютно никто не помешал Килиану из-за штрафной шикарно вонзить мяч под перекладину. Нападающий отличился в четвёртой встрече подряд и потихоньку приходит в себя.

Где первый, там и второй. Вальверде просто взял и мощно «плюнул» издалека в дальний угол вслед за розыгрышем углового. Фернандес видел момент удара, а толку? «Пушка страшная» — не только про Колодина. Пятый гол Феде дальним выстрелом в сезоне! Разумеется, это лучший результат в топ-5 лигах.

Федерико Вальверде празднует гол Фото: Diego Souto/Getty Images

Шла 20-я минута. И ведь «Реал» ещё не все моменты использовал: Мбаппе был близок к дублю, но неточно замкнул в касание подачу Васкеса. На поле находилась только одна команда, и вскоре это вылилось в ещё один гол. Мадридская трёхходовка напрочь распорола севильскую оборону: Браим отдал направо Васкесу, Мбаппе увёл за собой защитников, и Лукас прострелил низом на Родриго. Бразилец в касание закинул мяч в дальнюю девятку. Что ни гол, то шедевр!

В следующей же атаке, впрочем, гости один мяч отыграли. «Севилья» моментально показала, что расслабляться рано: Ромеро вообще никто не держал, и он спокойно кивком головы реализовал закидушку Санчеса.

Матч «Реал» Мадрид — «Севилья» Фото: Angel Martinez/Getty Images

«Реал» трижды забил в пятом матче подряд. А вообще гости должны были устраиваться на четыре ещё до перерыва, когда Васкес на скорости прорвался по флангу, не стал пасовать на Мбаппе, самостоятельно зашёл в штрафную и плотным ударом проверил реакцию Фернандеса. Здесь он уже не пропустил.

В начале второго тайма Куртуа плохим пасом подарил севильцам момент и сам же исправился, отразив попытку Ромеро. А ведь тот прямо перед воротами находился. Прекрасный шанс вернуться в игру «Севилья» в жизнь не воплотила, а бо́льшего ей уже не позволили. Напротив, избиение продолжилось. Мбаппе устроил с Васкесом перепасовку и проникающей передачей вывел на дуэль с Фернандесом Браима. Тот юркнул из-за спины Баде и не промахнулся.

Позже Родриго и Мбаппе простили гостей. В ответ на это Ромеро пальнул в штангу, а Лукебакио подловил поднявшегося с лавки Асенсио на высоком расположении и прошил Куртуа в ближний угол. Так «Севилья» избежала разгрома, но не более. Под конец встречи она действительно очнулась, вот только ранее мадридцы играли с большим запасом. «Севилья» не могла ничего противопоставить хозяйским раскатам. Временами казалось, что на «Сантьяго Бернабеу» пожаловала команда Сегунды. Хотя ей не привыкать: всё-таки 17-е подряд гостевое поражение от «Реала».

«Реал» обошёл «Барселону», при этом имея на матч меньше, и подобрался к «Атлетико» на расстояние одного очка. Как же жаль, что Ла Лига уходит на паузу!