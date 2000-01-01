5 самых дорогих игроков Бундеслиги прямо сейчас
Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов в Бундеслиге. Кто вошёл в пятёрку наиболее дорогих игроков?
5-е место — Майкл Олисе
Вингер «Баварии» оценивается в € 65 млн.
4-е место — Хави Симонс
Стоимость полузащитника «РБ Лейпциг» — € 80 млн.
3-е место — Гарри Кейн
Форвард «Баварии» оценивается в € 90 млн.
1-2-е место — Джамал Мусиала
Стоимость полузащитника «Баварии» — € 140 млн.
1-2-е место — Флориан Вирц
Полузащитник «Байера» также оценивается в € 140 млн.
5 самых дорогих игроков Бундеслиги прямо сейчас. Кейн не лидер!
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