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Трансферы футбола, зима-2024/2025, самые ожидаемые переходы: Рашфорд, Осимхен, Субименди, Погба, Влахович, Рамос, Тонали

Самые ожидаемые трансферы зимы. «МЮ» гонит звезду, «Ювентус» планирует массовую закупку
Никита Паглазов
Трансферы футбола, зима-2024/2025
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К Гвардиоле спешит подмога, а «Ливерпуль» уже подготовил замену на случай ухода Трента.

Уже очень скоро в Европе откроется зимнее трансферное окно. С каждым днём СМИ публикуют всё больше новостей о потенциальных сделках. Кто в январе сменит клуб? В нашем материале — только самые вероятные трансферы.

«МЮ» расстанется с Рашфордом

Сотрудничество Маркуса Рашфорда с новым тренером «Манчестер Юнайтед» Рубеном Аморимом не задалось. Португальцу не нравится отношение вингера к футболу. Из-за этого Аморим вывел Маркуса из состава, а «МЮ» готов к расставанию с воспитанником. Как сообщает The Guardian, клуб выставил Рашфорда на трансфер — решение приняли Аморим и один из владельцев команды Джим Рэтклифф. Маркуса готовы продать уже в январе. В «МЮ» считают, что его время вышло.

Маркус Рашфорд

Маркус Рашфорд

Фото: Gareth Copley/Getty Images

The Telegraph отмечает, что Рашфордом интересуются в Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад», «Аль-Хиляль», «Аль-Наср», «Аль-Ахли» и «Аль-Кадисия» хотели бы заполучить англичанина. Но Маркус пока что не планирует покидать Европу.

Как Маркус проделал путь от надежды до изгоя:
Маркус Рашфорд — всё. История деградации звезды «МЮ»
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Где окажется Погба?

Поль Погба покинул «Ювентус». А в марте 2025 года француз получит возможность вернуться на поле после истечения дисквалификации. Кому-то нужен бесплатный топ-полузащитник? Как сообщает бразильское издание Bolavip, Погба дал предварительное согласие на переход в «Коринтианс». А вот RMC Sport отмечает, что игрок думает о трансфере в «Марсель». Погба считает, что это повысит его шансы на возвращение в сборную Франции. Ранее английские СМИ связывали Поля с «Манчестер Сити», однако инсайдер Фабрицио Романо опроверг информацию.

Пеп получит помощь

ESPN сообщает, что в январе «Манчестер Сити» точно подпишет полузащитника. Хосеп Гвардиола лишился Родри из-за травмы до конца сезона. Тренеру необходимо усиление. Два главных варианта для «Манчестер Сити» — Мартин Субименди («Реал Сосьедад») и Бруно Гимарайнс («Ньюкасл»). Спасёт ли трансфер топ-полузащитника сезон для чемпиона (всё ещё) Англии?

Мартин Субименди

Мартин Субименди

Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Также «Манчестер Сити» рассмотрит вариант с покупкой центрального защитника, форварда и правого защитника. Но приоритет — игрок в полузащиту.

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«Ювентус» устроит массовую закупку

Сезон «Ювентуса» складывается тяжело. В Серии А команда Тьяго Мотты отстаёт от лидирующей «Аталанты» уже на девять очков. Чтобы включиться в борьбу за титул, нужны покупки. La Gazzetta dello Sport сообщает, что «Ювентус» заинтересован в подписании Джакомо Распадори. Туринцы уже давно следят за нападающим «Наполи». Мотта также высоко оценивает игрока, а ради Джакомо клуб не против включить в сделку Данило или Николо Фаджоли.

Также «Юве» рассматривает вариант с покупкой Сандро Тонали из «Ньюкасла». Англичане просят за полузащитника примерно € 55 млн. Ещё один кандидат на переезд в Турин — Давид Ганцко. Словацкий защитник из «Фейеноорда» — один из приоритетных вариантов для «Ювентуса» в январе.

«Ливерпуль» усилит фланги защиты?

Трент Александер-Арнольд не продлевает контракт с «Ливерпулем», истекающий летом 2025 года. Переговоры проходят трудно, а защитником интересуется мадридский «Реал». Высока вероятность, что Трент покинет родной клуб. Но «Ливерпуль» уже готовит потенциальную замену. Как сообщает Bild, мерсисайдцы связались с агентом защитника «Байера» Жереми Фримпонга. Неплохой кандидат на правый фланг.

Трент Александер-Арнольд

Трент Александер-Арнольд

Фото: Marc Atkins/Getty Images

The Athletic отметил, что «Ливерпуль» также оказался в гонке за Альфонсо Дэвисом. Канадец ещё не решил, продлить ли контракт с «Баварией» или уйти свободным агентом. Однако получить бесплатное усиление на позицию левого защитника — шикарный вариант для «Ливерпуля».

Ещё один футболист на радарах английского топ-клуба — Райан Шерки. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, скауты «Ливерпуля» присутствовали на нескольких встречах «Лиона» и наблюдали за 21-летним французом.

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«Ньюкасл» идёт за двумя топ-игроками

Журналист Руди Галетти сообщает, что «Ньюкасл» заинтересован в Фикайо Томори. «Милан» больше не считает англичанина «неприкасаемым». Поэтому итальянцы открыты к предложениям. Transfermarkt оценивает стоимость центрального защитника в € 22 млн.

Ещё один кандидат на усиление «Ньюкасла» — Мохаммед Кудус. Как сообщает Mirror Football, футболист «Вест Хэма» может сменить клуб уже в январе. В гонке за Кудусом, помимо «Ньюкасла», находятся «Арсенал» и «Ливерпуль». Нет сомнений, что именно на «Сент-Джеймс Парк» ганец получит наибольшее количество игрового времени.

Артета получит топ-форварда?

«Арсенал» периодически страдает из-за отсутствия топовой «девятки». Кай Хаверц — классный футболист, но всё же не классический центрфорвард. Боссы «Арсенала» думают о покупке на эту позицию. Как сообщает TEAMtalk, лондонцы рассматривают возможность подписания Душана Влаховича уже в январе 2025 года. 24-летний серб — дорогой лот. Его трансферная стоимость (по оценке Transfermarkt) — € 60 млн. Договорятся с «Ювентусом»?

Душан Влахович

Душан Влахович

Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Также «Арсенал» расстанется с левым защитником. The Athletic сообщил, что Киран Тирни покинет клуб. «Арсенал» решил не активировать опцию продления его контракта. Команды из АПЛ уже проявляют интерес к Тирни, которого можно будет заполучить бесплатно.

В «Спартаке» окажется экс-функционер «Арсенала»?
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Осимхен едет в АПЛ?

Il Mattino выдало громкую новость: «Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с трансфером Виктора Осимхена в январе. Отмечается, что манкунианцы думают об активации отступных. € 70 млн — именно такая сумма прописана в контракте Виктора с «Наполи». В арендном соглашении форварда с «Галатасараем» есть опция бесплатного расторжения аренды, если кто-то активирует опцию его выкупа. «МЮ» необходим действительно топовый нападающий. Союзу клуба с Осимхеном быть?

Легенда «Реала» и сборной Испании едет в Аргентину!

Одно из главных аргентинских спортивных СМИ TyC Sports сообщает: «Бока Хуниорс» идёт за Серхио Рамосом. Сейчас 38-летний испанец находится в статусе свободного агента. Поэтому «Бока» думает о подписании контракта с Рамосом уже в январе! Как вам такой вариант продолжения карьеры для чемпиона мира и четырёхкратного победителя Лиги чемпионов? Отметим, что Серхио находится без команды с лета 2024-го. Тогда истёк срок соглашения с его родной «Севильей», в которую он перебрался из «ПСЖ».

А нынешний лидер «Реала» получил награду лучшему футболисту мира от ФИФА:
«Особенно символичен его образ». Как СМИ восприняли триумф Винисиуса на премии The Best
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