«Россиянин надел плащ героя». Французские СМИ хвалят Сафонова за топ-игру в Кубке

Матвей Сафонов – главный герой «ПСЖ» во встрече 1/32 финала Кубка Франции с «Лансом». Россиянин отразил два удара в послематчевой серии пенальти и вытащил парижан в следующий раунд! Наконец-то Франция заговорила о крутости Сафонова. Что пишут СМИ? Рассказываем в нашем обзоре.

Первое слово – самому Матвею.

«Я счастлив, но не думаю, что я лучший игрок матча. Отбивать пенальти – это нормально для вратаря. Сейчас все счастливы. Это была очень эмоциональная и сложная игра. У нас было не так много моментов. Думаю, мне немного повезло. После того как я отбил мяч в перекладину, мне казалось, что он залетит в ворота. Но, повторюсь, мне повезло, и это был очень эмоциональный момент», – сказал Сафонов. Также россиянин не раскрыл секрет отражения пенальти: «У каждого игрока есть свои секреты, но я не намерен их раскрывать. Я сейчас лучше понимаю ожидания тренера, и для меня всё стало легче. Мне потребовалось время, чтобы повысить свой уровень. Теперь я готов играть».

Тренер «ПСЖ» Луис Энрике после матча похвалил Сафонова и отметил, что Матвей – профи в плане отражения пенальти.

Луис Энрике главный тренер «ПСЖ» «Это ситуация [серия пенальти], которую можно было предвидеть. Тем более когда играешь 90 минут на выезде против соперника такого уровня. Мы были к этому подготовлены. Матвей Сафонов — настоящий специалист в таких ситуациях, и он снова это доказал. Мы очень довольны результатом, тем более одержав победу в сложной борьбе. У нас большие планы на 2025 год».

Конкурент Матвея – Джанлуиджи Доннарумма – пропускал встречу из-за травмы лица, полученной во встрече Лиги 1 с «Монако». Но итальянец опубликовал пост в соцсетях после игры с фотографией Сафонова и полузащитника «ПСЖ» Витиньи. Джиджи оставил лаконичную подпись: «Даааа».

Россиянина хвалили даже соперники. После матча полузащитник «Ланса» Адриен Томассон отметил игру Сафонова: «Сценарий встречи оказался жестоким, особенно после того, как мы повели в счёте. Пенальти — это лотерея, даже если мы готовились к этому всю неделю. Такие матчи решаются в мелочах. Против нас играл отличный вратарь, ему нужно отдать должное».

А самую яркую оценку Сафонову выставила L'Équipe. Одна из главных спортивных газет Франции вышла в понедельник с российским голкипером «ПСЖ» на обложке и с заголовком «Хладнокровный страж».

Матвей Сафонов на обложке L'Équipe Фото: L'Équipe

Foot Mercato после матча «ПСЖ» с «Лансом» намекает, что Матвей сделал большой шаг к статусу основного вратаря клуба: «Сафонов наконец всех поразил! Матвей впервые сыграл в Кубке Франции. Его выступление в серии пенальти произвело впечатление на тех, кто надеется, что его статус дублёра – временный».

RMC Sport признаёт, что «ПСЖ» обязан благодарить Сафонова за попадание в следующий раунд: «ПСЖ» за выход в 1/16 финала Кубка обязан своему голкиперу Матвею Сафонову, отразившему два удара в серии пенальти».

«Сафонов – один из главных авторов выхода «ПСЖ» в следующий раунд Кубка, но он сам признаёт это вяло. Российский вратарь отлично сыграл с «Лансом». Его ждали, и он ответил. В отсутствие Джанлуиджи Доннаруммы, травмированного на неделе в матче с «Монако», Сафонов получил возможность проявить себя. Свою миссию он выполнил», – резюмирует Eurosport.fr.

А Maxifoot расхвалил Матвея: «Сафонов сделал три не самых сложных сейва по ходу встречи. Но именно во время серии пенальти россиянин надел плащ героя. Он – главный архитектор прохода «ПСЖ» дальше».