Шедевр в АПЛ, исторический провал «Барсы» и новая угроза Кейну. Итоги выходных в футболе

В европейском футболе состоялся очередной уикенд. И сколько же классных матчей мы посмотрели! Без сенсаций и крутых развязок не обошлось. Подробности главных событий 20-22 декабря – в нашем обзоре.

Новое фиаско Пепа

«Манчестер Сити» уступил уже в шестой раз в сезоне. Кошмар Хосепа Гвардиолы продолжился в Бирмингеме. «Астон Вилла» выглядела лучше на протяжении всей игры и заслуженно забрала три очка. В первом тайме счёт открыл форвард бирмингемцев Джон Дуран. А после перерыва второй мяч «Астон Виллы» забил Морган Роджерс. «Манчестер Сити» ответил одним голом, но слишком поздно: Фил Фоден отметился уже на 90+3-й минуте. «Астон Вилла» обошла команду Гвардиолы в турнирной таблице. Отставание «Манчестер Сити» от лидирующего «Ливерпуля» — уже 12 очков (при встрече в запасе у мерсисайдцев). Попадёт ли действующий (пока ещё) чемпион Англии хотя бы в следующий розыгрыш Лиги чемпионов?

Форвард «Арсенала» отошёл от «спячки»

Габриэл Жезус потерял место в стартовом составе «Арсенала». Но прошедшая неделя выдалась для него прорывной. Сначала бразилец вышел в основе на игру Кубка лиги с «Кристал Пэлас» (3:2) и оформил хет-трик. А затем забил два мяча этому же сопернику в АПЛ. «Арсенал» одержал разгромную победу в гостях – 5:1.

Получился один из самых лёгких матчей для команды Микеля Артеты в сезоне. «Арсенал» сохранил третье место в таблице, а отставание от «Ливерпуля» составляет шесть очков. Ещё есть шансы побороться за золото.

Габриэл Жезус празднует гол Фото: David Price/Getty Images

«МЮ» разнесли на своём поле

Болельщики «Манчестер Юнайтед» уже не удивляются поражениям. Команда находится в очередной фазе перестройки, а тренер Рубен Аморим только ищет оптимальные сочетания. Поэтому разгром от «Борнмута» (0:3) не вызвал сильных эмоций. Тем более «МЮ» вряд ли заслужил такой исход: по игре хозяева смотрелись не так плохо. Голкипер «Борнмута» Кепа Аррисабалага совершил семь сейвов. Классная реализация от «Борнмута», который после 17 матчей расположился на пятом месте в АПЛ! Есть неплохие шансы на борьбу за еврокубки.

«МЮ» и Аморим же пока думают о строительстве боеспособной команды.

Крутая серия «Челси» прервалась

«Челси» побеждал в последних пяти турах АПЛ. Но в выездной встрече с «Эвертоном» команда Энцо Марески набрала всего одно очко. Ливерпульцы «задушили» соперника и не позволили яркой атаке «Челси» проявить себя на полную. Интересно, что лондонцы не забили всего во второй раз в сезоне. До этого «Челси» не отметился забитым мячом в матче 1-го тура с «Манчестер Сити» (0:2). Затем – 15 игр с голами. В турнирной таблице «Челси» отпустил на четыре очка «Ливерпуль». У команды Арне Слота при этом остаётся встреча в запасе. Неприятные новости для болельщиков «Челси».

Коул Палмер и Энцо Фернандес Фото: Ben Roberts/Getty Images

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль» — лучшая игра сезона?

Если вы хотите гарантированное зрелище, то включайте матчи «Тоттенхэма» и «Ливерпуля». Из последних 10 очных встреч только в двух забивалось меньше трёх мячей. Вот и сейчас команды выдали шоу. Да какое! Конечно, «Ливерпулю» забить шесть мячей помогли проблемы «Тоттенхэма» с травмами. Встречу пропускали основной голкипер Гульельмо Викарио и пара защитников Ромеро – ван де Вен. Не было и Дэвиса, который ранее подменял также травмированного Удоджи. Но ведь ещё нужно грамотно воспользоваться шансом! «Ливерпуль» сделал это красиво. Хотя и «Тоттенхэм» показал характер в концовке встречи, забив парочку мячей.

Вингер гостей Мохамед Салах набрал 4 (2+2) результативных балла за матч. Египтянин — первый игрок в истории АПЛ, забивший 10+ голов и отдавший 10+ голевых передач в четырёх сезонах чемпионата Англии подряд. Также Салах стал первым футболистом, которому удалось набрать 13+10 по системе «гол+пас» до Рождества в чемпионате. «Ливерпуль» оторвался от идущего вторым «Челси» на четыре очка при встрече в запасе. Команда идёт за вторым золотом в истории АПЛ!

Остальные матчи чемпионата Англии:

«Атлетико» впервые с 2006 года обыграл «Барсу» в гостях

«Атлетико», «Барселона» и мадридский «Реал» бьются за золото в чемпионате Испании. Команды идут плотно, а прошедший матч в Каталонии повлиял на гонку. И как! «Атлетико» бо́льшую часть игры простоял в «автобусе», но добился нужного результата. Победный гол в ворота «Барсы» мадридцы забили на 90+6-й минуте: Александр Сёрлот отличился после быстрой контратаки. «Атлетико» одержал первую с 2006 года гостевую победу над «Барселоной» (впервые в эпоху Диего Симеоне). Разве это не знак, что в нынешнем сезоне команда идёт за титулом? «Атлетико» вышел на чистое первое место в Примере: отрыв от «Реала» составляет одно очко, от «Барселоны» — три (при встрече в запасе).

«Реал» испортил последний матч Хесуса Наваса

Мадридский «Реал» уверенно разобрался дома с «Севильей». Главным героем хозяев стал Килиан Мбаппе: француз забил первый мяч + оформил ассист.

Эта встреча стала последней для легендарного защитника «Севильи» Хесуса Наваса. 39-летний футболист появился на поле на 65-й минуте и не отметился результативными действиями. Грустный финальный матч для чемпиона мира 2010 года. После игры «Реал» сделал красивый жест: мадридцы подарили Навасу футболку клуба с автографами всех футболистов на память.

Хесус Навас Фото: Angel Martinez/Getty Images

Остальные матчи чемпионата Испании:

«Наполи» добыл тяжёлую победу

Команда Антонио Конте остаётся в борьбе за золото Серии А. В 17-м туре «Наполи» обыграл в гостях «Дженоа» — 2:1. Интересно, что победу неаполитанцам принесли опорный полузащитник и защитник. Голы в составе гостей забили Амир Ррахмани и Андре Замбо Ангисса. «Наполи» занимает второе место в таблице чемпионата Италии. Отставание от «Аталанты» — два очка.

«Аталанта» — 11-я победа подряд!

Ожидали, что «Аталанта» будет одним из двух главных претендентов на золото Серии А? А команда Джан Пьеро Гасперини удивляет. Бергамаски одержали 11-ю подряд победу в чемпионате. На этот раз выдалась настоящая битва с «Эмполи». По ходу встречи «Аталанта» уступала (0:1), а к 86-й минуте счёт был равным – 2:2. Но в концовке Шарль Де Кетеларе забил победный мяч. «Наполи» отстал от идущей первой «Аталанты» на два очка, а «Интер» – на шесть! Однако у миланцев есть две игры в запасе. Битва за титул в Италии очень мощная!

Вы удивитесь, но «Ювентус» не сыграл вничью!

10 ничьих в 16 турах Серии А. О ком речь? Нет, не об «Удинезе» или «Кальяри». Это «Ювентус» поймал «синдром «Сатурна»-2006». Но в 17-м туре туринцы разобрались в гостях с «Монцей» (2:1). «Юве» подобрался к топ-4 Серии А. Однако отставание от лидирующей «Аталанты» — девять очков. Исключать туринцев из борьбы за титул пока не стоит. Но любовь «Ювентуса» к ничьим не добавляет им шансов. Ждём победную серию от команды Тьяго Мотты!

«Ювентус» празднует гол Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Остальные матчи чемпионата Италии:

«Бавария» уничтожила «РБ Лейпциг»

В планы «Баварии» не входит упускать золото чемпионата Германии во второй раз подряд. Мюнхен несётся к титулу. В 15-м туре команда Венсана Компани разобрала на запчасти «РБ Лейпциг». Хотя старт игры получился многообещающим: ко второй минуте клубы обменялись забитыми мячами. Впервые в истории Бундеслиги обе команды отметились голами в течение первых двух минут встречи. Но затем забивала только «Бавария» — аж четыре раза. За 15 туров мюнхенцы набрали 36 очков и занимают первое место в таблице.

«Байер» не отстаёт от «Баварии»

Команда Хаби Алонсо уступает четыре очка «Баварии» в таблице. Но зато в прошедшем туре «Байер» повторил результат мюнхенцев. Леверкузенцы дома разгромили «Фрайбург» — 5:1. Главным героем встречи стал Патрик Шик: форвард «Байера» оформил покер! Действующий чемпион Германии бросает вызов «Баварии» в борьбе за золото в нынешнем сезоне. Кто окажется успешнее в гонке на двоих? Бундеслига уходит на паузу до середины января. Интересно, в каком состоянии вернутся два претендента на титул.

Патрик Шик Фото: Christof Koepsel/Getty Images

Остальные матчи чемпионата Германии:

Сафонов вывел «ПСЖ» в следующий раунд Кубка

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов выдал первый топ-перформанс во Франции. Он вытащил команду в 1/16 финала Кубка! Основное время встречи с «Лансом» завершилось вничью — 1:1. А в серии пенальти россиянин совершил два сейва. Что на это скажет французская пресса, которая критикует Сафонова по малейшему поводу? Матвей — молодец, «ПСЖ» — на шаг ближе к новому трофею.

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