Салах установил мощный рекорд в АПЛ
«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» (6:3), а Мохамед Салах оформил дубль и сделал два ассиста. Благодаря этому форвард установил мощный рекорд в АПЛ!
Салах — первый футболист в истории АПЛ, который достиг двузначных цифр по ассистам и голам до Рождества. Сейчас на счету Мохамеда 15 голов и 11 результативных передач.
Салах установил мощный рекорд в АПЛ. У Мохамеда уже 15+11 по системе «гол+пас»
Читайте также
50 побед Алонсо в Бундеслиге. Быстрее был один Пеп
Синнер сфотографировался с тремя игроками РПЛ
Футболисты вышли на поле с щенками в Серии А
5 самых дорогих составов Серии А прямо сейчас
Ямаль сделал особый подарок академии «Барсы»
Варди нашёл необычный способ раздражать соперников
Слот повторил достижение XIX века в Англии
Лидеры РПЛ по сыгранным минутам в 2024 году
5 лучших футболистов по игровому времени в 2024-м
Модрич стал самым титулованным игроком «Реала»
6 самых дорогих игроков Серии А прямо сейчас
Кто станет чемпионом АПЛ? Обновлённый прогноз
Обновлённый прогноз на победителя Бундеслиги
В Англии клуб взял серию пенальти из 38 ударов
Полные итоги голосования на игрока года ФИФА
5 самых дорогих составов клубов АПЛ