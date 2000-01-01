Батраков — первый в новом мировом рейтинге CIES
Портал CIES Football Observatory опубликовал список лучших атакующих полузащитников до 21 года. В рейтинге организация во многом смотрела на способность футболистов завершать атаки. Топ возглавил Алексей Батраков. Кого обошёл россиянин?
5-е место — Хабиб Диарра
20-летнему полузащитнику «Страсбурга» поставили 77,4 балла.
4-е место — Джоб Беллингем
19-летнего полузащитника «Сандерленда» и брата Джуда Беллингема оценили в 78,2 балла.
3-е место — Франко Мастантуоно
17-летнему футболисту «Ривер Плейт» поставили 78,9 балла.
2-е место — Рокас Пукштас
20-летнего полузащитника «Хайдука» оценили в 79,1 балла.
1-е место — Алексей Батраков
19-летнму игроку «Локомотива» поставили 80,6 балла.
Батраков — лучший атакующий полузащитник мира до 21 года. Кого он обошёл?
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