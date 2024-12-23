Такой проверки у Сафонова во Франции ещё не было! Блистательно вытащил серию пенальти!

Многим командам Лиги 1 в 1/32 финала Кубка Франции достались соперники из футбольного подземелья. «Лилль», например, прошёл «Руан» из третьей по силе лиги, а «Лион» — «Феньи Ольнуа» из четвёртой. Но также на этой стадии сошлись «ПСЖ» и «Ланс» — первая и седьмая команды элиты. И ещё непонятно, кому больше не повезло.

Обе команды выставили практически основу. У «Ланса» отсутствовал травмированный первый вратарь Самба, а у «ПСЖ» на лавке остались здоровые Заир-Эмери (до 57-й минуты) и Баркола (до 66-й). Для нас же главное — выход с первых минут Сафонова. Так как матч кубковый, Матвей, возможно, сыграл бы и при здоровом Доннарумме. Интересно, что россиянину достался первый номер, поскольку в данном турнире верны традициям: стартовым игрокам раздают с первого по 11-й номера.

Разумеется, парижане с ходу обозначили, кто будет рулить игрой. «Ланс» в дебюте встречи практически не помышлял об атаке и всё время оборонялся. Собственно, не зря меньше него в Лиге 1 не пропустил никто, а те же 14 мячей забили разве что в ворота «ПСЖ». Сафонов впервые коснулся мяча на 14-й минуте, когда Пачо поставил корпус и остановил прорыв Н'Зола. Фаворит, впрочем, тоже события не форсировал и что-то интересное создал лишь на 18-й минуте, когда Ли Кан Ин издали крутил в дальний угол и заставил реагировать Коффи.

Со временем «Ланс» освоился: его прессинг и контрвыпады иногда смотрелись даже опаснее парижского давления. Да, Хакими в роли центрального нападающего замкнул прострел Дуэ из небольшого офсайда. Но из-за пределов штрафной неплохо выцеливал в дальний угол Франковски, а Н'Зола оказался один на правом краю штрафной и опасно отдавал в центр — большая удача парижан, что прорыв не поддержали одноклубники ангольца.

Ещё Эль-Айнауи и Томассон пробили прямо в Сафонова. В целом же зрелище получалось не самым ярким. На двоих команды в первом тайме организовали только один по-настоящему голевой момент, когда Маркиньос вслед за подачей Ли Кан Ина с угла поля заставил Коффи отбить мяч в перекладину. И на этом – всё. Судья не добавил ни минуты и правильно сделал.

Всё самое интересное соперники приберегли на второй тайм. Дембеле чудом не забил, в одиночестве оставшись перед воротами и просто не попав по мячу с лёта. Дуэ накрутил финтами сразу двоих и выстреливал в ближний угол, но не переиграл Коффи. «Ланс» дважды ответил: сначала солидной контратакой и чуть неточным завершением Эль-Айнауи, а затем — забросом на Франковски: Сафонов в прыжке отразил мяч, и Томассон, поймав отскок, попал в перекладину. И всё это за 10 с половиной минут!

После такого гол «Ланса» никто не осмелился бы назвать незаслуженным. И на 67-й минуте он-таки случился: угловой и несколько рикошетов после верховых единоборств привели мяч в район дальней штанги, где узбекский защитник Хусанов его и вколотил в ворота Сафонова. К Матвею претензий никаких. Абдукодир, кстати, и при непосредственных обязанностях был хорош. Однажды, например, в цепком подкате нейтрализовал Баркола.

Реакция «ПСЖ» последовала незамедлительно. Вышедший на замену Рамуш вслед за скидкой Мендеша с разворота эффектно пробил точно в ближнюю девятку. Португалец отличился уже в четвёртом матче подряд, причём в трёх из них выходя с лавки! Машина завелась.

Гонсалу Рамуш празднует гол Фото: psg.fr

В Кубке Франции нет дополнительного времени, так что все нейтральные зрители наверняка хотели оценить серию пенальти. Особенно из России. Пожелания сбылись: игра по-прежнему держала в напряжении, тем не менее больше никто не забил. Хотя Дембеле неплохо стрелял низом, а Сафонов отреагировал на удар Франковского.

Сафонову предстояло огромное испытание. И он не подвёл! Матвей угадал направление двух сильных ударов, но не достал мяч. Ещё раз его и мяч развели по разным углам. «ПСЖ» усилиями Витиньи, Рамуша и Дембеле попытки также реализовывал. А потом Н'Зола довольно средне пробил вправо, и Сафонов спас! Выставил руку вверх – и не дал мячу попасть в ворота. Баркола также забил. Но мог этого и не делать, потому что Матвей отразил и попытку Диуфа низом в ту же сторону! Ну а партнёры бросились обнимать россиянина.

Матвей Сафонов с партнёрами по команде Фото: psg.fr

Российский вратарь не прошёл проверку «Баварией», тем не менее доказал, что способен тащить в решающие моменты. Если после такого перформанса Энрике не выпустит Матвея в следующем матче, понять его будет сложно. Россиянин ещё один шанс, даже при здоровом Доннарумме, полностью заслужил.