Алонсо одержал 50 побед в Бундеслиге как тренер. Он второй по скорости, кому это удалось

50 побед Алонсо в Бундеслиге. Быстрее был один Пеп

«Байер» обыграл «Фрайбург» (5:1). Для Хаби Алонсо эта победа стала 50-й в Бундеслиге в качестве тренера. Теперь немец — второй по скорости, кто достиг этой отметки!