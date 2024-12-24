Вы удивитесь, но у этих звёзд нет голов в нынешнем сезоне

Далеко не у всех известных футболистов нынешний сезон в плане результативности складывается успешно. Явно недосчитались голов во внутренних чемпионатах, например, Килиан Мбаппе, Лаутаро Мартинес и Артём Довбик. Но у этих игроков они хотя бы есть. В отличие от футболистов, о которых расскажем далее. Кого-то вы наверняка ожидаете здесь увидеть, а кто-то вас точно удивит.

Тимо Вернер, «Тоттенхэм»

Тимо Вернер, «Тоттенхэм» Фото: Michael Regan/Getty Images

Отсутствие забитых мячей у Вернера — дело привычное. Тимо перестал быть супербомбардиром с сезона-2020/2021, когда перешёл в «Челси». Тем не менее иногда он всё-таки отличался и по возвращении в «Лейпциг», и после перехода в «Тоттенхэм». А в этом сезоне — как отрезало. 14 матчей, пусть на них и выпало всего 403 минуты, хватило для трёх ассистов. Но голов в АПЛ по-прежнему нет.

Джек Грилиш и Савиньо, «Манчестер Сити»

Джек Грилиш и Савиньо, «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

Здесь мог быть и Фил Фоден, только вот он забил в добавленное время матча с «Астон Виллой» и чуть скрасил поражение «Сити» (1:2). Про Грилиша и Савиньо такого не скажешь. Джек тоже играл с бывшим клубом и постоянно мазал. 13 матчей, 571 минута — без результата. В целом он не может забить за «МС» практически год. Савиньо же в прошлом сезоне радовал голами поклонников «Жироны». Теперь он не лидер, а только игрок ротации, тем не менее за 14 выходов на поле при 734 минутах мог бы и отличиться. В Ла Лиге он настрелял девять голов.

Кристиан Эриксен и Мэйсон Маунт, «Манчестер Юнайтед»

Кристиан Эриксен и Мэйсон Маунт, «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

Не сказать, что оба футболиста — прямо-таки прирождённые бомбардиры. Но Маунт в «Челси» за четыре сезона забил 27 раз, а в Манчестере за 22 матча отличился лишь единожды. И то сезоном ранее. В нынешнем у него восемь выходов на поле, 247 минут и 0 результативности. Как и у Эриксена, только за девять встреч и 509 минут. В «Тоттенхэме» датчанин сверкал куда ярче: 6-10 мячей за сезон были для него в порядке вещей. Как раз после ухода оттуда его карьера пошла на спад.

Эдди Нкетиа, «Кристал Пэлас»

Эдди Нкетиа, «Кристал Пэлас» Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Нкетиа — звезда? Серьёзно? Можете возразить вы и будете правы. Сюда нападающий попал только из-за трансфера в «Кристал Пэлас» за € 29,7 млн. «Арсенал» сорвал джек-пот, потому что Эдди в новой команде за 12 матчей и 578 минут в АПЛ пока не забивал. В Кубке лиги он записал своё имя на табло дважды, в том числе в разборке с родной командой, но речь исключительно про Премьер-лигу. А там он ожиданий совсем не оправдывает.

Оливье Жиру, «Лос-Анджелес»

Оливье Жиру, «Лос-Анджелес» Фото: Harry How/Getty Images

В прошлом сезоне Серии А Жиру настрелял 15 мячей и поделил третье место в рейтинге бомбардиров с Виктором Осимхеном, что говорит о его безумной крутости. После такого самое время уходить на заслуженный отдых. Но французскому суперветерану было мало, и он двинулся покорять МЛС. Получилось не особо: 14 матчей, 852 минуты — голов нет. Французу 38 лет, далеко не каждый в его возрасте вообще способен выступать на высоком уровне. Это правда, но в 37 он кошмарил один из ведущих чемпионатов Европы.

Лука Модрич, «Реал»

Лука Модрич, «Реал» Фото: Angel Martinez/Getty Images

Ругать за отсутствие голов Модрича было бы странно. Мы и не будем. Просто отмечаем как факт: за 18 матчей и 823 минуты в Ла Лиге 39-летний хорват ни разу не отличился. Легендарный полузащитник давно стал ротационным игроком. Оно и неудивительно, в его-то возрасте. Главное — у него есть три ассиста. Просто раньше Лука ещё и забивал: за четыре предыдущих сезона у него 13 забитых мячей.

Келечи Ихеаначо, «Севилья»

Келечи Ихеаначо, «Севилья» Фото: Fran Santiago/Getty Images

Нигерийский воспитанник «Манчестер Сити» за 400 минут в «Севилье» ничего не забил. Видимо, Ла Лига — не его турнир. В АПЛ он, бывало, заколачивал 12 мячей за сезон в «Лестере» и восемь — за родной клуб. То была повышенная планка, а средняя — пять голов, как было в трёх из пяти предыдущих сезонов. В Испании дотянуться хотя бы до неё будет проблематично.

Кто играл мало

Рахим Стерлинг в «Арсенале»/ Хамес Родригес в «Райо Вальекано» / Антони в «МЮ» Фото: Getty Images

Здесь исключительно именитые футболисты, которые практически не играли: либо из-за травм, либо из-за недоверия тренерского штаба, либо из-за допинговой истории — как Михаил Мудрик (семь матчей за «Челси», 145 минут). Но не отметить их нельзя.

Рахим Стерлинг (шесть матчей за «Арсенал», 146 минут), Федерико Кьеза (один матч за «Ливерпуль», 18 минут), Ришарлисон (пять матчей за «Тоттенхэм», 88 минут), Антони (четыре матча за «МЮ», 50 минут), Ансу Фати (четыре матча за «Барселону», 125 минут), Гави (10 матчей за «Барселону», 256 минут), Тома Лемар (один матч за «Атлетико», шесть минут), Хамес Родригес (шесть матчей за «Райо Вальекано», 135 минут), Джакомо Распадори (восемь матчей за «Наполи», 254 минуты), Мехди Тареми (10 матчей за «Интер», 232 минуты) и Марко Арнаутович (пять матчей за «Интер», 66 минут), Дуглас Луис (восемь матчей за «Ювентус», 293 минуты), Лука Йович (три матча за «Милан», 78 минут), Марио Балотелли (шесть матчей за «Дженоа», 56 минут).