Черчесов останется без работы? Главное о новости дня в российском футболе

Интересная новость пришла из Казахстана. Там сообщают, что Станислава Черчесова могут уволить с поста тренера местной сборной спустя всего полгода после назначения.

Три дня назад состоялись выборы президента Казахстанской федерации футбола (КФФ). Новым главой организации стал Марат Омаров — он набрал больше всего голосов. Изначально на пост претендовали шесть кандидатов, однако трое из них впоследствии отказались от выборов. В итоге Омаров набрал 34 голоса, а ближайший преследователь — всего два.

Сегодня, 23 декабря, казахстанский журналист Ермухамед Маулен выдал мощный инсайд. По его информации, новый президент КФФ уволит Черчесова с поста главного тренера национальной команды. «Черчесов уйдёт в отставку по решению нового президента. Вместо него рассматриваются два казахстанских и два европейских специалиста. Сейчас юристы изучают, как расторгнуть контракт с Черчесовым», — написал Маулен в своём телеграм-канале.

Сборная Казахстана не одержала ни одной победы при Черчесове Фото: Jurij Kodrun/Getty Images

Вице-президент КФФ Рохус Шох прокомментировал коллегам из Sport24 этот инсайд: «Скажу так — это очередные слухи, которые ни мне, ни кому-либо из федерации комментировать не хочется».

А вот заслуженный тренер Казахстана Павел Черепанов сказал «Чемпионату», что Черчесов действительно скоро покинет свой пост: «Что будет отставка Черчесова из сборной Казахстана, мне известно из других источников. Считаю, что нужно оставить тренера, он узнал сборную и ребят. Так получилось, что шуток Станислава Саламовича про казахский язык не поняли. В южных странах болезненно воспринимают такие шутки. В прессе на него наехали, ему пришлось выплатить штраф. Черчесову было бы трудно работать в следующем цикле, поэтому для него отставка — хороший вариант. Если бы он и следующий раз неудачно выступил, было бы совсем печально. Мы знаем его уровень. Но так сложилось, что и лимит, и футболисты в плохом состоянии — многие не играли. Однако я понимаю нового президента федерации — ещё раз наступить на грабли он не захотел».

По информации «Чемпионата», Черчесов не получал уведомления из КФФ по поводу отставки. «До настоящего момента Черчесова никто об отставке не предупреждал. Он не в курсе», — сообщил наш источник.

Черчесов возглавил сборную Казахстана летом 2024 года. Пока у него получается не очень. Команда провела шесть матчей в Лиге наций — одна ничья и пять поражений. Более того, она не забила ни одного мяча, а пропустила 15. Естественно, сборная Казахстана заняла последнее место в группе и вылетела в Лигу С.

А ещё Черчесов влип в скандал с казахским языком. Его поведение вызвало негативную реакцию. Летом один из журналистов задал вопрос на казахском языке. «На осетинском можно тебе отвечать?» — в ответ спросил тренер. Позднее в местной федерации футбола заявили, что Черчесов приступил к изучению казахского языка.

Станислав Черчесов несколько раз попадал в скандал в Казахстане Фото: Jurij Kodrun/Getty Images

В октябре ситуация повторилась. Журналист в футболке «ПСЖ» задал вопрос на казахском, Черчесов ответил следующей фразой: «Ты сейчас по-французски говоришь?» Шутка тренера не зашла — в Казахстане очень возмутились поступком Черчесова. А местная федерация даже оштрафовала россиянина на сумму, эквивалентную 150 тыс. рублей.

«Юмор Черчесова, конечно, выходит за рамки. Я лично переговорил с ним, объяснил актуальность и приоритет государственного языка. Мы провели с ним беседу, работу. Ему выставлен штраф», — заявил чуть позже Адилет Барменкулов, занимавший тогда пост президента КФФ.

Сам Черчесов позднее признал, что был неправ, но осадок остался. Последние события (смена власти в казахстанском футболе) могут привести к досрочному расторжению контракта. Интересно, где окажется тренер, если его всё-таки уволят? А сборную Казахстана ждут матчи отборочного цикла ЧМ-2026. Её соперниками стали Бельгия, Уэльс, Северная Македония и Лихтенштейн.