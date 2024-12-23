Пять талантов России отметили в мировом исследовании. В одной категории лучший — Батраков

Международный центр спортивных исследований, известный как CIES Football Observatory, опубликовал огромный скаутский отчёт на основе изучения футболистов из 65 лиг, родившихся в 2004 году и позже. Их разделение проходило не просто по позициям, а по разнообразным категориям. Например, по вратарям составили топ тех, у кого отличный короткий пас, и тех, у кого длинный. Всего критериев получилось 20

CIES не просто составил рейтинг, но и совместно с Wyscout дал каждому игроку оценку по чётким критериям: в 100-бальный индекс производительности вошли такие параметры, как игра в обороне, единоборства, создание моментов, их завершение.

Нас исследование привлекло в первую очередь наличием в нём россиян. В список из 20 категорий попали аж пять человек!

Батракова отметили за акцент на завершении. Там он лучше брата Беллингема

Исследователи поместили Батракова в категорию атакующих полузащитников, нацеленных на завершение атак. Так называемые хавбеки-ударники, которые не просто активны на поле, но и совершают много результативных действий. По рейтингу CIES Алексей получил 80,6 балла – этого хватило для первого места. Пусть и с небольшим отрывом от второго.

Но и конкуренты у россиянина были достойными: следом за ним расположился юная звезда «Хайдука» Рокас Пукштас, на третьем месте – Франко Мастантуоно из «Ривер Плейт», которого хотят забрать различные европейские топы (ведь парня уже окрестили «новым Вальверде»), а дальше идёт Джоб Беллингем – младший брат Джуда, играющий за «Сандерленд». Неплохая компания, согласитесь?

Франко Мастантуоно, Алексей Батраков и Джоб Беллингем Фото: Getty Images/«Чемпионат»

Также по Алексею было выдано краткое заключение экспертов: «Радар активности Батракова в системе игры московского «Локомотива» показывает его сильную вовлечённость не только в завершении, но и в розыгрыше мяча и создании моментов».

В принципе, вывод очевидный, но нахождение игрока на первом месте по итогам целого года наверняка даст дополнительный буст слухам об интересе к нему из европейских команд. Пусть и вряд ли это будет «Манчестер Сити», однако игроки из РПЛ не то чтобы часто оказываются лидерами в подобных списках. Хоть и некоторые попадали туда ранее.

А кто оказался в рейтинге, помимо Батракова?

Сергей Пиняев – без него в таких историях всё ещё не обходится. Полузащитника включили в категорию левых вингеров, которые специализируются на проходах в штрафную. Там он занял седьмое место. И объективно соперничать с топ-3 ему было тяжело – там Кенан Йылдыз из «Ювентуса», Алехандро Гарначо из «МЮ» и Джейми Байно-Гиттенс из Дортмунда. Футболисты уже с серьёзным именем и статусом в Европе. В отличие от Сергея. Зато полузащитник «Локомотива» опередил зенитовского Педро, который тоже оказался в списке, но на девятом месте.

Кенан Йылдыз, Алехандро Гарначо и Сергей Пиняев Фото: Getty Images/«Чемпионат»

Полузащитник «Локомотива» Вадим Раков попал в топ-20 вингеров, нацеленных на удар или передачу. Но он в конце списка – только на 18-м месте. А в лидерах – аргентинец Тьяго Фернандес, Оскар Глух из «Зальцбурга» и Конрад Хардер из «Спортинга». А в категорию лучших атакующих левых защитников попал игрок «Рубина» Илья Рожков, которого уже зимой очень хотели забрать топ-клубы России, но, похоже, парень остаётся в Казани. Он на 13-м месте из 20. Далеко впереди только Малик Диуф из пражской «Славии».

И, возможно, самое неожиданное место в списке получил Богдан Москвичёв – вратарь «Зенита», который выступает за «Оренбург» на правах аренды. Он вошёл в топ-5 лучших голкиперов 65 лиг по длинным передачам. Такой вот неожиданный итог года для молодого игрока, который в последнее время стал запасным в своём клубе.