11 главных матчей в Европе до конца 2024 года. За Гвардиолу снова страшно

2024 год подходит к концу. Но футбол никогда не заканчивается! В последние дни декабря нас ожидает ещё несколько крутейших встреч. Рассказываем, чем же можно себя занять в ожидании праздников.

АПЛ (Англия)

«Манчестер Сити» — «Эвертон», 26 декабря, 15:30 мск

«Манчестер Сити» – автор одного из самых крутых сюжетов сезона. Хосеп Гвардиола столкнулся с самым тяжёлым кризисом за тренерскую карьеру. Мы реально гадаем: попадёт ли «Сити» в следующий розыгрыш Лиги чемпионов или нет? Уникальная ситуация для команды Пепа! А про борьбу за золото в Манчестере уже никто не заикается.

Хосеп Гвардиола Фото: Getty Images

Продолжаем наблюдение за попытками тренера выправить ситуацию. В первом матче после Рождества «Манчестер Сити» сыграет дома с «Эвертоном». Казалось бы, отличный соперник, чтобы прервать серию из трёх поражений. Вот только ливерпульцы за последнее время остановили «Арсенал» и «Челси». Вдобавок клуб недавно купила семья Фридкиных – начинается новая эпоха. Возможно, хорошие новости положительно скажутся на команде и она выдаст топ-выступление на «Этихаде». Интригующе.

«Ньюкасл» — «Астон Вилла», 26 декабря, 18:00 мск

«Ньюкасл» и «Астон Вилла» – неожиданные представители от Англии в Лиге чемпионов в последних двух сезонах. Сейчас команды снова находятся в гонке за попадание в главный еврокубок. Пока что и «Астон Вилла», и «Ньюкасл» сохраняют отличные шансы. А в очном матче есть возможность улучшить положение (и испортить жизнь конкуренту).

Последняя игра команд на «Сент-Джеймс Парк» в августе 2023 года завершилась разгромом «Виллы» – 5:1 в пользу «Ньюкасла». Вряд ли хозяевам будет так просто сейчас. А нейтральные болельщики от этого только выиграют!

«Челси» — «Фулхэм», 26 декабря, 18:00 мск

«Челси» – в гонке за золото АПЛ. Как же болельщики лондонцев соскучились по борьбе за трофеи! Тренер Энцо Мареска в короткие сроки сделал из команды претендента на первое место. Наблюдать за «Челси» интересно.

Футболисты «Челси» Фото: Getty Images

В первом после Рождества туре клуб ждёт лондонское дерби с «Фулхэмом». Непростой соперник. Команда Марку Силвы располагается в середине таблицы (10-е место) и ещё сохраняет шансы на попадание в еврокубки. Никто не отдаст очки «Челси» без борьбы. Но если лондонцы планируют борьбу за золото АПЛ до финиша, то нельзя никого бояться.

«Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм», 26 декабря, 18:00 мск

«Ноттингем Форест» или «Тоттенхэм» – какая из команд претендует на попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона? Удивительно, но именно первые! Тренер Нуну Эшпириту Санту сотворил магию и сделал из «Ноттингема» мощную банду. Хотя у «Тоттенхэма» всё же остаются шансы на попадание в ЛЧ. Но проблема команды Ангелоса Постекоглу – нестабильность. Возможно, длинная победная серия начнётся с матча с «Ноттингем Форест»?

«Вест Хэм» — «Ливерпуль», 29 декабря, 20:15 мск

«Ливерпуль» рвётся ко второму золоту АПЛ в истории. Арне Слот близок к повторению достижения Юргена Клоппа. Правда, немец шёл за титулом чемпиона Англии пять лет. А Слот только летом 2024-го оказался на «Энфилде».

Футболисты «Ливерпуля» Фото: Getty Images

В последней встрече года «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Вест Хэмом». Лондонцы летом провели хорошую трансферную кампанию. Но результаты у команды удручающие: 14-е место и большое отставание от борьбы за еврокубки. «Ливерпуль» – фаворит встречи, однако последний матч команд в Лондоне завершился вничью. «Вест Хэм» в состоянии испортить настроение мерсисайдцам.

«Астон Вилла» — «Брайтон», 30 декабря, 22:45 мск

«Брайтон» мощно начал сезон и включился в борьбу за место в Лиге чемпионов. Но команда провалила декабрь и откатилась на 10-е место в таблице. Исправить ситуацию ещё можно. С чего начать? С победы над «Астон Виллой». Хотя последний выезд в Бирмингем «Брайтон» не против забыть. В сентябре 2023-го «Астон Вилла» разнесла соперника дома — 6:1. Команда Унаи Эмери также борется за лигочемпионское место. Поэтому нас ждёт не матч, а рубка!

«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл», 30 декабря, 23:00 мск

Смена Эрика тен Хага на Рубена Аморима не дала «Манчестер Юнайтед» нужного эффекта. Впрочем, от португальца никто и не требует сиюминутных результатов. Аморим осваивается в Манчестере и подбирает оптимальный состав и сочетания. Хотя и без еврокубков «МЮ» остаться не хочет. Побеждать всё равно нужно.

Рубен Аморим Фото: Getty Images

В последнем матче 2024-го «Манчестер Юнайтед» примет дома «Ньюкасл». В АПЛ «сороки» не побеждали на «Олд Траффорд» с декабря 2013 года. Обнадёживающие данные для «МЮ». Только вот «Ньюкасл» находится выше в таблице + выглядит более цельной командой на данную секунду. «Манчестер Юнайтед» никто не гарантирует даже одно очко.

Серия А (Италия)

«Лацио» — «Аталанта», 28 декабря, 22:45 мск

«Аталанта» – один из главных претендентов на золото Серии А. Команда Джан Пьеро Гасперини бьётся за титул с «Интером» и «Наполи». Да, рядом есть «Фиорентина» и «Лацио», но на большую дистанцию этих клубов вряд ли хватит.

Хотя у римлян есть шанс доказать обратное. В середине декабря «Лацио» вынесли дома: «Интер» разгромил команду Марко Барони со счётом 6:0. Теперь в Рим едет другой топ-соперник. На этот раз «Лацио» подойдёт готовым к матчу? Есть возможность включиться в борьбу за золото.

«Ювентус» — «Фиорентина», 29 декабря, 20:00 мск

Перед началом сезона болельщики и эксперты не ожидали, что к концу 2024-го «Фиорентина» будет выше «Ювентуса» в таблице Серии А. Но клуб из Флоренции приятно удивил. Раффаэле Палладино построил классную команду, а один из её лидеров – воспитанник «Ювентуса» Мойзе Кин. Получится ли у форварда огорчить родную команду?

Мойзе Кин Фото: Getty Images

«Фиорентина» ещё находится в чемпионской гонке, а победа в Турине только добавит оптимизма. А вот потеря очков для «Юве» станет практически фатальной. Тогда добраться до «Аталанты», «Интера» и «Наполи» будет очень трудно.

«Милан» — «Рома», 29 декабря, 22:45 мск

Классная вывеска для итальянского футбола. Сколько легенд выступало за «Милан» и «Рому»! Но в сезоне-2024/2025 оба клуба попали в зону турбулентности. В Риме уже дважды сменился тренер, а в Милане португалец Паулу Фонсека находится на грани увольнения.

«Рома» уже вряд ли рассчитывает на борьбу за еврокубки – слишком много упущено в первые месяцы. Что остаётся? Сражаться в каждой встрече. А вот «Милан» всё ещё надеется на попадание в зону Лиги чемпионов. Испортит ли «Рома» планы миланцам? Хотя римляне не побеждали «Милан» в гостях с октября 2017-го. Фаворита матча предсказать трудно, зато есть полная уверенность, что игра получится весёлой.

Примейра (Португалия)

«Спортинг» — «Бенфика», 29 декабря, 23:30 мск

В чемпионате Португалии снова развернулась лютая борьба за титул. В гонке три топ-клуба: «Порту», «Спортинг» и «Бенфика». К середине сезона явного фаворита ещё нет. Возможно, определить его поможет лиссабонское дерби? После переезда Рубена Аморима в АПЛ «Спортинг» немного притормозил: команда уступила дважды за последние три тура, хотя до этого штамповала победу за победой. «Бенфика» также потеряла очки всего трижды за 14 встреч. Нет сомнений, что в Лиссабоне пройдёт яркая игра. Почему бы не найти время на топ-матч в Португалии?