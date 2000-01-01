50 побед Алонсо в Бундеслиге. Быстрее был один Пеп
«Байер» обыграл «Фрайбург» (5:1). Для Хаби Алонсо эта победа стала 50-й в Бундеслиге в качестве тренера. Теперь немец — второй по скорости, кто достиг этой отметки!
Мощь
Алонсо понадобилось всего 75 матчей, чтобы одержать 50 побед. Быстрее подобное удавалось лишь Пепу Гвардиоле. Тот одержал 50 побед за 61 встречу.
Алонсо одержал 50 побед в Бундеслиге как тренер. Он второй по скорости, кому это удалось
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