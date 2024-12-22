Что это было?! «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» поставили рекорд сезона по голам в АПЛ!

Матч «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» – возможно, лучшее зрелище для обычного футбольного болельщика. Самая безбашенная команда АПЛ против самой сильной в лиге. Как и ожидалось, голов в этом матче оказалось чуть больше чем много.

В этом сезоне АПЛ у Салаха в среднем на 90 минут 3,22 удара по воротам. А сегодня египтянин пять раз пробил уже за стартовые 18 минут. И всё из штрафной. В том числе попал в перекладину. Хотя счёт открыл всё-таки Диас, который забил головой после шикарного навеса Трента. После гола колумбиец поблагодарил партнёра, имитируя чистку его обуви.

Трент Александер-Арнольд и Луис Диас Фото: Кадр из трансляции

«Ливерпуль», несмотря на победный счёт, не стал сбавлять напор или тянуть время. И вскоре забил снова. И опять головой, но на этот раз отличился Мак Аллистер, к которому мяч отскочил после рикошета от соперников (за один мяч боролись резервисты Спенс и Грей – и выиграли его для соперника).

Аргентинец стал участником и третьего гола в матче, но на этот раз забили уже хозяева. Полузащитник «Ливерпуля» потерял мяч у своих ворот, позволив Мэддисону забить со средней дистанции. Мак Аллистер жаловался судье, что на нём нарушили правил, но арбитр не согласился.

Гол Джеймса Мэддисона Фото: Кадр из трансляции

На какой-то момент показалось, что «Тоттенхэм» вернулся в игру, но «Ливерпуль» успел ещё до перерыва забить третий мяч. Салах отдал голевую на Собослая, который сблизился с вратарём и пробил между ног Форстера. Второй тайм «Ливерпуль» начал ещё убойнее, хотя и до перерыва было весело. Салах сделал дубль – оба раза бил с близкого расстояния в практически пустые ворота. Тут стоит привести немножко статистики:

Салах с 15 голами стал лучшим бомбардиром этого сезона АПЛ, обойдя Холанда (13 мячей).

Салаха стал первым игроком в истории АПЛ, у которого 10+ голов и 10+ ассистов в четырёх сезонах подряд.

Салах – первый футболист, которому удалось сделать в АПЛ 10+ голов и 10+ ассистов до Рождества. Точнее, у него 15+10.

Салах стал четвёртым бомбардиром в истории «Ливерпуля», забив 228-й и 229-й гол за команду. Больше только у Гордона Ходжсона (241), Роджера Ханта (285) и Иана Раша (346).

Гол Мохамеда Салаха Фото: Кадр из трансляции

После того, как счёт стал 1:5 у «Ливерпуля» было ещё много других шансов. Диас должен был забивать, но упустил несколько верных моментов, зато продемонстрировал рабону в одном из эпизодов на своей половине поля (неудачную). А вот «Тоттенхэм» решил забить ещё парочку – отличился Кулушевски, пробивший в одно касание с лёта. А затем и Соланке в падении после скидки мяча от Джонсона – 3:5.

И в тот момент, когда казалось, что голов уже очень много, «Ливерпуль» забил снова. Луис Диас решил, что побеждать нужно всё-таки в три мяча. В результате счёт получился то ли хоккейный, то ли вообще теннисный. Девять голов – это рекорд в этом сезоне АПЛ. Спонсор этого шоу – травмы «Тоттенхэма» (недавно Постекоглу жаловался, что лишился сразу 10 человек основной группы). Из основной четвёрки защитников у лондонцев опять вышел только Порро. Плюс запасной вратарь.

Тем временем, у команды Слота четыре очка отрыва и ещё матч в запасе.