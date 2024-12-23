«После «Барселоны» закончил». По душам с экс-вратарём сборной СССР Уваровым

Я набрал Александру Уварову, чтобы узнать мнение одного из самых успешных советских «легионеров» и последнего вратаря сборной Союза о понедельничном шоу Сафонова во Франции. Но с таким душевным собеседником разговор не мог не выйти за рамки одной узкой темы.

«Раз Сафонов попал в такой клуб — надо дерзать»

— Достойно Матвей представляет российскую вратарскую школу в Европе?

— Если он попал в «ПСЖ», это уже о чём-то говорит. А дальше всё будет зависеть от него. Всё-таки конкурент у Сафонова очень достойный. Я больше слежу за своим воспитанником в «Баварии» — Даниэлем Перецем.

— И как он?

— Начал играть. Жалко, пропускает. Его вины там нет, но «на ноль» никак не получается сыграть. У Сафонова не менее серьёзная конкуренция. Но раз попал в такой клуб — надо дерзать. Желаю ему тоже удачи. Не каждому дано попасть в «Пари Сен-Жермен».

— То есть не ошибся он с выбором?

— Это надо у него спросить. Но раз уже играет за «ПСЖ», значит, правильный шаг сделал. Время покажет. Всё-таки Сафонов ещё мало там находится и не всегда играет. Надеюсь, в следующем году будет играть чаще.

Матвей Сафонов Фото: Getty Images

— А со стороны Переца не слишком рискованно было идти в конкуренты к Нойеру?

— Ну смотри, Нойеру всё-таки уже 38. Наверняка «Бавария» будет ещё кого-то брать. Конкуренция. Как и в случае с Сафоновым, всё от него будет зависеть. Но если израильтянин попал в мюнхенскую «Баварию», это о чём-то говорит. Тем более — вратарь. Очень горд за него. Перец — наш воспитанник, «Маккаби» из Тель-Авива.

— А из российских киперов кто ещё мог бы уехать за границу?

— В последнее время вратарь «Спартака» нравится. В тех матчах, которые видел, мне Максименко понравился. Очень много выручал «Спартак». Очень много, причём в тяжёлых играх. Тоже были ошибки, но у кого их нет? У всех есть.

Лантратов нравился, но в последнее время у него какой-то спад в «Локомотиве». Но это, опять-таки, дело поправимое.

«Батраков четвёртым из Орехово-Зуева попал в большой футбол. Горжусь земляком!»

— Вашего земляка Батракова из Орехово-Зуева называют главным открытием 2024 года в российском футболе. Слышали о нём?

— Конечно, слышал. Я же регулярно приезжаю в Орехово. В ноябре вот был. Очень горд, что ещё один воспитанник ореховского футбола пробился! Приятно за парня. Мы лично не знакомы — он молоденький ещё. Но слышал о нём, друзья рассказывали, родителей его знают. Так что я в курсе — тем более про земляка.

— Вадим Евсеев у нас в гостях тоже порадовался, что из Московской области выбился игрок. Ребята из небольших городков отличаются от столичных?

— Ну москвичи всегда были москвичами. А провинциальные пацаны всего добивались сами. Естественно, им больше усилий приходится прилагать, чем столичным парням. По себе помню, как ездил на тренировки на электричках. На дорогу уходило по два с половиной часа в одну сторону. Бывало, приезжаешь, а тренировку отменили. Всякое случалось. Поэтому нужно было терпение. Кто терпел и очень хотел — тот добивался. Конечно, приятно, что ребята из области достигают высокого уровня. На моей памяти Батраков, получается, уже четвёртый, кто попал в большой футбол из Орехово-Зуева.

— А напомните, кто ещё, кроме вас и него.

— Первым был Юра Курненин, царство небесное (чемпион СССР 1982 года в составе минского «Динамо». — Прим. «Чемпионата»). Тоже в московском «Динамо» играл, как и я. Вторым был Бирюков из «Зенита». Моя бабушка и его родители жили в Орехове в соседних подъездах. А у Юрки родители жили в моём подъезде: они на третьем этаже, а мы — на первом. Понимаешь, как всё пересекается? Где именно живут Батраковы, не знаю. Но он — четвёртый. Так что наш город — слава богу! Не зря говорят: родина футбола.

Алексей Батраков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— С вашей юности в плане условий для футбола там многое изменилось?

— Есть клуб «Знамя Труда», он существует. Финансирование не на очень высоком уровне, но тем не менее играют пацаны.

«Динамо» — весёлая командочка, но ей надо играть 80, а не 90 минут»

— За не менее родным «Динамо» посматриваете понемногу?

— Постоянно смотрю, как не смотреть!

— Какие эмоции преобладают?

— У меня такое впечатление, что команде надо играть 80 минут, а не 90. Уж больно много пропускают на последних минутах. А так в целом командочка весёлая. Мне кажется, немножко в обороне у них проблемы. Желаю в следующем году исправиться. Дай бог, чтобы, как в прошлом сезоне, поборолись за золото. Ещё есть шанс.

— Когда «Динамо» уже станет чемпионом?

— Да сам жду не дождусь! Если начну в синагогу ходить — наверное, станут (смеётся). Пока не хожу — всё-таки я православный. Но, наверное, надо пойти, чтоб наконец взяли золото.

— Динамовские вратари не многовато «привозят» себе?

— Вратарь — он тоже человек и допускает ошибки. У полевых игроков они не так заметны, а у голкипера — сразу в глаза бросаются. Но я думаю, что они правильный выбор сделали, взяв Лунёва. Он опытный вратарь. Да, не без ошибок, но кто их не допускал? И мы ошибались. Главное — сделать правильные выводы.

«В Молдавии Добровольский — бог!»

— Из старых динамовских товарищей с кем на связи?

— Валера Клеймёнов, Серёжа Козлов. Сергей больше в дубле играл, но мы с 1976 года вместе в «Динамо» были. И сейчас постоянно общаемся. Друзья. С Витей Лосевым созваниваемся, с Сашей Полукаровым, который со мной играл в Тель-Авиве. Связи с корешами не теряем.

— Почему многие из звёзд вашего «Динамо» сейчас не при деле? Добровольский, Кобелев, Колыванов, Кирьяков, тот же Лосев…

— Тренерская работа — она такая. С Добровольским я виделся два года назад, когда ездили в Молдавию с ветеранами. Надеюсь в этом году снова увидеть. Да, Игорь сейчас не при деле, но куда ты с ним в Кишинёве не пойдёшь — все везде по имени-отчеству обращаются. Добровольский — бог там! Это я сам видел. Сейчас он без команды, а завтра — кто знает?

— Вы и сами играете по ветеранам?

— У меня последняя игра была против «Барселоны» в Тель-Авиве. На память остались фотографии с Роналдиньо. Они нас, конечно, обыграли — кажется, 4:1. Весело было.

— А какой был повод?

— А просто так приехали! Это было год назад. Сыграли с двумя «Маккаби» — из Тель-Авива и Хайфы.

— Кто ещё из звёзд был?

— Человек пять было довольно известных. Савиола играл, Ривалдо. Жень, кто там играл? У меня сын больше помнит. Вот подсказывает: Жюли ещё был.

— Вы-то как сыграли?

— У нас было три вратаря. 20 минут я с божьей помощью выдержал (смеётся). Правда, пропустил один мяч. Но, по-моему, достойно выступил — не посрамил. Один непростой удар отразил — Роналдиньо даже подошёл, обнял. Сам не знаю, как прыгнул. Поднялся минут через 30, ха-ха! Но поднялся. Весёлая игрушка была. Я на банкет уже не смог прийти — сил не хватило. Пошёл восстанавливаться домой. Мне на следующий день нужно было на тренировку идти, а я в игре отдал все силы. И решил закончить с футболом за ветеранов (смеётся).

Ветераны «Барселоны» в гостях у «Маккаби» Фото: Из личного архива Александра Уварова

— Больше не зовут?

— Постоянно зовут! В «Маккаби» очень серьёзная ветеранская команда. В своей лиге на первом месте идёт. Но мне уже хватит. У меня проблемы с мениском. Я не оперировался, нога вроде бы восстановилась, но не хочу осложнений. Мне же работать нужно. Поэтому стараюсь не рисковать, хватит. Я могу руководителем делегации куда-то поехать, как в Молдавию.

— Вы всё так же в «Маккаби» работаете с вратарями?

— Да-да, тренирую ребят в академии. Мы коней на переправе не меняем. У меня же всего два клуба было в жизни. Тоже даём людей большому футболу. Переход Переца в «Баварию» показывает, что всё не зря.

«Оливье, селёдка под шубой… и самогон»

— Как ваши внуки?

— Растём. Сегодня дочь прислала фотографию внучки. Она ещё совсем маленькая — 10 месяцев.

— А старшие внуки всё так же заказывают из России колбасу?

— А как же. И внук, и внучка просят из поездок колбаски привезти. Всегда привожу, приходится. Очень докторскую любят. Это у нас генетика, видать. Я же без варёной колбасы тоже не могу.

Александр Уваров с внуком Фото: Из личного архива Александра Уварова

— В Израиле не такая?

— Не тот вкус совсем. Поэтому, как лечу из Москвы, у меня постоянно перегруз.

— Когда следующий раз на родину?

— Если получится, то в марте. А если нет, то уже в мае, после сезона. Вчера ветераны московского «Динамо» отмечали первое место на турнире «Негаснущие звёзды». Прислали мне фото с предновогоднего сабантуя в ресторане. Смотрю, Саша Новиков, Игорь Колыванов, Витька Лосев.

— Не оттуда ли видео с танцующим Игорем Владимировичем разошлось?

— А я не знаю, может быть. А уж как закончился вечер — не могу сказать. Отчего ж не поплясать?

— Не захотелось тоже в этой компании оказаться?

— С удовольствием! Но, к сожалению, не могу. Работа.

— Как будете отмечать Новый год?

— Дома, с семьёй. Мне 1 января на работу. Праздник праздником, а тренировка — по расписанию.

— Что из русского у вас обязательно должно быть на столе?

— Оливье и селёдка под шубой — в первую очередь. Дочь у меня это дело любит и умеет готовить. А там уж — как пойдёт. Самогон у меня есть (смеётся).