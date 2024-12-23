Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

АПЛ, Серия А, Ла Лига, Бундеслига, обзор главных игр 20-22 декабря 2024, Ливерпуль, Реал, Манчестер Юнайтед, Барселона

Шедевр в АПЛ, исторический провал «Барсы» и новая угроза Кейну. Итоги выходных в футболе
Никита Паглазов
Итоги выходных в футболе
Аудио-версия:
Комментарии
Сафонов стал героем «ПСЖ» в Кубке Франции, а в Испании проводили легенду.

В европейском футболе состоялся очередной уикенд. И сколько же классных матчей мы посмотрели! Без сенсаций и крутых развязок не обошлось. Подробности главных событий 20-22 декабря – в нашем обзоре.

Новое фиаско Пепа

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
21 декабря 2024, суббота. 15:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Дуран – 16'     2:0 Роджерс – 65'     2:1 Фоден – 90+3'    

«Манчестер Сити» уступил уже в шестой раз в сезоне. Кошмар Хосепа Гвардиолы продолжился в Бирмингеме. «Астон Вилла» выглядела лучше на протяжении всей игры и заслуженно забрала три очка. В первом тайме счёт открыл форвард бирмингемцев Джон Дуран. А после перерыва второй мяч «Астон Виллы» забил Морган Роджерс. «Манчестер Сити» ответил одним голом, но слишком поздно: Фил Фоден отметился уже на 90+3-й минуте. «Астон Вилла» обошла команду Гвардиолы в турнирной таблице. Отставание «Манчестер Сити» от лидирующего «Ливерпуля» — уже 12 очков (при встрече в запасе у мерсисайдцев). Попадёт ли действующий (пока ещё) чемпион Англии хотя бы в следующий розыгрыш Лиги чемпионов?

Подробнее про поражение «Сити» от команды Эмери:
Сегодня у «Сити» закончился футбол. Сколько отчаяния в этом взгляде Гвардиолы!
Сегодня у «Сити» закончился футбол. Сколько отчаяния в этом взгляде Гвардиолы!

Форвард «Арсенала» отошёл от «спячки»

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
21 декабря 2024, суббота. 20:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 5
Арсенал
Лондон
0:1 Жезус – 6'     1:1 Сарр – 11'     1:2 Жезус – 14'     1:3 Хаверц – 38'     1:4 Мартинелли – 60'     1:5 Райс – 84'    

Габриэл Жезус потерял место в стартовом составе «Арсенала». Но прошедшая неделя выдалась для него прорывной. Сначала бразилец вышел в основе на игру Кубка лиги с «Кристал Пэлас» (3:2) и оформил хет-трик. А затем забил два мяча этому же сопернику в АПЛ. «Арсенал» одержал разгромную победу в гостях – 5:1.

Получился один из самых лёгких матчей для команды Микеля Артеты в сезоне. «Арсенал» сохранил третье место в таблице, а отставание от «Ливерпуля» составляет шесть очков. Ещё есть шансы побороться за золото.

Габриэл Жезус празднует гол

Габриэл Жезус празднует гол

Фото: David Price/Getty Images

«МЮ» разнесли на своём поле

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 3
Борнмут
Борнмут
0:1 Хёйсен – 29'     0:2 Клюйверт – 61'     0:3 Семеньо – 63'    

Болельщики «Манчестер Юнайтед» уже не удивляются поражениям. Команда находится в очередной фазе перестройки, а тренер Рубен Аморим только ищет оптимальные сочетания. Поэтому разгром от «Борнмута» (0:3) не вызвал сильных эмоций. Тем более «МЮ» вряд ли заслужил такой исход: по игре хозяева смотрелись не так плохо. Голкипер «Борнмута» Кепа Аррисабалага совершил семь сейвов. Классная реализация от «Борнмута», который после 17 матчей расположился на пятом месте в АПЛ! Есть неплохие шансы на борьбу за еврокубки.

«МЮ» и Аморим же пока думают о строительстве боеспособной команды.

Два удивительных матча:
«МЮ» сделали больно на «Олд Траффорд». Но 0:3 Аморим точно не заслужил «МЮ» сделали больно на «Олд Траффорд». Но 0:3 Аморим точно не заслужил
«Арсенал» уничтожил соперника в дерби. Но потерял лучшего футболиста «Арсенал» уничтожил соперника в дерби. Но потерял лучшего футболиста

Крутая серия «Челси» прервалась

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
0 : 0
Челси
Лондон

«Челси» побеждал в последних пяти турах АПЛ. Но в выездной встрече с «Эвертоном» команда Энцо Марески набрала всего одно очко. Ливерпульцы «задушили» соперника и не позволили яркой атаке «Челси» проявить себя на полную. Интересно, что лондонцы не забили всего во второй раз в сезоне. До этого «Челси» не отметился забитым мячом в матче 1-го тура с «Манчестер Сити» (0:2). Затем – 15 игр с голами. В турнирной таблице «Челси» отпустил на четыре очка «Ливерпуль». У команды Арне Слота при этом остаётся встреча в запасе. Неприятные новости для болельщиков «Челси».

Коул Палмер и Энцо Фернандес

Коул Палмер и Энцо Фернандес

Фото: Ben Roberts/Getty Images

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль» — лучшая игра сезона?

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
3 : 6
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Диас – 23'     0:2 Мак Аллистер – 36'     1:2 Мэддисон – 41'     1:3 Собослаи – 45+1'     1:4 Салах – 54'     1:5 Салах – 61'     2:5 Кулушевски – 72'     3:5 Соланке – 83'     3:6 Диас – 85'    

Если вы хотите гарантированное зрелище, то включайте матчи «Тоттенхэма» и «Ливерпуля». Из последних 10 очных встреч только в двух забивалось меньше трёх мячей. Вот и сейчас команды выдали шоу. Да какое! Конечно, «Ливерпулю» забить шесть мячей помогли проблемы «Тоттенхэма» с травмами. Встречу пропускали основной голкипер Гульельмо Викарио и пара защитников Ромеро – ван де Вен. Не было и Дэвиса, который ранее подменял также травмированного Удоджи. Но ведь ещё нужно грамотно воспользоваться шансом! «Ливерпуль» сделал это красиво. Хотя и «Тоттенхэм» показал характер в концовке встречи, забив парочку мячей.

Вингер гостей Мохамед Салах набрал 4 (2+2) результативных балла за матч. Египтянин — первый игрок в истории АПЛ, забивший 10+ голов и отдавший 10+ голевых передач в четырёх сезонах чемпионата Англии подряд. Также Салах стал первым футболистом, которому удалось набрать 13+10 по системе «гол+пас» до Рождества в чемпионате. «Ливерпуль» оторвался от идущего вторым «Челси» на четыре очка при встрече в запасе. Команда идёт за вторым золотом в истории АПЛ!

Пополнение в списке легендарных матчей АПЛ:
Что это было?! «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» поставили рекорд сезона по голам в АПЛ!
Что это было?! «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» поставили рекорд сезона по голам в АПЛ!

Остальные матчи чемпионата Англии:

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
21 декабря 2024, суббота. 18:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
1 : 1
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0:1 Виффер – 51'     1:1 Кудус – 58'    
Англия — Премьер-лига . 17-й тур
21 декабря 2024, суббота. 18:00 МСК
Ипсвич Таун
Ипсвич
Окончен
0 : 4
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Исак – 1'     0:2 Мёрфи – 32'     0:3 Исак – 45+2'     0:4 Исак – 54'    
Англия — Премьер-лига . 17-й тур
21 декабря 2024, суббота. 18:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
0 : 2
Ноттингем Форест
Ноттингем
0:1 Айна – 38'     0:2 Эланга – 51'    
Англия — Премьер-лига . 17-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
0 : 0
Саутгемптон
Саутгемптон
Англия — Премьер-лига . 17-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
0 : 3
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
0:1 Гедеш – 19'     0:2 Гомеш – 36'     0:3 Кунья – 44'    

«Атлетико» впервые с 2006 года обыграл «Барсу» в гостях

Испания — Примера . 18-й тур
21 декабря 2024, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 2
Атлетико М
Мадрид
1:0 Педри – 30'     1:1 Де Пауль – 60'     1:2 Сёрлот – 90+6'    

«Атлетико», «Барселона» и мадридский «Реал» бьются за золото в чемпионате Испании. Команды идут плотно, а прошедший матч в Каталонии повлиял на гонку. И как! «Атлетико» бо́льшую часть игры простоял в «автобусе», но добился нужного результата. Победный гол в ворота «Барсы» мадридцы забили на 90+6-й минуте: Александр Сёрлот отличился после быстрой контратаки. «Атлетико» одержал первую с 2006 года гостевую победу над «Барселоной» (впервые в эпоху Диего Симеоне). Разве это не знак, что в нынешнем сезоне команда идёт за титулом? «Атлетико» вышел на чистое первое место в Примере: отрыв от «Реала» составляет одно очко, от «Барселоны» — три (при встрече в запасе).

Симеоне показал, что «автобус» ещё актуален:
«Барса» — катастрофа. Чудовищная реализация превратилась в фиаско в концовке с «Атлетико»!
«Барса» — катастрофа. Чудовищная реализация превратилась в фиаско в концовке с «Атлетико»!

«Реал» испортил последний матч Хесуса Наваса

Испания — Примера . 18-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 2
Севилья
Севилья
1:0 Мбаппе – 10'     2:0 Вальверде – 20'     3:0 Родриго – 34'     3:1 Ромеро – 35'     4:1 Диас – 53'     4:2 Лукебакио – 85'    

Мадридский «Реал» уверенно разобрался дома с «Севильей». Главным героем хозяев стал Килиан Мбаппе: француз забил первый мяч + оформил ассист.

Эта встреча стала последней для легендарного защитника «Севильи» Хесуса Наваса. 39-летний футболист появился на поле на 65-й минуте и не отметился результативными действиями. Грустный финальный матч для чемпиона мира 2010 года. После игры «Реал» сделал красивый жест: мадридцы подарили Навасу футболку клуба с автографами всех футболистов на память.

Хесус Навас

Хесус Навас

Фото: Angel Martinez/Getty Images

Остальные матчи чемпионата Испании:

Испания — Примера . 18-й тур
20 декабря 2024, пятница. 23:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
3 : 0
Вальядолид
Вальядолид
1:0 Давид Лопес – 31'     2:0 Руис – 39'     3:0 Данжума – 82'    
Испания — Примера . 18-й тур
21 декабря 2024, суббота. 16:00 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
0 : 1
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
0:1 Ларин – 53'    
Испания — Примера . 18-й тур
21 декабря 2024, суббота. 18:15 МСК
Сельта
Виго
Окончен
2 : 0
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Дуран – 40'     2:0 Дуран – 45+1'    
Испания — Примера . 18-й тур
21 декабря 2024, суббота. 20:30 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
1 : 2
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Торро – 25'     1:1 Гурусета – 31'     1:2 Беренгер – 74'    
Испания — Примера . 18-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
2 : 2
Алавес
Витория
0:1 Мартин – 7'     1:1 Риоха – 70'     1:2 Жордан – 88'     2:2 Гомес – 90+8'    
Испания — Примера . 18-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Окончен
1 : 0
Эспаньол
Барселона
1:0 Рамирес – 67'    
Испания — Примера . 18-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Леганес
Леганес
Окончен
2 : 5
Вильярреал
Вильярреал
1:0 Сиссе – 6'     1:1 Барри – 16'     2:1 Раба – 33'     2:2 Барри – 45+2'     2:3 Барри – 65'     2:4 Морено – 90+2'     2:5 Кабанес – 90+8'    
Удаления: Родригес – 58', Саэнс – 77' / нет
Испания — Примера . 18-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
1 : 1
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 Иско – 37'     1:1 Паласон – 51'    

«Наполи» добыл тяжёлую победу

Италия — Серия А . 17-й тур
21 декабря 2024, суббота. 20:00 МСК
Дженоа
Генуя
Окончен
1 : 2
Наполи
Неаполь
0:1 Замбо Ангисса – 15'     0:2 Ррахмани – 23'     1:2 Пинамонти – 51'    

Команда Антонио Конте остаётся в борьбе за золото Серии А. В 17-м туре «Наполи» обыграл в гостях «Дженоа» — 2:1. Интересно, что победу неаполитанцам принесли опорный полузащитник и защитник. Голы в составе гостей забили Амир Ррахмани и Андре Замбо Ангисса. «Наполи» занимает второе место в таблице чемпионата Италии. Отставание от «Аталанты» — два очка.

«Аталанта» — 11-я победа подряд!

Италия — Серия А . 17-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
3 : 2
Эмполи
Эмполи
0:1 Коломбо – 13'     1:1 Де Кетеларе – 34'     2:1 Лукман – 45+1'     2:2 Эспозито – 58'     3:2 Де Кетеларе – 86'    

Ожидали, что «Аталанта» будет одним из двух главных претендентов на золото Серии А? А команда Джан Пьеро Гасперини удивляет. Бергамаски одержали 11-ю подряд победу в чемпионате. На этот раз выдалась настоящая битва с «Эмполи». По ходу встречи «Аталанта» уступала (0:1), а к 86-й минуте счёт был равным – 2:2. Но в концовке Шарль Де Кетеларе забил победный мяч. «Наполи» отстал от идущей первой «Аталанты» на два очка, а «Интер» – на шесть! Однако у миланцев есть две игры в запасе. Битва за титул в Италии очень мощная!

Чем так хороша «Аталанта»:
Самая блистательная команда Италии прямо сейчас. Гасперини идёт за титулом
Самая блистательная команда Италии прямо сейчас. Гасперини идёт за титулом

Вы удивитесь, но «Ювентус» не сыграл вничью!

Италия — Серия А . 17-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Монца
Монца
Окончен
1 : 2
Ювентус
Турин
0:1 Маккенни – 14'     1:1 Биринделли – 22'     1:2 Гонсалес – 39'    

10 ничьих в 16 турах Серии А. О ком речь? Нет, не об «Удинезе» или «Кальяри». Это «Ювентус» поймал «синдром «Сатурна»-2006». Но в 17-м туре туринцы разобрались в гостях с «Монцей» (2:1). «Юве» подобрался к топ-4 Серии А. Однако отставание от лидирующей «Аталанты» — девять очков. Исключать туринцев из борьбы за титул пока не стоит. Но любовь «Ювентуса» к ничьим не добавляет им шансов. Ждём победную серию от команды Тьяго Мотты!

«Ювентус» празднует гол

«Ювентус» празднует гол

Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Остальные матчи чемпионата Италии:

Италия — Серия А . 17-й тур
20 декабря 2024, пятница. 22:45 МСК
Верона
Верона
Окончен
0 : 1
Милан
Милан
0:1 Рейндерс – 56'    
Италия — Серия А . 17-й тур
21 декабря 2024, суббота. 17:00 МСК
Торино
Турин
Окончен
0 : 2
Болонья
Болонья
0:1 Даллинга – 71'     0:2 Побега – 80'    
Италия — Серия А . 17-й тур
21 декабря 2024, суббота. 22:45 МСК
Лечче
Лечче
Окончен
1 : 2
Лацио
Рим
0:1 Кастельянос – 45+3'     1:1 Тете – 50'     1:2 Марушич – 87'    
Удаления: Жильбер – 45+1' / нет
Италия — Серия А . 17-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Рома
Рим
Окончен
5 : 0
Парма
Парма
1:0 Дибала – 8'     2:0 Салемакерс – 13'     3:0 Дибала – 51'     4:0 Паредес – 74'     5:0 Довбик – 83'    
Италия — Серия А . 17-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Венеция
Венеция
Окончен
2 : 1
Кальяри
Кальяри
1:0 Дзампано – 38'     2:0 Шверко – 67'     2:1 Паволетти – 76'    

«Бавария» уничтожила «РБ Лейпциг»

Германия — Бундеслига . 15-й тур
20 декабря 2024, пятница. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
5 : 1
РБ Лейпциг
Лейпциг
1:0 Мусиала – 1'     1:1 Шешко – 2'     2:1 Лаймер – 25'     3:1 Киммих – 36'     4:1 Зане – 75'     5:1 Дэвис – 78'    

В планы «Баварии» не входит упускать золото чемпионата Германии во второй раз подряд. Мюнхен несётся к титулу. В 15-м туре команда Венсана Компани разобрала на запчасти «РБ Лейпциг». Хотя старт игры получился многообещающим: ко второй минуте клубы обменялись забитыми мячами. Впервые в истории Бундеслиги обе команды отметились голами в течение первых двух минут встречи. Но затем забивала только «Бавария» — аж четыре раза. За 15 туров мюнхенцы набрали 36 очков и занимают первое место в таблице.

Исторический матч получился:
Такого в истории Бундеслиги ещё не было. Уникальные две минуты в матче «Баварии»!
Такого в истории Бундеслиги ещё не было. Уникальные две минуты в матче «Баварии»!

«Байер» не отстаёт от «Баварии»

Германия — Бундеслига . 15-й тур
21 декабря 2024, суббота. 20:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
5 : 1
Фрайбург
Фрайбург
1:0 Шик – 45+1'     2:0 Вирц – 51'     2:1 Грифо – 55'     3:1 Шик – 67'     4:1 Шик – 74'     5:1 Шик – 77'    

Команда Хаби Алонсо уступает четыре очка «Баварии» в таблице. Но зато в прошедшем туре «Байер» повторил результат мюнхенцев. Леверкузенцы дома разгромили «Фрайбург» — 5:1. Главным героем встречи стал Патрик Шик: форвард «Байера» оформил покер! Действующий чемпион Германии бросает вызов «Баварии» в борьбе за золото в нынешнем сезоне. Кто окажется успешнее в гонке на двоих? Бундеслига уходит на паузу до середины января. Интересно, в каком состоянии вернутся два претендента на титул.

Патрик Шик

Патрик Шик

Фото: Christof Koepsel/Getty Images

Остальные матчи чемпионата Германии:

Германия — Бундеслига . 15-й тур
21 декабря 2024, суббота. 17:30 МСК
Хольштайн
Киль
Окончен
5 : 1
Аугсбург
Аугсбург
0:1 Клод-Морис – 5'     1:1 Розенбом – 12'     2:1 Харрес – 32'     3:1 Харрес – 35'     4:1 Матино – 39'     5:1 Матино – 90+1'    
Германия — Бундеслига . 15-й тур
21 декабря 2024, суббота. 17:30 МСК
Вердер
Бремен
Окончен
4 : 1
Унион
Берлин
1:0 Грюлль – 13'     2:0 Грюлль – 17'     2:1 Шефер – 23'     3:1 Вайзер – 45'     4:1 Стаге – 87'    
Германия — Бундеслига . 15-й тур
21 декабря 2024, суббота. 17:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
1 : 3
Майнц
Майнц
0:1 Сантос – 15'     0:2 Небель – 27'     0:3 Небель – 58'     1:3 Кристенсен – 75'    
Удаления: нет / Амири – 21'
Германия — Бундеслига . 15-й тур
21 декабря 2024, суббота. 17:30 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм
Окончен
1 : 2
Боруссия М
Мёнхенгладбах
0:1 Зандер – 23'     1:1 Крамарич – 58'     1:2 Плеа – 61'    
Германия — Бундеслига . 15-й тур
21 декабря 2024, суббота. 17:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Окончен
0 : 1
Санкт-Паули
Гамбург
0:1 Эггештайн – 21'    
Германия — Бундеслига . 15-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Бохум
Бохум
Окончен
2 : 0
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
1:0 Брошински – 6'     2:0 Беро – 38'    
Германия — Бундеслига . 15-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
Окончен
1 : 3
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Мален – 25'     0:2 Байер – 28'     0:3 Брандт – 30'     1:3 Вавро – 58'    
Удаления: нет / Грос – 62'

Сафонов вывел «ПСЖ» в следующий раунд Кубка

Кубок Франции . 1/32 финала
22 декабря 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Ланс
Ланс
Окончен
1 : 1
3 : 4
ПСЖ
Париж
1:0 Н'Зола – 66'     1:1 Рамуш – 70'    

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов выдал первый топ-перформанс во Франции. Он вытащил команду в 1/16 финала Кубка! Основное время встречи с «Лансом» завершилось вничью — 1:1. А в серии пенальти россиянин совершил два сейва. Что на это скажет французская пресса, которая критикует Сафонова по малейшему поводу? Матвей — молодец, «ПСЖ» — на шаг ближе к новому трофею.

Это было красиво:
Такой проверки у Сафонова во Франции ещё не было! Блистательно вытащил серию пенальти!
Такой проверки у Сафонова во Франции ещё не было! Блистательно вытащил серию пенальти!

Другие важные результаты Кубка Франции:

Кубок Франции . 1/32 финала
21 декабря 2024, суббота. 17:30 МСК
Стад Брьошен
Сен-Бриё
Окончен
1 : 0
Гавр
Гавр
1:0 Janno – 80'    
Кубок Франции . 1/32 финала
21 декабря 2024, суббота. 20:00 МСК
Феньи Ольнуа
Феньи
Окончен
1 : 2
Лион
Лион
0:1 Бенрахма – 44'     0:2 Микаутадзе – 88'     1:2 Кубемба – 90+4'    
Кубок Франции . 1/32 финала
22 декабря 2024, воскресенье. 16:45 МСК
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Окончен
0 : 4
Марсель
Марсель
0:1 Гринвуд – 22'     0:2 Рабьо – 34'     0:3 Энрике – 68'     0:4 Хёйбьерг – 81'    
Удаления: Сиссоко – 21' / нет
Кубок Франции . 1/32 финала
22 декабря 2024, воскресенье. 16:45 МСК
Юнион Сен-Жан
Окончен
1 : 4
Монако
Монако
0:1 Бен-Сегир – 20'     0:2 Вандерсон – 37'     0:3 Тезе – 65'     1:3     1:4 Иленикена – 90+1'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android